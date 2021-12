Comment la NFL peut naviguer dans son épidémie de COVID et ses meilleurs paris pour la semaine 15

Warren et Joe commencent par discuter des nouvelles règles COVID que la NFL a introduites et de leur impact sur le reste de la saison (1h00). Ensuite, ils essaient de trouver un avantage aux Patriots-Colts (17h00) et se demandent ce que cela signifierait pour les Ravens si Lamar Jackson ratait un autre match (33h00). De plus, un au revoir à Urban Meyer (45h00) et un match avec des équipes en lice pour le positionnement en séries éliminatoires (52h00)

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

