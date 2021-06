Comment la numérisation modifie-t-elle le règlement des réclamations d’assurance ?

Avec les données et les analyses, les assureurs se concentreront davantage sur l’évitement des risques que sur l’atténuation des risques.

Pendant très longtemps en Inde, le secteur de l’assurance a plutôt bien résisté à l’évolution numérique. Les processus d’assurance traditionnels impliquaient une paperasserie lourde, un manque d’informations faciles à comprendre et une documentation fastidieuse. L’ensemble du parcours d’achat et spécifiquement revendiqué est resté opaque, complexe et frustrant pour les clients.

Au cours des dernières années, l’évolution du paysage commercial, les nouveaux entrants axés sur le numérique et l’évolution des attentes des clients ont transformé la façon dont les entreprises fournissent des services et gèrent le moment de vérité, oui, y compris les assureurs.

Les clients attendent désormais des informations transparentes et simples sur les produits/services, une livraison rapide ainsi qu’un accès 24h/24 au service d’assistance. De plus, avec l’avènement des plateformes de messagerie et des bots, les clients veulent un meilleur contrôle sur la façon de communiquer. Avec cela, ils ont également besoin de services sur mesure qui répondent à leurs besoins et à leurs défis, y compris des produits d’assurance.

Les technologies numériques ont amélioré l’expérience globale des clients, résolvent leurs requêtes plus rapidement et garantissent une interaction transparente.

Comment la numérisation réinvente-t-elle le processus de règlement des réclamations ?

Avant de pouvoir examiner cela, il est essentiel d’examiner l’ensemble du processus de règlement des réclamations. Le voyage commence dès la prévention, la notification du sinistre, l’évaluation et l’évaluation jusqu’au règlement final des sinistres. Malheureusement, le « moment de vérité » a été perçu comme rien de moins qu’un cauchemar pour de nombreux assurés en raison de la paperasserie exhaustive, du manque d’informations en temps opportun, des processus flous et longs.

Cependant, cela est en train de changer. Les assureurs reconnaissent l’importance d’une approche centrée sur le client tout en réglant les sinistres pour attirer et fidéliser les clients. Et de plus en plus d’assureurs utilisent les technologies numériques pour atteindre cet objectif.

Dans l’un des rapports publiés par McKinsey, l’automatisation peut améliorer la satisfaction des clients de 15 % et améliorer la précision de 4 % et réduire le coût du parcours des sinistres de 30 %.

Mais la question essentielle reste comment ?

Par exemple, les acteurs Insurtech en Inde ont adopté les écosystèmes numériques pour répondre aux attentes des clients et éliminer les goulots d’étranglement tout au long du processus de règlement des sinistres.

Les processus traditionnels impliquaient de lourdes formalités administratives qui semblaient interminables et de multiples suivis.

Lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, les revendications numériques ont un impact positif sur tous les indicateurs de performance tels que la vitesse, l’efficacité et même la satisfaction des clients qui créent un NPS sain.

Voici quelques avantages de l’intégration de la numérisation dans le processus :

Gagnez en rentabilité Règlement plus rapide des sinistresInteraction transparente avec les clients à chaque étapeSatisfaction du client en gérant ses attentesPrécision et efficacité lors du règlement des sinistresTransparence du processusLes technologies numériques et leur rôle dans le règlement des sinistres

Les assistants virtuels, les robots et les technologies d’intelligence artificielle peuvent simplifier le règlement des sinistres et fournir des flux de données pertinents pour aider les assureurs à devenir plus proactifs et à offrir des services utiles.

Avec les données et les analyses, les assureurs se concentreront davantage sur l’évitement des risques que sur l’atténuation des risques.

Des systèmes numériques robustes de premier avis de sinistre (FNOL) peuvent aider à régler plus rapidement les sinistres.

Avec la technologie, le voyage de bout en bout deviendra plus réfléchi, plus pratique et plus fluide. Les retombées sont une expérience client améliorée, des coûts réduits et de meilleures marges d’exploitation pour les assureurs.

Réduction des fraudes – Un autre aspect clé est le rôle que la technologie peut jouer dans la détection des fraudes. Les réclamations frauduleuses sont un coût bien connu pour les entreprises, que le secteur de l’assurance transfère ensuite à ses clients, de sorte que les clients réputés supportent le coût des fraudes. Des outils logiciels d’analyse du big data aux infrastructures blockchain, il existe plusieurs solutions que le numérique peut offrir pour réduire le nombre de fraudes aux compagnies d’assurance, avec des avantages tant pour les entreprises que pour les clients.

L’avenir de l’industrie de l’assurance

L’industrie de l’assurance est au milieu d’un changement radical. L’infusion de nouvelles technologies modifiera les produits et services et même le modèle commercial. Avec les technologies numériques intégrées dans notre vie quotidienne, les assureurs doivent prendre du recul pour comprendre l’évolution des attentes des clients et aligner leur processus pour répondre à ces attentes. Seules les entreprises capables de s’adapter de manière proactive et décisive au changement doivent perdurer et prospérer. Ceux qui ne le font pas peuvent trouver difficile de générer des rendements lucratifs.

Par Suman Pal, SVP, Assurance maladie, ACKO

