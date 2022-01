Comment la patineuse de vitesse américaine Erin Jackson pourrait se qualifier malgré une glissade

À chaque victoire aux Jeux olympiques ou en train d’y arriver, les athlètes sont également confrontés au chagrin de ne pas atteindre les objectifs parfois de toute une vie. Dans certains sports, une petite erreur suffit à évaporer la chance d’un athlète de remporter une médaille olympique ou, dans le cas d’Erin Jackson, une chance de rivaliser.

La patineuse de vitesse américaine sur longue piste est actuellement la meilleure au monde dans la course féminine de 500 mètres, mais une erreur coûteuse lors des essais olympiques vendredi lors de l’épreuve de qualification pourrait finir par empêcher Jackson de participer aux Jeux de Pékin en février.

Cependant, elle a encore une chance.

Qui est Erin Jackson ?



Erin Jackson est une patineuse de vitesse américaine sur longue piste de 20 ans, originaire de Floride, qui tente de former sa deuxième équipe olympique d’hiver après avoir terminé 24e du 500 mètres aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

Jackson a fait partie de l’équipe olympique il y a quatre ans après être passé du patin à roues alignées à l’entraînement sur glace pendant seulement quatre mois. Elle est également devenue la première femme noire à se qualifier pour l’équipe olympique américaine en patinage de vitesse sur longue piste.

Mais elle a fait du chemin depuis 2018.

Après avoir remporté quatre des huit courses de la Coupe du monde cette saison, ainsi qu’une deuxième et une troisième place, Jackson est classé n ° 1 mondial au 500, selon l’Union internationale de patinage. Si elle devait quand même se rendre aux Jeux olympiques, elle serait probablement la favorite pour la médaille d’or dans son épreuve phare, mais après son trébuchement lors des essais de patinage de vitesse aux États-Unis vendredi, elle ne fait actuellement pas partie de l’équipe olympique. Elle a également participé à des essais dans la course de 1 000 mètres, mais ne s’est pas qualifiée.

Que s’est-il passé avec Erin Jackson lors des essais olympiques de patinage de vitesse aux États-Unis ?



Dans une course où seuls les 2 premiers sont garantis pour les Jeux olympiques et les voyages à Pékin, comme l’a noté NBC Olympics, Jackson a terminé troisième, malgré son classement n ° 1 mondial.

Tout s’est bien passé pour Jackson dans sa manche qualificative de 500 mètres, mais dans la dernière ligne droite de la piste, elle a fait une brève glissade mais pas assez pour la faire tomber, ce qui est important ici. Jackson a pu continuer la course et elle a terminé avec un temps de 38,249 secondes.

Ce temps était assez bon pour la troisième place derrière Brittany Bowe à 37,811 secondes et Kimi Goetz à 37,859 secondes. Donc, à partir de maintenant, Jackson ne participera pas aux Jeux olympiques de Pékin.

Il y avait une chance qu’Erin Jackson ait pu se voir accorder une reprise



Comme l’a rapporté NBC Sports, les règles américaines de patinage de vitesse autorisent la possibilité d’un nouveau patinage après « une chute involontaire », qui est souvent réservée aux meilleurs athlètes qui s’écrasent lors des essais. Et tandis que les responsables considéraient que pour Jackson, selon plusieurs rapports, sa demande de re-skate a été refusée car elle n’est pas réellement tombée.

Ce qu’elle a dit après sa chute dans le 500



Bien qu’elle ne fasse pas actuellement partie de l’équipe olympique américaine, Jackson a déclaré après sa course qu’elle n’abandonnait pas pour l’instant. Possédant la petite erreur qui pourrait finir par lui coûter une chance à une autre apparition olympique et peut-être une médaille, Jackson est restée positive.

S’adressant à NBC Sports après que les autorités lui aient refusé un nouveau patinage dans l’épreuve du 500 mètres, Jackson a déclaré :

« Tout s’est bien passé, ça s’est passé comme prévu, et puis sur la dernière ligne droite, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s’est passé. J’ai un peu perdu pied. Presque tombé, je l’ai sauvé. … Juste touché un mauvais bord. Ouais, pas bien.

Et en raison de la règle permettant la possibilité d’un re-skate, Jackson a déclaré qu’elle envisageait de plonger, mais a noté qu’elle n’aimait pas l’idée de la règle encourageant les gens à tomber juste pour refaire.

Jackson a expliqué son état d’esprit à NBC Sports :

« J’y avais pensé avant la course. Les règles sont que vous devez tomber pour obtenir un re-skate. Et mes pensées étaient, dans un 500, même un faux pas est suffisant pour vous en sortir parce que le 500 est déterminé par des centièmes de seconde, n’est-ce pas ? Alors j’ai pensé, faire en sorte que vous deviez tomber pour pouvoir re-skate, c’est en quelque sorte encourager les gens à peut-être s’asseoir s’ils ont un faux pas comme le mien. « Alors, bien sûr, ça m’est venu à la tête comme ‘Peut-être que j’aurais dû m’asseoir’, mais je pense que c’est juste une mauvaise chose d’encourager ça. Donc, je pense que lorsqu’il s’agit d’une course comme la 500, il devrait y avoir des considérations particulières car cela se résume à un décalage horaire si serré. »

Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements sur ses réflexions sur la règle de re-skate, Jackson n’a pas dit que c’était une règle injuste et a élaboré. Elle a dit:

« J’ai l’impression d’avoir foiré. C’est définitivement pour moi, mais ce serait génial d’avoir ce nouveau patinage, surtout d’être non seulement classé n ° 1 aux États-Unis mais n ° 1 au monde. Ce serait un peu étrange de ne pas y aller.

Mais il y a encore une chance qu’Erin Jackson puisse participer au 500 aux Jeux olympiques



Kimi Goetz, Brittany Bowe et Erin Jackson montent sur le podium après l’épreuve féminine du 500 mètres lors des essais olympiques américains de 2022. (Patrick McDermott-USA TODAY Sports)

Jackson pourrait encore se rendre à Pékin dans le 500, mais elle aura besoin d’une aide extérieure.

Une option est que l’équipe américaine pourrait gagner une place olympique supplémentaire, si un autre pays refusait une de ses places attribuées. Si cela se produisait, Jackson, en tant que troisième place, obtiendrait la place supplémentaire, a noté NBC Olympics.

Une autre possibilité est que Bowe ou Goetz, les 2 premières du 500 m féminin, cèdent l’une de leurs places après s’être précédemment qualifiées pour les Jeux olympiques du 1 000 mètres et être des prétendantes au 1 500 mètres lors de la course de qualification de samedi.

Ce dernier semble être l’itinéraire le plus réaliste. Plus via NBC Sports :

Bowe semblait ouvert à l’idée. « Je pense que nous trouverions probablement un moyen de la faire entrer dans ces 500 », a-t-elle déclaré après le glissement de Jackson.