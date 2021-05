Comment la numérisation modifie le comportement d’épargne et d’investissement des individus

Au cours des cinq dernières années qui ont suivi la démonétisation, l’Inde a fait de grands pas vers une économie numérisée.

La démonétisation a donné une impulsion numérique à faire de l’Inde une société moins rentable, tandis que la pandémie de Covid-19 met en évidence la nécessité d’effectuer des transactions en ligne. En fait, au cours des cinq dernières années après la démonétisation, l’Inde a fait de grands pas vers une économie numérisée.

«L’Inde continue d’être l’une des bases de consommateurs numériques à la croissance la plus rapide. Selon la Confédération de l’industrie indienne (CII), nous avons 119,52 abonnés aux télécoms crores et 68,76 crores abonnés à Internet – des millions d’Indiens ont un accès facile à Internet et aux médias sociaux. Au cours des 13 derniers mois d’une pandémie mondiale, plusieurs comportements des consommateurs ont changé, de la montée des TikToks / TakaTaks à la montée des transactions numériques », a déclaré le PDG d’Amit Das et co-fondateur de Think360.

Certains des changements intervenus après la démonétisation comprennent les développements dans les portefeuilles mobiles, l’introduction de l’interface de paiement unifiée (UPI), l’amélioration des paiements bancaires en ligne tels que NEFT, RTGS, IMPS, etc.

«Des processus mieux conçus ont aidé Paytm, Google Pay, Phone Pe, etc. à générer une croissance sans précédent des paiements numériques. Cela crée un levier de distribution qui peut être débloqué davantage grâce à l’interopérabilité obligatoire. Tout portefeuille / PPI peut utiliser le réseau de distribution créé par une autre (ou une banque), moyennant des frais. Pour les clients, cela signifie des transactions faciles via leur portefeuille préféré », a déclaré Das.

La croissance des prêts numériques et d’autres innovations ont également accru sa popularité.

«Presque tous les portefeuilles ont des partenariats pour la distribution d’autres produits financiers – prêts, polices d’assurance, investissements (or numérique, si vous préférez!). Une limite plus élevée garantirait que les gens utilisent les portefeuilles comme moyen de relation financière important. Cela crée également une plus grande incitation pour les particuliers à transférer une plus grande part de leurs transactions vers ces IPP », a déclaré Das.

En fait, pendant la pandémie de Covid-19, les téléchargements de l’application Aarogya Setu ont culminé en avril 2020 à 80,8 millions, tandis que l’application CoWin (entre les problèmes de performances) comptait 8,3 millions d’enregistrements le jour où la vaccination est devenue disponible pour le groupe d’âge des 18 à 45 ans. Cependant, ce sont des chiffres non négligeables lors de l’évaluation de l’opportunité numérique en Inde.

Boost for Digital India en tant que RBI pour définir le contrôle de la sécurité des paiements numériques

Alors que PhonePe a récemment atteint un milliard de transactions en un mois, une annonce récente de la RBI a amené les portefeuilles (tels que Paytm, Mobikwik, etc.) presque au même niveau que les banques au niveau des offres de services. Discutons des ramifications.

Cela signifie-t-il quelque chose pour la consommation de services financiers en Inde?

“Bien sûr. À tout le moins, le rythme d’adoption et, au mieux, une modification complète du paysage des services financiers », a déclaré Das, ajoutant:« Pour commencer, les plus grandes différences des IPP modernes sont une réduction des frictions, une meilleure expérience utilisateur et un taux de réussite des transactions beaucoup plus élevé. Bien que cela augmente la possibilité d’une fraude / d’un risque plus élevé, un processus complet de KYC (de qualité bancaire) aidera à atténuer une grande partie de ces préoccupations. Au cours de l’année dernière, les clients ont adopté les produits Video-KYC (comme Kwik.ID) pour bénéficier de services financiers à domicile. Les institutions financières ont continué à servir les clients même pendant la pandémie. »

«Pour un changement significatif de la part du portefeuille numérique, les acteurs stimuleront l’innovation de produit pour les clients, comme l’or numérique, les micro-investissements, l’achat immédiat, payez plus tard, les prêts d’avance sur salaire, etc. tri différent activé par des produits comme Algo360. En élargissant le filet et en réduisant les barrières à l’entrée, nous pourrions voir un changement dans le comportement d’épargne et d’investissement d’un segment de population plus large », a ajouté Das.

La RBI cherche également à attribuer une nouvelle entité parapluie (NUE) pour des licences de paiement cette année.

«Cela contribuera à créer des investissements plus importants dans le développement de rails de paiement numériques et une portée plus large pour les bonnes raisons de profit. Les entreprises qui demandent ces licences cherchent à lancer un ensemble complet d’offres et à développer une plus grande portée de distribution », a déclaré Das.

«Dans l’ensemble, les récentes initiatives sont des nouvelles extrêmement positives pour les innovateurs et, certainement, pour les clients», a-t-il ajouté.

