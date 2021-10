Comment la pandémie a créé des opportunités de transformation numérique pour les marques

Un catalyseur majeur déclenchant la transformation numérique est également l’augmentation évidente des volumes de recherche en ligne

Par Kaushal Thakkar

S’il y a eu une issue positive de la pandémie de Covid-19, c’est bien l’expédition de la transformation numérique. Pendant les fermetures, lorsque les gens ont été informés de la distanciation sociale, ils ont eu recours à la proximité virtuelle. De l’apprentissage au travail en passant par le divertissement, nous faisons désormais tout en ligne via des modes numériques. Par conséquent, il devient également évident pour les marques d’assurer une présence numérique percutante là où elles peuvent atteindre et s’adresser au bon ensemble de consommateurs. Selon un rapport Mckinsey, la transformation numérique a eu un impact sur l’Asie dans un délai d’au moins quatre ans, ce qui signifie que nous avons réalisé autant de prouesses numériques d’ici 2020 que nous ne l’espérions pas avant 2024.

Une étude de cas intéressante de la transformation numérique d’une marque vient de Bose. L’entreprise a décidé de fermer tous ses magasins de détail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie lorsque la pandémie a frappé, car les écouteurs, haut-parleurs et autres produits sont de plus en plus achetés en ligne.

De retour en Inde, nous avons mené une campagne similaire pour l’une des principales marques indiennes de chaussures et d’accessoires du pays, qui compte actuellement 150 magasins répartis dans plus de 50 villes indiennes. Ils voulaient investir un montant minimal dans le numérique et comprendre comment ils peuvent obtenir des résultats durables à long terme à partir de canaux en ligne avec un bon retour sur les dépenses publicitaires (ROAS). En raison de cette exigence, le canal sur lequel nous nous sommes concentrés était la recherche organique – Optimisation des moteurs de recherche (SEO). Lorsque nous avons commencé à travailler sur leur transformation numérique, nous avons d’abord rendu leur site Web conforme à l’algorithme et aux normes de Google. Sur la base de nos années d’expérience, nous avons identifié les domaines d’amélioration et commencé à y travailler, dans le but d’augmenter le classement Google de la marque parmi les trois premiers pour les mots clés importants. Grâce à ce canal, la marque a multiplié par cinq la croissance tandis que son retour sur les dépenses publicitaires via la recherche organique a été multiplié par près de 20. En voyant cette performance, le client nous a offert l’opportunité de travailler sur son autre marque renommée pour recréer une telle histoire de croissance. La campagne a également été saluée par l’industrie et nous avons reçu un prix pour cette campagne.

De telles transformations numériques des marques s’accompagnent également d’un certain nombre d’autres avantages connexes, tels que la création d’opportunités d’emploi plus nombreuses et plus diversifiées. Par exemple, de nombreuses personnes qui travaillaient dans des BPO ou exerçaient d’autres emplois de ce type se transforment progressivement en spécialistes du marketing numérique. Avec de plus en plus de personnes qui dépendent des modes numériques pour leur travail et l’abondance des opportunités permet à bien des égards la transformation numérique du pays.

Un catalyseur majeur déclenchant la transformation numérique est également l’augmentation évidente des volumes de recherche en ligne, ce qui signifie en termes simples le nombre de personnes qui effectuent des recherches. Élément clé du référencement, le volume de recherche a enregistré une croissance au moins deux fois supérieure dans plusieurs secteurs verticaux, notamment la santé, la mode et les assurances.

L’Inde en tant qu’économie a toujours été axée sur la croissance où, avant la pandémie, les investisseurs en capital-risque poussaient de l’argent et visaient des résultats et des services rapides. Après le déclenchement de la pandémie, le jeu de la valorisation est devenu un jeu de création de valeur. Cela signifie que les marques ont désormais moins d’argent à dépenser et qu’elles veulent donc des canaux qui peuvent garantir des résultats meilleurs et durables à long terme. Le choix évident ici était le marketing de recherche organique – le référencement car il est tout à fait propice aux exigences de la nouvelle normalité.

Alors que les faits susmentionnés décrivent comment la pandémie a créé des opportunités de transformation numérique, les marques font également leur part en allouant plus de fonds à de nouvelles formes de publicité par rapport aux modes traditionnels comme la télévision et la presse écrite. Très probablement, c’est le changement d’état d’esprit des marques et des consommateurs qui inaugure principalement une ère de transformation numérique.

(L’auteur est le fondateur et directeur général d’Infidigit. Les opinions exprimées sont personnelles.)

