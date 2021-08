Comment la percée de Covid-19 se sent pour les personnes vaccinées

Michael Miranda était complètement vacciné depuis plus de quatre mois lorsqu’il a été testé positif au coronavirus. “J’ai regardé mon téléphone pendant quelques instants, me demandant s’il s’agissait d’une condamnation à mort”, a déclaré Miranda, qui travaille comme agente de libération conditionnelle à Hawaï. Après avoir pris l’avion pour rentrer chez elle après un voyage sur la côte ouest, Miranda avait eu des frissons, des éternuements et une fièvre de 102 degrés Fahrenheit. “J’ai immédiatement commencé à blâmer toutes les personnes non masquées”, a-t-il déclaré.

Daniele Selby, écrivain à New York, a été aux prises avec des sentiments similaires lorsqu’elle a commencé à ressentir de l’épuisement, une congestion importante, des maux de tête et une perte d’odorat et de goût. “J’ai été assez choquée d’apprendre que j’avais été testée positive”, a-t-elle déclaré. « Je suis complètement vacciné et j’ai continué à porter des masques… alors faire tout cela et toujours attraper Covid-19 et me sentir malade a été assez bouleversant. »

Les histoires de personnes vaccinées avec des cas « révolutionnaires » de Covid-19, qui font de plus en plus l’actualité, affectent les politiques et se propagent sur les réseaux sociaux, partagent certains points communs. Une douzaine de personnes vaccinées ont déclaré à Vox qu’un test positif suscitait des sentiments de choc, de colère, de peur et même de honte. Beaucoup ont déclaré qu’ils se trouvaient au centre de débats houleux sur les vaccins, les masques et l’avenir de la pandémie.

« Il y en a certainement eu qui ont essayé d’utiliser [my] expérience pour réduire l’efficacité des vaccins ou pour promouvoir des remèdes infondés sur les réseaux sociaux », a déclaré André Gonzales, qui a voyagé de Washington, DC, au Nouveau-Mexique pour des funérailles début juin, et a été testé positif avec d’autres membres vaccinés de sa famille . Gonzales a déclaré qu’il était aux prises avec “beaucoup de culpabilité” d’avoir exposé des membres de la famille “à haut risque” et des enfants non vaccinés au virus.

“Les patients mettent vraiment l’accent sur le fait de nous signaler qu’ils avaient” tout fait correctement “avant de tomber malades”, explique David Putrino, neuroscientifique et expert en réadaptation à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï, qui a soigné quelques personnes. avec la percée Covid-19. “Je pense qu’il y a malheureusement une part de honte [or] culpabilité associée à l’obtention de Covid à ce stade. »

Les personnes atteintes d’infections révolutionnaires ne sont pas les premiers patients de Covid-19 à voir leurs histoires politisées, ni les premiers à se sentir coupables ou honteux après avoir été testés positifs. Mais leurs expériences mettent en évidence certaines des lignes de faille persistantes dans les attitudes américaines envers le coronavirus en ce moment. Ces cas sont un autre exemple du bilan émotionnel de la pandémie et rappellent frustrant que la crise n’est terminée pour personne.

Les expériences des patients montrent également que même si les infections révolutionnaires sont très peu susceptibles de provoquer de nouvelles vagues d’infection ou de submerger les systèmes de santé, elles peuvent toujours avoir des ramifications importantes pour les individus, leurs familles et leurs communautés – des impacts qui sont souvent plus difficiles car inattendus.

Il y a plus à apprendre sur la percée Covid-19

Les infections révolutionnaires font référence à des tests positifs pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, chez des personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19. Les cas graves de percée sont rares : plus de 166 millions de personnes ont été entièrement vaccinées contre Covid-19, et le CDC a enregistré 7 525 cas de percée qui ont conduit à une hospitalisation ou à la mort.

“L’incidence est relativement faible”, a déclaré Jessica Malaty Rivera, épidémiologiste des maladies infectieuses. “Mais tout ce que nous connaissons comme données révolutionnaires est absolument sous-estimé.” Le CDC le dit sur son site Web, car les rapports des prestataires de santé sont volontaires et ne sont pas complets.

