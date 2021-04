Comment la nouvelle Super League européenne fonctionnera et ce que nous savons pour autant que Man United, Man City, Arsenal, Liverpool et Tottenham s’inscrivent pour une compétition séparatiste qui changera le visage du football

Les soi-disant “ six grands ” équipes de la Premier League se sont inscrites pour la Super League européenne, déclenchant une réaction furieuse.

Mais qu’est-ce que la nouvelle compétition et que signifiera-t-elle pour le jeu dans ce pays et au-delà?

Ce sont les équipes qui croient pouvoir dicter les conditions à tout le monde

Voici ce que nous savons jusqu’à présent…

Douze des plus grands clubs de football européens ont annoncé avoir accepté de créer une nouvelle compétition en milieu de semaine, connue sous le nom de Super League européenne.

Les clubs fondateurs de la Super League européenne

Il y a 12 clubs fondateurs désireux de participer à une compétition fermée sans relégation. Il y en aura 15 au total, dont trois seront annoncés ultérieurement …

De la Premier League d’Angleterre

Arsenal, Tottenham, Man United, Man City, Liverpool, Chelsea

De la Serie A italienne

Milan, Inter, Juventus

De la Liga espagnole

Atletico Madrid, Barcelone, Real Madrid

Les trois prochains?

À confirmer

Et la Bundesliga et le PSG?

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne devraient pas soutenir la nouvelle proposition.

Cependant, cinq équipes supplémentaires seront invitées chaque année avec un coup d’envoi provisoire de la saison 2022/23.

Y aura-t-il une Super League féminine?

Les clubs ont déclaré: “Dès que possible après le début de la compétition masculine, une ligue féminine correspondante sera également lancée, aidant à faire progresser et à développer le football féminin.”

Vont-ils encore jouer dans leurs ligues nationales?

Les clubs le souhaitent et cette nouvelle ligue sera une rivale directe de la Ligue des champions, régie par l’UEFA et qui devrait annoncer un nouveau format dans les prochains jours.

L’UEFA, la FIFA, la Football Association et la Premier League s’y opposent cependant.

Ce que dit la Premier League

La ligue a critiqué les propositions et a publié cette déclaration

La Premier League condamne toute proposition qui attaque les principes de la concurrence ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen.

Les fans de n’importe quel club en Angleterre et à travers l’Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d’une Super League européenne détruirait ce rêve.

La Premier League est fière d’organiser une compétition de football compétitive et convaincante qui en a fait la ligue la plus regardée au monde. Notre succès nous a permis d’apporter une contribution financière inégalée à la pyramide nationale du football.

Une Super League européenne sapera l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément préjudiciable sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que de tous ceux du football qui comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer.

Nous travaillerons avec les fans, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, ici et à l’étranger, pour défendre l’intégrité et les perspectives d’avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu.

Quand les jeux auraient-ils lieu?

Les équipes seront divisées en deux groupes de dix et affronteront neuf adversaires à domicile et à l’extérieur dans une ligue en milieu de semaine, les quatre premiers de chaque saison se qualifiant pour les barrages de fin de saison.

L’argent

Florentino Perez, le président du Real Madrid, sera le président de la Super League.

Joel Glazer, coprésident de Manchester United, sera son vice-président avec le chef suprême de la Juve Andrea Agnelli. On pense que United et Liverpool ont encaissé 310 millions de livres sterling à l’avance. Les autres recevraient 200 millions de livres sterling.

Et les autres parties devraient gagner beaucoup d’argent étant donné qu’il y a un pot de 4,6 milliards de livres sterling soutenu par JP Morgan. Cela signifie que même si votre équipe – ou un fondateur – perd chaque partie, elle gagnera 130 millions de livres sterling.

Les champions pourraient accumuler 212 millions de livres sterling s’ils gagnent chaque match et cela commencera dès «dès que possible».

Liverpool et Man United deviendront plus riches, mais leurs projets ont également retenu l’attention du Premier ministre. Qu’est-ce qui a été dit?

Une déclaration commune des clubs disait: «Douze des plus grands clubs de football européens se sont réunis aujourd’hui pour annoncer qu’ils ont accepté de créer une nouvelle compétition de milieu de semaine, la Super League, régie par ses clubs fondateurs.

«L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que clubs fondateurs.

«Il est prévu que trois autres clubs rejoignent avant la saison inaugurale, qui devrait débuter dès que possible.»

Perez a expliqué pourquoi il pense que c’est une bonne idée.

La Juventus d’Agnelli a du mal en Serie A et cette nouvelle ligue leur assurerait de ne plus jamais le faire

“Nous aiderons le football à tous les niveaux et le porterons à sa juste place dans le monde”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

«Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs.»

Agnelli a déclaré que les clubs fondateurs représentaient des milliards de fans.

«Nous nous sommes réunis à ce moment critique, permettant de transformer la compétition européenne, en mettant le jeu que nous aimons sur une base durable pour un avenir à long terme, en augmentant considérablement la solidarité, en donnant aux fans et aux joueurs amateurs un flux régulier de grands titres qui nourrir leur passion pour le jeu tout en leur fournissant des modèles de rôle attrayants », a-t-il déclaré.

La Juve a du mal à terminer dans le top quatre de la Serie A en ce moment.

La réaction

Gary Neville a affirmé que les clubs devraient être relégués, Jamie Carragher a qualifié Liverpool de “ gêne ” et le Premier ministre Boris Johnson a exigé des réponses lorsque les propositions sont apparues.

Sir Alex Ferguson a également eu son mot à dire sur la question.

“Parler d’une Super League est un éloignement de 70 ans de football de clubs européens”, a déclaré le manager le plus titré de Man United.

«À la fois en tant que joueur d’une équipe provinciale Dunfermline dans les années 60 et en tant qu’entraîneur à Aberdeen remportant la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, pour un petit club provincial en Écosse, c’était comme escalader le mont Everest.»

«Everton dépense 500 millions de livres sterling pour construire un nouveau stade avec l’ambition de jouer en Ligue des champions. Les fans du monde entier aiment la compétition telle qu’elle est.

«À mon époque à United, nous avons disputé quatre finales de la Ligue des champions et elles ont toujours été les soirées les plus spéciales.

“Je ne suis pas sûr que Manchester United y soit impliqué, car je ne fais pas partie du processus de prise de décision.”