introduction

La pandémie en cours a changé beaucoup de choses dans le monde, y compris le village en ligne. Il fut un temps où nous utilisions Internet uniquement pour nous connecter les uns aux autres. Cependant, le temps a changé et les gens utilisent Internet pour survivre.

Non seulement pour passer le temps, mais aussi pour gagner de l’argent qu’ils gagnaient dans leur travail quotidien. Nous savons tous à quel point de grandes entreprises telles qu’Amazon, Flipkart et bien d’autres ont changé le marché et créé davantage d’opportunités d’affaires et d’emplois.

Dans cet article, nous allons discuter exactement de la manière dont la pandémie mondiale a affecté les entreprises en ligne et en même temps de ce que vous pouvez faire exactement pour réussir en ligne.

Effet sur le commerce électronique

Les sites Web de commerce électronique tels qu’Amazon ont été touchés de manière plus importante car les gens ne commandent pas d’accessoires vestimentaires et de nombreux autres articles de catégorie, mais leurs entreprises sont également des femmes car elles introduisent de nouvelles gammes de produits telles que des désinfectants, des masques, des kits PP et bientôt.

En fait, il y a des utilisateurs qui ont commencé en tant qu’affiliés avec les programmes Amazon Associates et WhatsWorth qui leur rapportent des revenus supplémentaires tout en étant dans le confort de leur propre maison. De nombreuses personnes s’inscrivent en tant qu’affilié et font la promotion des produits de ces sites Web sur les réseaux sociaux et sur leurs blogs afin de gagner une commission.

Outre ces grands géants du commerce électronique, il existe de petits sites Web qui ont beaucoup souffert. Alors que le plus grand site Web disposait d’une bonne quantité de bande passante pour gérer une foule aussi nombreuse, les sites Web qui introduisaient un désinfectant pour les mains de masse sur leurs sites Web ont échoué à quelques reprises en raison de plantages du site.

Nouveaux influenceurs

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses personnes ont commencé à perdre leur emploi et l’un des moyens les plus simples qu’ils pourraient trouver est de créer leur propre chaîne YouTube pour les réseaux sociaux.

Combien de personnes y parviennent parce qu’elles n’appliquent aucune stratégie pour devenir un influenceur et commencent plutôt à publier quelque chose d’occasionnel, bien qu’il y ait certaines personnes qui n’ont réellement gagné leurs revenus à temps plein qu’après le pic de la pandémie.

Pour mémoire, les gens ne réussissent qu’après les stratégies spécifiques suivantes et non parce que nous créons un compte et publions des trucs au hasard et attendons que les gens le rendent viral. Cela nous amène au point suivant : comment réussir dans les affaires en ligne.

Comment réussir en ligne

Choisissez un créneau

Avant de démarrer votre activité en ligne, il est très important de prendre un nom particulier en tant qu’influenceur et de forcer en conséquence. Même si vous voulez devenir un influenceur, alors vous commencez votre parcours de marketing d’affiliation, vous devez comprendre que choisir un créneau spécifique est très important.

Le choix d’un sujet est important car les gens vont se fier à vos recommandations sur le long terme et pour cette raison, vous serez payé par divers sponsors et par des programmes de marketing d’affiliation.

Par exemple, si vous commencez à publier des articles liés à la technologie et qu’un jour vous pourriez obtenir un sponsor lié à la nourriture. Vous recommanderez le restaurant à visiter, votre public ne comprendra pas exactement ce que vous devez publier et pourquoi vous recommandez soudainement un restaurant à cause duquel il pourrait ne pas aller de l’avant avec votre recommandation.

Choisissez la plate-forme

Il est également important de choisir une plate-forme parfaite qui vous convient le mieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir Pinterest si vous publiez des articles liés aux appareils ménagers ou à tout ce qui concerne les femmes, car la plupart des femmes utilisent Pinterest par rapport aux hommes.

D’un autre côté, si vous pensez que votre contenu atteindra les deux sexes de manière égale tout en souhaitant également vous connecter avec la jeune génération pour promouvoir des chaussures, des vêtements, etc., vous devez absolument envisager d’utiliser Instagram.

Si vous êtes prêt à promouvoir de manière agressive en faisant une promotion payante, je vous recommande vivement d’aller de l’avant avec Facebook car il offre aux marques et aux entreprises diverses opportunités d’ajouter du contenu payant et d’obtenir plus d’engagement.

Suivre le thème

Croyez-moi, l’image de marque est très importante. Chaque fois que vous démarrez votre activité en ligne, vous devez toujours vous assurer de suivre un thème particulier. Il peut s’agir d’une dimension particulière des images et des vidéos que vous publiez ou de quelque chose lié à la palette de couleurs et à la façon dont vous ajoutez du texte aux images.

Par exemple, si vous partagez du contenu lié à la nourriture pour un restaurant particulier, vous pouvez vous assurer que vous ajoutez le texte et le prix au même endroit chaque fois que vous publiez quelque chose. De cette façon, chaque fois que vous publiez la prochaine fois que votre public voit votre message, il comprend qu’il provient d’une marque en particulier.

Être cohérent

Une autre chose que j’ai remarquée est que les personnes qui démarrent généralement une nouvelle entreprise en ligne ne la prennent pas très au sérieux et n’investissent même pas beaucoup de temps. Si vous voulez vraiment que les gens vous prennent au sérieux, vous devez tout d’abord commencer à ajouter du contenu régulièrement.

Il ne suffit pas de penser à ajouter du contenu, vous devez également vous assurer que vous devez l’exécuter. Vous devez créer un journal pour rester sur la bonne voie et vous pourrez publier au moins deux ou trois fois par semaine.

Conclusion

Il est compréhensible que la création quotidienne de nouveau contenu ne soit pas possible pour de nouvelles influences. Cependant, si vous souhaitez commencer votre voyage en ligne, vous devez également vous tenir au courant des dernières nouvelles.

Si vous êtes intéressé par les blogs politiques, je vous recommande vivement d’aller de l’avant et de consulter Conservative Daily News, qui vous aidera à rester au courant de l’actualité. Peu importe ce que vous faites, il est très important de rester cohérent et de toujours suivre un sujet particulier pour garder votre public engagé pendant une longue période.