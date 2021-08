Comment la nouvelle loi américaine sur les infrastructures pourrait-elle étrangler le marché de la cryptographie ?

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Cette semaine, l’industrie de la crypto-monnaie fait pression contre le langage dans le projet de loi sur les infrastructures qui pourrait affecter négativement de grandes quantités de fonds générés dans le secteur de la crypto-monnaie.

Le libellé du projet de loi obligerait les courtiers en crypto-monnaie à déclarer les informations sur les clients à l’agence gouvernementale IRS (Internal Revenue Service).

Vendredi, le projet de loi a élargi la définition de ce qui est considéré comme un “courtier” pour désigner toute personne “responsable de fournir régulièrement tout service qui effectue des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne”, ce qui n’exclut pas les mineurs, les développeurs de logiciels, intéressé. et d’autres personnes du secteur des crypto-monnaies qui n’ont pas de clients.

Owen Lau, PDG et analyste principal chez Oppenheimer & Co. Inc, a parlé du développement. Il a déclaré que le langage donne beaucoup de pouvoir pour définir ce qui devrait être inclus dans l’exigence de déclaration.

«(Le projet de loi) dit que toute personne chargée de fournir régulièrement un service effectue des transferts d’actifs numériques au nom de quelqu’un d’autre, ce qui peut signifier n’importe quoi. Si je transfère des bitcoins pour vous, cela peut signifier que je deviendrai un courtier. »

Depuis lundi, la langue n’a pas été finalisée et il est encore temps de la corriger avant qu’elle ne le soit.

Jerry Brito, PDG du Crypto Industry Think Tank Coin Center, a parlé des modifications apportées au projet de loi et a déclaré qu’il y avait encore place à amélioration. Il a dit qu’un processus d’amendement commencera aujourd’hui. Il travaille avec d’autres amis et alliés au Sénat et même un groupe engagé d’institutions et d’entreprises de cryptographie pour clarifier la langue du projet de loi final.

Pendant ce temps, Jake Chervinsky, avocat général pour la finance composée et président DeFi de la Blockchain Association, a reconnu que les défenseurs de la cryptographie avaient progressé dans leurs efforts de lobbying, mais le langage reste inacceptable. « Ensuite, nous plaiderons pour un amendement au Sénat. Si cela échoue, nous porterons notre combat devant la Chambre », a déclaré Chervinsky.

Ce que le nouveau projet de loi signifie pour les utilisateurs de crypto-monnaie

Le projet de loi bipartite sur l’infrastructure du Sénat américain propose de lever 28 milliards de dollars auprès d’investisseurs en crypto-monnaie en appliquant de nouvelles exigences de déclaration d’informations aux échanges de crypto-monnaie et à d’autres parties.

Le projet de loi signifie que tout courtier transférant un actif numérique devra déposer une déclaration dans le cadre d’un régime de déclaration modifié. Cela signifie qu’une personne interagissant avec la crypto-monnaie devra peut-être commencer à déclarer ses transactions.

Le projet de loi prévoit également que les entreprises déclarent les paiements en espèces supérieurs à 10 000 $ en lien avec la réception d’actifs numériques.

Pour aider à financer les initiatives législatives, les législateurs envisagent d’améliorer les exigences de déclaration de l’IRS concernant les actifs numériques, y compris la crypto-monnaie.

L’impact du projet de loi imposerait d’énormes exigences d’information aux investisseurs en crypto, aux courtiers en valeurs mobilières et aux consommateurs qui utilisent des actifs crypto pour l’échange de biens ou d’autres formes de paiement.

Source de l’image : Shutterstock