Comment la pause impromptue de Benjamin Pavard dans la salle de bain a créé un but pour le Bayern Munich

Robert Lewandowski n’avait besoin que d’un but de plus pour battre le record de tous les temps de la légende du Bayern Munich Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts en Bundesliga en une seule année civile, mais hier, il semblait qu’il ne l’obtiendrait jamais. Le VfL Wolfsburg a creusé profondément et Julian Nagelsmann remplaçait ses meilleurs joueurs, donnant l’impression que l’attaquant polonais pourrait ne plus renifler le but.

Avec seulement 5 minutes de plus, le Bayern a annoncé son dernier remplacement, celui de Jamal Musiala pour Malik Tillman. En retirant l’un des joueurs les plus créatifs sur le terrain de Musiala, Nagelsmann scellait le destin de Lewandowski. Entre Benjamin Pavard.

Soudain, il y a eu confusion sur la touche. Ceux qui regardaient l’émission télévisée (la plupart d’entre nous, parce que c’était un jeu fantôme) ont été déconcertés. Musiala est allé sur la touche, mais n’est pas sorti. Puis Malik Tillman est entré en scène sans que personne ne s’en aille pour lui. Que s’était-il passé ?

Il s’avère que lorsque le ballon est passé de l’autre côté du terrain, l’arrière droit du Bayern Benjamin Pavard est sorti secrètement du terrain et a disparu dans la salle de bain. Julian Nagelsmann a rappelé l’incident (via TZ):

Nous voulions changer. Puis Benji est sorti et a dit en français qu’il devait aller aux toilettes. J’ai compris ça avec ma modeste école française. Puis il a décidé de jouer encore 15 secondes. Il a joué trois ou quatre autres passes. Et puis quand la balle était de l’autre côté, il a disparu dans la salle de bain.

L’éclat de cette décision n’est devenu évident que deux minutes plus tard, lorsque Jamal Musiala – le joueur qui était censé remplacer Tillman – a aidé Lewandowski à marquer le 69e but de l’année civile. Ce but n’arrivera probablement pas si Pavard reste sur le terrain (à plus d’un titre).

Alors qu’avons-nous appris de cet incident étrange? Bien:

Pavard a joué en Allemagne pendant cinq ans et ne sait toujours pas dire « coach, je dois y aller » en allemand. Nagelsmann parle français aussi ! Subbing Musiala est probablement un mauvais choix.

Bien sûr, je ne critique pas Benji aujourd’hui, puisque vous pouvez essentiellement lui attribuer une pré-assistance pour le but. TAA ou Cancelo pourraient-ils faire ça ? J’en doute. C’est quelque chose que les statistiques ne vous diront pas.