“Covid-19 m’a pris 10 jours de ma vie – 10 jours d’expériences que je ne reverrai jamais”

« Nous avons encore besoin de plus de données sur la fréquence des infections percées – et le CDC devrait signaler ces données », a ajouté Julia Raifman, professeure adjointe de politique de la santé à l’Université de Boston. Le CDC ne compte actuellement pas les cas de percée bénigne de Covid-19, et Raifman a suggéré que cette absence de données pourrait contribuer à la confusion du public sur le niveau de risque auquel sont confrontés les individus vaccinés.

Comme Katherine J. Wu l’a écrit dans l’Atlantique, la capacité à développer le Covid-19 n’est pas ce qui sépare les vaccinés et les non vaccinés. “Le choix n’est pas de se faire vacciner ou d’être infecté”, a écrit Wu. « Il s’agit de renforcer nos défenses afin que nous soyons prêts à combattre une infection de la meilleure position possible. » Si les directives de santé publique suggèrent le contraire, cela pourrait courir le risque de créer de fausses attentes et même de stigmatiser l’expérience d’être testé positif pendant la vaccination.

« Les personnes vaccinées doivent savoir que leurs risques d’infection sont inférieurs à ceux des personnes non vaccinées », a déclaré Raifman. “Mais (…) l’infection ne sera pas rare lorsqu’il y aura une transmission incontrôlée de Covid comme celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés.”

Les histoires de patients sont politisées

Bien que les histoires de percée Covid-19 ne soient pas représentatives de la majorité des cas de Covid-19 – elles peuvent être amplifiées précisément parce qu’elles sont considérées comme surprenantes – beaucoup sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et certaines sont devenues du fourrage pour les commentateurs faisant des arguments inexacts contre les vaccins. Les tweets de personnes atteintes d’infections révolutionnaires recueillent des milliers de likes et de retweets, et les réponses vont du soutien au sceptique. Cela peut être accablant pour les patients qui ne s’attendaient pas à une réaction violente.

“Je ne pouvais pas croire comment mon message a explosé”, a déclaré Melinda Perle, professeur de biologie en Floride dont le tweet sur son cas a suscité plus d’un millier de commentaires. « J’ai essayé de bloquer les trolls et les gens en utilisant mon message comme argument contre la vaccination, mais j’ai abandonné au bout d’un moment. J’étais malade et gérer les réponses était épuisant.

Moi et ma femme entièrement vaccinée venons d’être testés positifs pour COVID. Cela fait environ une semaine de symptômes jusqu’à présent. Ne laissez personne vous faire douter de votre santé mentale si vous êtes vacciné et que vous continuez à vous masquer. – Mike McHargue (@mikemchargue) 9 juillet 2021

Les personnes qui ont été vaccinées réagissent également avec un large éventail de réactions. « Certaines personnes vaccinées semblent réagir avec une anxiété et une peur très élevées, et parlent de verrouillage complet », a déclaré Mike McHargue, un auteur et fondateur de médias basé à Los Angeles qui a tweeté à propos de son cas révolutionnaire de Covid-19 début juillet. “D’autres personnes vaccinées disent que mon cas est un coup de chance et qu’elles ne toléreront pas les masques, la distanciation ou d’autres mesures d’atténuation.”

Miranda a déclaré qu’une personne lui avait dit que sa maladie était la conséquence de “prendre des risques tout en profitant de notre liberté”. Il a estimé que ce commentaire était politique et a refusé de répondre. « Je crois fermement que les questions de santé publique ne devraient jamais être politisées », a-t-il déclaré.

Il y a toujours un écart entre l’attente et l’expérience

Les infections révolutionnaires englobent une grande variété d’expériences différentes. Certains sont asymptomatiques, comme l’a rapporté Dylan Scott de Vox. La plupart n’entraîneront pas d’hospitalisation. Les cas non hospitalisés peuvent être considérés comme légers ou modérés en fonction des symptômes du patient, selon les National Institutes of Health.

Cependant, les cas définis comme bénins ne semblent parfois pas bénins pour les patients, en particulier pour les personnes vaccinées qui peuvent être surprises de développer du tout Covid-19. « Médicalement, j’ai eu un cas ‘léger’, mais rien n’a semblé doux à ce sujet », a déclaré McHargue. Un mois après l’apparition de ses symptômes, il ressent toujours de la fatigue et des acouphènes. Une étude récente en Israël a révélé que certains travailleurs de la santé vaccinés atteints d’infections aiguës ont développé des symptômes qui ont duré plus de six semaines.

