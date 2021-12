Comment la nouvelle taxe d’immatriculation vous affecte si vous avez acheté une voiture en 2021 mais qu’elle est livrée en 2022 | Moteur

C’est la raison pour laquelle il sera plus cher d’acheter un véhicule en 2022.

Si vous avez acheté une voiture dans la dernière partie de cette année mais qu’elle n’a pas encore été livrée, il est fort probable qu’elle sera plus chère que vous ne le pensiez en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les émissions.

Que vous ayez acheté une voiture ces derniers mois et que vous ne l’ayez pas encore reçue ou que vous pensiez en acheter une en 2022, vous savez que la nouvelle taxe d’immatriculation augmentera d’environ 1000 euros en moyenne sur les véhicules neufs.

Et c’est qu’à partir de ce samedi 1er janvier 2022, les achats de véhicules neufs deviendront plus chers en moyenne 12 euros par mois à la lettre de la voiture. Ce n’est pas un changement surprenant, étant donné que le règlement européen a déjà été approuvé en 2018 et bien qu’il devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021, il a été gelé après un moratoire qui est sur le point de prendre fin.

Donc de la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (Faconauto) ont calculé que cette mesure affectera le secteur dans environ 100 000 immatriculations de moins que prévu cette année.

Cette mise à jour fiscale signifierait une augmentation moyenne des achats de voitures neuves entre 800 et 1000 euros. A titre de comparaison, en 2020 les véhicules neufs avaient un prix moyen, y compris cette taxe d’immatriculation, d’environ 19 341 euros. Et en novembre de cette année, le chiffre s’élevait déjà à 20 380 euros.

Faconauto précise que les véhicules qui émettent entre 144 et 192 grammes de CO2 paieront une taxe de 4,75 % ; les véhicules qui émettent entre 192 et 240 g de CO2 paieront 9,75 %. La dernière section sont les véhicules qui expulsent plus de 240 g qui doivent payer 14,75%.

Pour que vous compreniez la raison de cette augmentation de prix En effet, la taxe d’immatriculation est désormais liée aux émissions de dioxyde de carbone des voitures.

En 2022, la réglementation sur les émissions WLTP entrera en vigueur, remplaçant la réglementation NEDC actuelle afin que la consommation et les émissions certifiées soient plus adaptées à celles que les voitures émettent réellement.

Cela peut être un problème supplémentaire pour les utilisateurs qui ont acheté un véhicule ces derniers mois mais qui, faute de stock, ne l’ont toujours pas reçu, car ils seront affectés par l’augmentation de cette taxe même s’ils l’ont effectivement acheté en 2021. .