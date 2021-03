Comment la pandémie de Covid-19 a changé nos vies au cours de l’année écoulée

Pour de nombreux Américains, tout a changé en mars dernier; c’est à ce moment-là qu’une urgence nationale a été déclarée en réponse à ce que nous appelions «le nouveau coronavirus» et que les premiers ordres de séjour à la maison ont été lancés. Nous sommes de nouveau en mars, une réalité difficile à traiter pour de nombreuses raisons, notamment parce que le temps n’a plus de sens pendant la pandémie. Nous sommes également sur le précipice du changement une fois de plus, mais du bon genre, avec le vaccin Covid-19 qui devrait être disponible pour tous les adultes aux États-Unis d’ici la fin du printemps.

Ce mois-ci, Vox a rassemblé une collection d’histoires destinées à nous aider tous à comprendre ce que nous avons vécu cette année et où nous allons à partir d’ici. Il y a des histoires sur la perte, mais aussi sur la survie; histoires de famille, de quartiers, de travail; des histoires sur les anniversaires et les films et la livraison de nourriture. Nous publierons de nouvelles pièces tout au long du mois de mars, que vous pourrez toutes trouver ici.

Image de couverture: Des gens allument des bougies lors d’une veillée pour ceux qui sont décédés des suites de la pandémie de Covid-19, en avril 2020 dans le Queens, New York. (Images SOPA / LightRocket via .)