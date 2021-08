Comment la nouvelle émission de rencontres de Naked And Afraid a essayé de mettre tout le monde à l’aise pendant la production

Et au fait, dans l’équipe, pour que ce soit plus confortable pour tout le monde, nous avions beaucoup plus de femmes dans la série, dans le cadre de la production, en termes d’équipes de tournage et de producteurs, juste pour que cela se sente plus équilibré. pour tout le monde. Et on a dit aux équipages aussi, en termes de tout le monde, de prendre du recul, de s’assurer que personne ne se sente mal à l’aise. On a dit à nos acteurs s’ils se sentaient mal à l’aise à propos de quelque chose, de venir nous voir. Et même alors, s’ils ne venaient pas vers nous… nous avons dit à l’équipe, si quelqu’un ressentait quelque chose, d’aller en discuter avec les acteurs. Alors tout le monde se sentait protégé et en sécurité là-bas afin qu’ils puissent se concentrer sur l’objectif, qui était de trouver l’amour.