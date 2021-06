Comment la NBA gère les fans indisciplinés en séries éliminatoires après plusieurs incidents

Les éliminatoires de la NBA en 2021 ont été formidables, et pour la première fois depuis plus d’un an, les spectateurs ont été autorisés à revenir dans les arènes pour assister en personne à l’action des séries éliminatoires. Les fans ont sans aucun doute ramené l’énergie qui manquait lors des éliminatoires précédentes qui se sont déroulées dans la célèbre NBA Bubble à Orlando, mais il y a également eu une augmentation du comportement inacceptable des fans qui a mis les joueurs et autres en danger.