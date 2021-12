Comment la panique suscitée par les rumeurs de menaces de tir dans les écoles est devenue virale

Pour de nombreux étudiants à travers les États-Unis, ce qui aurait dû être le dernier jour d’école avant les vacances d’hiver est devenu une journée remplie de peur et de rumeurs de danger imminent.

Jeudi, des responsables de tout le pays ont répondu à des messages viraux sur les réseaux sociaux disant que les écoles seraient la cible de fusillades le 17 décembre. Certains ont annulé des cours ou permis aux enfants de rester à la maison. D’autres ont déclaré qu’ils augmenteraient la présence policière sur le campus. Et certains ont simplement dit qu’ils surveillaient la situation. Mais à peu près tout le monde était uni dans un message : les menaces dont les fonctionnaires entendaient parler étaient jugées non crédibles.

TikTok, quant à lui, était inondé de vidéos : « POV, vos parents vous obligent à rester à la maison à cause de la tendance du 17 décembre », lit-on dans un article. « Les gars restent en sécurité ; Je reste à la maison », dit un autre. « J’espère que tout le monde va bien. »

« La société adulte a toujours été préoccupée par la façon dont les nouveaux médias… [is] va corrompre les jeunes esprits impressionnables »

Aujourd’hui vendredi après-midi, il n’y a heureusement pas eu de rapports de violence généralisée dans les écoles, et TikTok a commencé à supprimer certains des avertissements les plus alarmants sur sa plate-forme concernant le potentiel de violence. Mais on ne sait toujours pas où les avertissements ont commencé – ou si des menaces de violence ont même existé en premier lieu.

Il est cependant facile de voir comment l’inquiétude s’est propagée, car les personnes qui ont vu des avertissements de violence à l’école sur TikTok étaient probablement prêtes à réagir. Les rumeurs se répandaient quelques semaines seulement après une attaque meurtrière dans une école. Et les menaces virales ont l’habitude de s’installer lorsqu’elles s’attaquent à ce qui préoccupe le plus les gens, en particulier lorsque la source est considérée comme une nouvelle technologie.

« Nous pouvons penser à des paniques médiatiques remontant à plusieurs siècles, potentiellement, mais au moins au cours des 100 dernières années », a déclaré James Walsh, professeur agrégé à l’Institut de technologie de l’Université de l’Ontario, qui a écrit sur les médias sociaux et la panique sociétale. Bord. « La société adulte a toujours été préoccupée par la façon dont le nouveau contenu médiatique ou les nouvelles technologies médiatiques vont corrompre les jeunes esprits impressionnables. »

Pour comprendre comment des rumeurs infondées peuvent se propager si efficacement, les experts disent qu’il est important d’examiner le contexte. Walsh dit que la récente attaque au lycée d’Oxford est probablement une priorité pour beaucoup.

« Certaines des spécificités de l’affaire Oxford High peuvent également provoquer la panique, étant donné que cela ressemble à un cas assez clair d’échec institutionnel où tous les signes étaient là mais pas suffisamment de mesures ont été prises à l’avance », a déclaré Walsh.

Nous prenons le « défi » TikTok au sérieux. Le défi encourage les élèves à proférer des menaces violentes contre les écoles le vendredi 12/17. On peut s’attendre à une police proactive avec des escouades marquées et une présence policière accrue dans toutes les écoles @ISD728, bien qu’aucune menace spécifique n’ait été signalée. pic.twitter.com/n1CpmKe8lR – Service de police d’Elk River (@elkriverpolice) 17 décembre 2021

Et par rapport aux défis viraux tels que les étudiants vandalisant les salles de bain, la gravité d’une fusillade dans une école est importante. La nécessité de répondre à une menace potentielle, même sans preuves définitives, peut prévaloir. « J’hésite toujours à fermer parce que nous avons appris que l’école en personne est la chose la plus efficace, mais pas au risque de la sécurité des élèves ou du personnel », déclare Jake Langlais, directeur des écoles publiques de Lewiston dans le Maine, qui ont fermé le Vendredi après avoir reçu des informations faisant état d’une menace sur les réseaux sociaux.

Les menaces possibles s’installent même sans preuves concrètes, car elles touchent souvent aux craintes légitimes des gens, explique Christine Elgersma, rédactrice en chef des médias sociaux et des ressources d’apprentissage chez Common Sense Media. Le canular Momo en 2019, par exemple, s’est attaqué aux parents inquiets du suicide et a été amplifié par les célébrités, la police et les écoles.

