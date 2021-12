Comment la notation des risques peut aider à répondre aux exigences réglementaires

Un ensemble de règles de sauvegarde critiques est commun à toute transaction de crypto-monnaie, quelle que soit la juridiction : suivi des transactions blockchain pour identifier les entités suspectes, mise à jour des politiques et alignement sur les dernières exigences réglementaires, personnalisation des mécanismes de surveillance pour identifier les risques spécifiques, réalisation d’exercices d’évaluation des risques cohérents et étude données de transaction historiques pour identifier les tendances suspectes. En théorie, tout est clair. Mais dans la pratique, il existe une énorme disparité dans les attitudes et les réglementations entre les différents marchés du monde, ce qui rend difficile pour les entreprises de se conformer au niveau mondial.

