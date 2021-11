Comment la pénurie de puces pourrait aider la fabrication de haute technologie aux États-Unis

Les fabricants n’ont pas surmonté la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les consoles de jeu comme la PlayStation 5 sont encore rares, les constructeurs automobiles livrent des voitures avec des fonctionnalités manquantes et Apple pourrait finir par produire 10 millions d’iPhones de moins en 2021. Pour quelques entreprises, cependant, ces problèmes de chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un avantage inattendu.

Les retards de fabrication à l’étranger et la demande incessante d’électronique grand public se sont transformés en une aubaine pour certains fabricants de puces aux États-Unis. Même les fabricants américains moins connus avec des équipements vieillissants ou d’occasion ont vu leurs ventes augmenter pour les puces héritées, ou microcontrôleurs, qu’ils produisent. Ces pièces sont peu coûteuses à fabriquer mais constituent un composant essentiel pour de nombreux appareils, et comme les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont affecté les grandes entreprises qui se concentrent sur des technologies plus avancées, la demande pour les puces les plus basiques a augmenté. Au ras des clients, les entreprises qui fabriquent ces microcontrôleurs sont maintenant en train de dépenser pour augmenter leur capacité de fabrication globale.

Un fournisseur de semi-conducteurs basé en Arizona, Microchip Technology, investit dans de nouveaux équipements coûteux et embauche plus de personnel parce que ses bénéfices ont triplé au dernier trimestre, selon le New York Times. GlobalFoundries, un fabricant de puces basé à Malte, New York, a annoncé en juillet qu’il construirait une autre usine de puces à proximité dans le but de doubler ses capacités de production. Et le mois dernier, un fabricant de Caroline du Nord a annoncé son virage vers les semi-conducteurs et a changé son nom de Cree en Wolfspeed. La société est également en train de construire une nouvelle usine de fabrication dans le nord de l’État de New York. GM s’est déjà inscrit en tant que client stratégique, un autre signe clair que la crise de l’approvisionnement en puces profite à certains vendeurs américains et ouvre l’accès à de nouveaux clients.

Pris ensemble, ces développements indiquent une tendance que les dirigeants de l’industrie espèrent devenir une renaissance pour la fabrication de puces aux États-Unis. En mai dernier, Texas Instruments a commencé la construction d’une usine de puces de 3,1 milliards de dollars près de son siège social de Dallas et pourrait bientôt finaliser les plans d’une autre installation. Intel a annoncé en mars dernier qu’il dépenserait plus de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona, et la société affirme qu’elle pourrait créer plus de 3 000 emplois. Le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC, basé à Taiwan, a déjà commencé la construction d’une usine de 12 milliards de dollars en Arizona. Aujourd’hui, les dirigeants économiques locaux courtisent d’autres entreprises qui travaillent avec TSMC pour y démarrer également leurs activités.

« Nous voulons simplement nous assurer que davantage d’installations de fabrication seront construites à l’avenir, qu’elles seront davantage construites ici », a déclaré à Recode John Neuffer, PDG de la Semiconductor Industry Association. « Il s’agit de s’assurer qu’à l’avenir, nous avons une chaîne d’approvisionnement mieux équilibrée. »

Le gouvernement américain veut capitaliser sur cet élan. Le président Joe Biden est impatient de renforcer la résilience de l’approvisionnement en puces du pays, qui, selon les responsables gouvernementaux, est essentiel à la sécurité nationale. Dans le même temps, les politiciens des deux côtés de l’allée sont désireux de stimuler la fabrication de haute technologie aux États-Unis, qui a décliné au cours des dernières décennies après que de nombreuses entreprises ont choisi de construire de nouvelles usines à l’étranger.

On ignore si une nouvelle vague de fabrication de puces pourrait aider les États-Unis à étendre leur rôle en tant que centre mondial de fabrication de haute technologie. Malgré les efforts de l’administration Biden pour remédier à la pénurie de puces, les fabricants de puces aux États-Unis et à l’étranger ont signalé que, sans incitations financières directes, ils enverraient leur nouvelle fabrication ailleurs à l’avenir. Même Micron Technology, basé en Idaho, le dernier grand fabricant de semi-conducteurs pour mémoire d’ordinateur aux États-Unis, a déclaré que l’avenir de sa production nationale dépend des incitations financières. La société prévoit de dépenser plus de 150 milliards de dollars en recherche et développement de puces au cours de la prochaine décennie, mais a clairement indiqué qu’elle construirait de nouvelles usines à l’étranger si elle ne recevait pas le soutien approprié du gouvernement américain.

Ces entreprises souhaitent que le Congrès approuve un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler les incitations à la production nationale de puces et aider les entreprises à acheter davantage d’équipements de fabrication. Ces subventions peuvent être essentielles pour empêcher la part des États-Unis dans la fabrication mondiale de puces de diminuer encore plus. À l’heure actuelle, seulement 12 pour cent de la production mondiale de puces se produit aux États-Unis, une forte baisse par rapport à la part de 37 pour cent de la fabrication de puces qui avait lieu aux États-Unis en 1990. Alors que les dirigeants républicains et démocrates ont déclaré qu’ils sont désireux de soutenir les – fabrication technologique, les dirigeants de l’industrie des puces affirment que le gouvernement n’a pas encore fourni les mêmes incitations financières que d’autres pays, dont la Chine et le Japon, qui renforcent également leur production de puces.

Le temps presse. À l’heure actuelle, les entreprises se précipitent pour construire les installations dans le monde entier qui fabriqueront des puces pour les technologies futures, y compris les appareils 5G et les véhicules électriques. Une fois que ces installations d’un milliard de dollars commenceront à produire, il est peu probable qu’elles reprennent et déménagent.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain !