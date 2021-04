comment la palette Chainlink vise à offrir un meilleur accès à l’information

Compartir

Alors que la demande de contrats intelligents augmente, l’oracle modulaire de Chainlink pour le framework Substrate vise à alimenter les développeurs et à définir des applications avec des informations hors chaîne fiables et des données de prix nécessaires pour attirer des projets à Polkadot et Kusama.

La croissance rapide de Defi et les contrats intelligents attirent une nouvelle couche de confiance

Alors que la révolution des contrats intelligents continue de gagner du terrain, les fissures et les failles de l’infrastructure existante qui prend en charge ces protocoles transactionnels deviennent plus apparentes. Parmi les principaux problèmes auxquels sont confrontés les contrats intelligents, le coût et la sécurité sont les principaux facteurs à l’honneur.

Pour continuer à développer et à faire évoluer ces protocoles uniques sans se contenter de remédier aux lacunes qui les accompagnent, les contrats intelligents devront être effectivement «plus intelligents». Cependant, étant donné les contraintes de validation de la blockchain, qui visent à préserver la stabilité et la sécurité, il existe un obstacle aux informations hors chaîne dès la conception.

En ce qui concerne les contrats intelligents, la satisfaction des conditions contractuelles peut dépendre de données externes (comme les prix, par exemple), qui peuvent ne pas être disponibles sur la blockchain correspondante qui héberge le contrat lui-même. En plus de créer un casse-tête unique pour les développeurs, il limite les cas d’utilisation des contrats intelligents.

Chainlink est intervenu avec une réponse parmi les solutions pionnières après avoir introduit des «oracles» dans l’univers de la blockchain. L’idée principale derrière les oracles consiste à connecter des sources de données externes de confiance à des contrats intelligents, fournissant le lien manquant entre les mondes sur et en dehors de la chaîne.

L’adoption de contrats intelligents dépend de l’accès et de la disponibilité des données

Tout comme une API peut connecter deux systèmes distincts et partager des informations, Chainlink peut connecter des contrats intelligents à des sources de données externes de la même manière. Semblable à la prémisse selon laquelle les sources d’information centralisées peuvent avoir un biais ou un biais, l’idée derrière Chainlink est de décentraliser les entrées et les sorties d’informations. Cela permet de maintenir l’engagement à créer des ressources open source pour les développeurs qui ne peuvent pas être compromises par une seule entité de contrôle.

L’une des principales applications de Chainlink est l’information sur les prix, en particulier dans le domaine des applications financières décentralisées (defi). Les protocoles de prêt et de prêt comme Aave obtiennent déjà leurs informations sur la tarification des frais de Chainlink, ce qui contribue à éclairer les décisions et les conditions contractuelles intelligentes. L’architecture des oracles est telle qu’ils fournissent effectivement une autre couche au-dessus des blockchains existantes, ce qui signifie qu’ils ne compromettent pas l’intégrité ou la sécurité de la première couche.

Pourtant, l’oracle a beaucoup plus d’applications en plus de defi. Vous pouvez extraire toutes sortes d’informations, y compris les conditions météorologiques, les résultats sportifs et les modifications des données économiques, pour n’en nommer que quelques-unes. Pour piloter ces protocoles et garantir une plus grande adoption, un accès contractuel intelligent aux ressources de données hors chaîne sera primordial.

Depuis le lancement de Chainlink Oracle sur Ethereum en 2019, il est l’un des piliers des projets Defi populaires. Maintenant, l’oracle s’adapte à d’autres blockchains alors que le projet tente de maintenir sa position agnostique. La dernière itération, conçue pour le framework de développement Substrate de Polkadot et Kusama, agira légèrement différemment des versions précédentes.

Module de palette

Contrairement à la version Ethereum de Chainlink, qui possède des nœuds qui fournissent des informations sur les prix, les parachutes Kusama et Polkadot peuvent déterminer individuellement s’ils souhaitent adopter les données de prix de Chainlink. En incluant son module spécifique, appelé «palette», les développeurs peuvent intégrer efficacement les données Chainlink dans leurs applications de contrat intelligent respectives.

Pour les projets Polkadot Defi comme Acala, cela signifie que votre parachain peut choisir d’incorporer l’oracle de manière modulaire. Cependant, les projets de parachain qui n’ont pas besoin d’accéder aux données n’auront pas besoin d’intégrer le module. Par extension, cela signifie qu’ils n’auront pas besoin d’allouer de ressources blockchain à Chainlink.

Alors que les projets de defi recherchent des pâturages plus verts pour une évolutivité et des structures de coûts plus abordables, l’intégration Chainlink de Polkadot et Kusama facilitera encore plus le saut pour les développeurs de contrats intelligents. Pendant ce temps, de nombreux projets alternatifs axés sur Oracle comme Band, DIA, API3 sont en concurrence avec Chainlink pour offrir des services similaires.

Comment voyez-vous les informations en dehors de la chaîne des oracles affectant l’utilisation des contrats intelligents? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