« Nous ne savons pas vraiment d’où ils proviennent ni à quel point ils sont valides », déclare Elgersma à propos des menaces virales. « Et nous nous sentons toujours obligés de les amplifier au cas où ils auraient une certaine légitimité. »

« Si un enfant en avait parlé à ses parents et que le parent l’avait posté sur Facebook, je pense que cela aurait pu avoir un genre de vie similaire »

Et bien que les lettres aux parents et les déclarations de la police indiquent que TikTok est la source de la violence présumée, Elgersma dit que la façon dont ce type d’information circule est probablement moins liée aux plates-formes et aux fonctionnalités qu’au contexte et au type de menace.

« Je pense que dans ce cas, si un enfant en avait parlé à ses parents et que le parent l’avait posté sur Facebook, je pense que cela aurait pu avoir un genre de vie similaire », dit-elle.

TikTok, considéré comme un nouvel espace mystérieux pour les enfants, a peut-être également joué un rôle. Walsh souligne que la panique autour d’un média – qu’il s’agisse d’une nouvelle application, de bandes dessinées ou de heavy metal – est antérieure à Internet. Avec les espaces numériques en particulier, dit Walsh, il y a une crainte que les enfants ne perdent tout ce qu’ils voient qui pourraient causer de graves dommages.

La nature virale des menaces supposées rendait également difficile pour les communes de savoir comment réagir. À Rapid City, dans le Dakota du Sud, les écoles publiques ont fermé leurs portes après avoir vu un message inquiétant mentionnant une école « North Middle ». « Et donc ici à Rapid City, nous avons une North Middle School – tout comme chaque État des États-Unis », explique James Johns, capitaine des enquêtes criminelles au département de police de Rapid City. Le ministère a finalement déterminé que le message provenait d’un autre État.

Bien qu’il n’y ait pas eu de rapports de violence, certains organes de presse locaux signalent des arrestations effectuées pour des menaces ou des blagues potentielles. Dans le comté de Frederick, dans le Maryland, des responsables ont déclaré qu’un étudiant de 13 ans avait avoué avoir proféré de fausses menaces contre un collège après avoir vu du contenu TikTok. En Floride, la police a arrêté un jeune de 13 ans pour des publications sur les réseaux sociaux sur TikTok et Instagram qui, selon lui, étaient une blague. Un autre adolescent de 13 ans a également été arrêté dans le Connecticut pour des menaces proférées contre une école.

TikTok a déclaré avoir effectué des recherches mais n’avoir trouvé aucun contenu faisant la promotion de la violence dans les écoles aujourd’hui. Il travaille maintenant à supprimer les « avertissements alarmistes » concernant des fusillades potentielles, affirmant que les messages violent les règles contre la désinformation. Mais les vidéos faisant référence à des attaques ont encore accumulé des millions de vues, avec des enfants, des parents, des enseignants et des défenseurs exprimant leur inquiétude.

Si vous voyez une menace de violence contre une école ou tout autre lieu public publiée sur les réseaux sociaux, contactez immédiatement les forces de l’ordre locales ou votre bureau local du #FBI. NE PAS partager ou transmettre la menace. Cela peut répandre de la désinformation et provoquer la panique. #Pensez avant de publier pic.twitter.com/1v87a2DHMX – FBI Boston (@FBIBoston) 17 décembre 2021

La meilleure chose que les écoles et les fonctionnaires puissent faire, dit Elgersma, est de donner au public autant d’informations que possible et d’être clair qu’ils pèchent par excès de prudence mais que les menaces ne sont pas crédibles. Le bureau du FBI à Boston sur Twitter a demandé au public de s’abstenir de transmettre ou de partager des menaces.

Les utilisateurs de TikTok disent que même s’ils n’ont pas vu les menaces de leurs propres yeux, la peur suscitée par les publications virales est bien réelle. Kantina Saunders, une mère de deux enfants qui vit juste à l’extérieur de Cleveland, Ohio, n’avait pas entendu parler des menaces jusqu’à ce qu’elle voie d’autres parents poster des lettres qu’ils ont reçues la nuit dernière. Puis elle a reçu une note de son directeur d’école ce matin, disant que même si les menaces étaient infondées, l’école accordait des absences excusées à ceux qui voulaient rester à la maison.

Pour Saunders, qui a elle-même survécu à une fusillade dans son lycée en 2008, la lettre a provoqué des flashbacks intenses et de la peur. Dans un TikTok qu’elle a fait après avoir mis ses enfants dans le bus, Saunders pleure – elle ne pouvait pas les garder à la maison aujourd’hui parce qu’elle doit travailler.

« Je me sentirai un peu mieux après leur retour à la maison », a déclaré Saunders à The Verge dans un SMS. « Mais je ne serai probablement jamais d’accord avec eux pour aller à l’école parce que je sais ce qui pourrait arriver à ce stade. »

Reportage supplémentaire de Kim Lyons