Comment la nouvelle émission de rencontres de HBO Max ‘FBoy Island’ s’appuie sur ‘Bachelor in Paradise’ ⋆ .

L’amour est dans l’air! HBO Max profite de l’occasion pour se plonger dans le genre des rencontres avec la réalité estivale avec FBoy Island, dont la première aura lieu le 29 juillet. Les fans de Bachelor in Paradise pourraient trouver beaucoup à aimer dans cette nouvelle approche du genre qui promet beaucoup de soleil, de romance , et, bien sûr, le drame.

FBoy Island aura un cadre tropical où trois femmes célibataires sont rejointes par 24 hommes: 12 “gentils” en quête d’amour et 12 “FBoys” juste pour l’argent. Les femmes devront découvrir si les messieurs sont vraiment là pour elles – ou pour elles-mêmes. Et c’est sûr de devenir intéressant.

Découvrez comment FBoy Island se compare à Bachelor in Paradise et modifie la formule ci-dessous.

L’île tropicale

Une citation *réelle* d’un de nos garçons Dieu nous aide cet été #FBoyIsland pic.twitter.com/isV4MNmwyc – Île Fboy (@fboyisland) 2 juillet 2021

Bachelor In Paradise est tourné dans un complexe au Mexique qui ressemble vraiment au paradis. FBoy Island, comme son nom l’indique, se déroulera sur une île des Caïmans située dans la mer des Caraïbes. S’il y a quelque chose que les téléspectateurs peuvent attendre, ce sont des plages ensoleillées, des palmiers et des boissons tropicales. De plus, une île isolée signifie certainement encore plus de tension et nous sommes ravis de voir comment le cadre magnifique jouera un rôle dans les relations des amoureux.

La mise en place

La chevalerie n’est pas morte 🦀 #FBoyIsland pic.twitter.com/pbApnd7DbC – Île Fboy (@fboyisland) 30 juin 2021

La partie la plus importante de toute émission de rencontres est, bien sûr, les candidats, et FBoy Island jette une clé dans le processus avec sa programmation. Alors que Bachelor in Paradise compte généralement un nombre à peu près égal d’hommes ou de femmes en compétition pour trouver l’amour et être le dernier couple debout, FBoy Island est complètement différent.

Non seulement 24 hommes concourent pour trois femmes, mais la moitié d’entre eux ne le sont même pas par amour ! Alors que de nombreuses émissions de rencontres ont des concurrents trompeurs qui ne recherchent que l’influence et la célébrité, aucune n’en a jamais fait partie de l’émission comme celle-ci. Les « FBoys » garderont-ils les yeux rivés sur le prix ou découvriront-ils que des gars sympas peuvent vraiment finir premiers ?

Les hôtes

J’organise votre prochaine émission de télé-réalité préférée. C’est pour @hbomax et ça s’appelle FBOY ISLAND. Oui. ÎLE FBOY. Je vous assure que c’est tout ce que vous pensez que ce sera et plus encore. J’ai passé le meilleur moment de ma vie à faire ce spectacle insensé. https://t.co/wflVniuprs – Nikki Glaser (@NikkiGlaser) 10 juin 2021

Le pilier du baccalauréat, Chris Harrison, a hébergé presque toutes les itérations de la franchise, mais est maintenant hors de la franchise. La prochaine saison de Bachelor in Paradise mettra plutôt en vedette une distribution tournante d’hôtes invités célèbres, dont Lance Bass, David Spade et Lil Jon.

FBoy Island sera animée par la comédienne, actrice et podcasteuse Nikki Glaser qui ne manquera pas de montrer ses talents de comédienne sur l’île.

Dans les coulisses

Notre hôte @NikkiGlaser dit ce que nous pensons tous. #FBoyIsland pic.twitter.com/g5Xv6qmqHL – Île Fboy (@fboyisland) 2 juillet 2021

L’équipe de production de FBoy Island a un sérieux pedigree de télé-réalité. Le producteur exécutif de Bachelor Elan Gale a créé le spectacle tandis que le showrunner de Love is Blind, Sam Dean, appliquera son expérience à une expérience sociale complètement différente lorsqu’il jouera le même rôle dans la nouvelle série.

Avec un tel talent dans les coulisses, FBoy Island apportera certainement tout le piquant et le drame que les fans de séries de rencontres ont appris à connaître et à aimer au fil des ans.

FBoy Island, première de la série, jeudi 29 juillet, HBO MAX