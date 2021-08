Comment la pandémie a redynamisé le secteur indien de l’animation

Lockdown a créé une plus grande demande de contenu familial inclusif conduisant à une animation transcendant au-delà du public réservé aux enfants.

Par Devdatta Potnis

Le monde tel que nous le connaissons a changé après la survenue du COVID 19. Alors que la plupart des retombées ne sont pas positives, l’un des secteurs qui a bénéficié des changements dans le monde est l’animation ; principalement à cause de deux raisons.

Adaptation plus facile du « travail à domicile » au flux de travail de production

L’animation suit une sorte de discipline de production de l’industrie informatique, mélangée avec les sensibilités créatives des entreprises. Cela a permis à l’entreprise de mieux s’adapter au travail virtuel, tout en gardant l’esprit ludique, inné du format d’animation.

Le contenu devient de plus en plus un besoin

Avec des restrictions à gogo sur tous les fronts, la nourriture et le contenu sont peut-être les seules avenues de divertissement sacro-saintes et assurées dans un monde post-pandémique. Ajoutez à cela le fait que les enfants sont à la maison, et l’animation devrait exploser.

Croissance concomitante des plateformes de télévision payante et OTT en Inde, l’animation étant un axe clé

De nouvelles plateformes de télévision payante dans la catégorie des enfants ont été lancées en 2020 tandis que les leaders de l’industrie existants ont continué de se renforcer. Ajoutez à cela l’accent mis par OTT sur la programmation pour enfants pour la rigidité de la plate-forme et encore une fois, nous, les gens de l’animation, sourions.

Révolution numérique créant plus de possibilités de consommation de contenu

Les nounous numériques comme YouTube ne sont pas nouvelles pour les parents du millénaire. Les enfants étant confinés à la maison, leur consommation a également augmenté. Du point de vue de l’industrie, qui est déjà sous-indexée en ce qui concerne les revenus publicitaires de la télévision payante (la principale source de revenus pour l’activité TV en Inde car les frais d’abonnement sont bien inférieurs à ceux de leurs homologues mondiaux) ; il existe des restrictions sur la viabilité commerciale de genres comme le préscolaire. À l’échelle internationale, le préscolaire est aussi grand sinon plus que la catégorie 6-9. Le numérique a prouvé que cette catégorie plutôt importante s’ouvre également à l’Inde et la multiplication des plates-formes numériques centrées sur les enfants en est un brillant témoignage.

Verrouillage créant une plus grande demande de contenu familial inclusif conduisant à une animation transcendant au-delà du public réservé aux enfants

La plupart d’entre nous ont eu le privilège d’être enfermés avec les membres de notre famille pendant le confinement. Alors que le boom OTT pour la consommation de contenu a été longuement évoqué, un autre aspect important de cette consommation est la poussée sur le contenu familial, qui a mis l’animation au centre de l’attention et l’a laissée aller au-delà de la catégorie habituelle « réservé aux enfants ».

Toutes les raisons ci-dessus ont conduit à ce que l’animation gagne une plus grande part de l’esprit du consommateur final et, par conséquent, une position plus importante dans l’industrie des médias et du divertissement (M&E) en général. D’être un secteur relativement plus petit dans l’ensemble de l’industrie indienne de M&E, il y a une croissance et des progrès constants dans le secteur. Mais dire qu’il a pris le devant de la scène serait un peu trop.

Pour toutes les tendances du secteur M&E, l’Inde regarde toujours vers l’ouest. Mais alors que plusieurs films d’animation hollywoodiens ont franchi la barre du milliard de dollars au box-office; un film d’animation indien, avec les meilleures marques d’animation à leur tête, aurait du mal à gagner même quelques millions, et c’était dans la période pré-pandémique. L’activité TV indienne a donné le premier bond de croissance à notre animation, qui a été prise d’un cran par OTT, mais le tour du grand écran pour faire avancer l’activité est toujours attendu.

Sur une note optimiste quant à l’avenir brillant de cette belle entreprise, j’aimerais conclure que l’activité d’animation indienne occupera vraiment le devant de la scène dans l’industrie indienne des M&E, lorsque ce qui suit se produira lorsque le box-office théâtral deviendra un contributeur majeur à les affaires et l’animation deviennent davantage un moyen de divertissement choisi, passant à des catégories au-delà des enfants.

L’auteur est SVP revenu et stratégie d’entreprise de Cosmos Maya.