« Même si un individu symptomatique n’est pas hospitalisé, [they] peuvent toujours ressentir des symptômes de “long courrier” et être affectés à long terme », a déclaré à Vox Erik Blutinger, médecin urgentiste à Mount Sinai Queens. Il a déclaré qu’il était important d’analyser tous les cas révolutionnaires, quelle que soit leur gravité, au moins jusqu’à ce que les scientifiques en apprennent davantage.

Gonzales et sa mère souffrent également tous deux de symptômes persistants, notamment de la fatigue, des courbatures et une toux. En conséquence, Gonzales a dû retarder sa date de début dans son nouvel emploi. Comme d’autres patients de Covid-19 présentant des symptômes durables, lui et McHargue ont déclaré que leur maladie avait altéré leur capacité à travailler.

“Covid-19 m’a enlevé 10 jours de ma vie – 10 jours d’expériences que je ne reverrai jamais”, a déclaré Miranda. “Mais plus important encore, j’ai raté le moment de dire au revoir à mon oncle avant son décès.” Parce que Miranda était malade de Covid-19, il n’a pas pu se rendre à l’hôpital où son oncle était soigné pour un événement cardiaque. D’autres patients ont décrit des difficultés de mise en quarantaine d’enfants non vaccinés dans leurs ménages.

Les recommandations pour les personnes vaccinées peuvent continuer à évoluer à mesure que les scientifiques et les décideurs en apprennent davantage sur les infections révolutionnaires. Rivera, l’épidémiologiste, a fait écho aux conseils du CDC selon lesquels la plupart des personnes vaccinées peuvent éviter les tests de routine si elles n’ont pas été exposées au virus. Elle et Raifman, de l’Université de Boston, sont tous deux d’accord avec le CDC pour dire que les personnes vaccinées aux États-Unis devraient porter des masques à l’intérieur.

Mais Rivera a exprimé une certaine incertitude quant à la recommandation actuelle du CDC sur les expositions – selon laquelle les personnes vaccinées qui entrent en contact avec une personne atteinte de Covid-19 n’ont pas besoin de mettre en quarantaine si elles ne présentent pas de symptômes. C’est sans doute trop laxiste, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que cela ait du sens pour les personnes qui ont eu une exposition confirmée de ne pas rester à la maison de manière préventive. “

Les personnes atteintes d’infections percées restent reconnaissantes pour les vaccins

Parce que le SRAS-CoV-2 est toujours un nouveau virus, les personnes infectées sont parfois les premières à signaler de nouvelles expériences, et être les premières peut exacerber les sentiments d’anxiété ou de honte. Les patients de Covid-19 semblent particulièrement susceptibles d’être surpris ou incrédules lorsque leurs expériences sont nouvelles ou considérées comme rares.

Lorsque Selby est devenue symptomatique pour la première fois, elle a fait un test rapide, qui est revenu négatif. Lorsque sa maladie a persisté, elle a demandé conseil à sa famille, ses amis et les travailleurs de la santé. “Tout le monde a eu en quelque sorte la même réponse:” Je suis sûr que vous allez bien, vous êtes vacciné “”, a déclaré Selby. “L’assistante du médecin a semblé impliquer que je réagissais de manière excessive, demandant un autre test.”

Lorsque Selby a fait un nouveau test et que le résultat a été positif, même elle a été surprise : “Je m’étais laissé convaincre que je réagissais de manière excessive.”

Quatre des personnes présentant des cas révolutionnaires qui ont parlé à Vox ont déclaré avoir reçu des réactions surprises de la part des agents de santé, et certaines ont parlé de conseils contradictoires. “Le personnel du cabinet du médecin a semblé effrayé par nous, les personnes vaccinées par l’ARNm avec Covid”, a déclaré McHargue. Gonzales a déclaré qu’il avait demandé des soins pour ses symptômes dans une salle d’urgence, où on lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de subir de test car il était vacciné. Plus tard, il a entendu son département de la santé de l’État, qui n’était pas d’accord et lui a dit qu’il devait être ajouté à la base de données de recherche des contacts.

Les parents amènent leurs enfants dans une clinique de vaccination Covid-19 la veille du début des cours à Longwood, en Floride, le 9 août.Paul Hennessy/LightRocket/.

Depuis qu’elle a confirmé son infection, Selby a utilisé les médias sociaux pour faire connaître son expérience. Elle pense que le message selon lequel les cas révolutionnaires sont « super rares » a contribué au doute et à l’incrédulité qu’elle a rencontrés chez les autres.

En partageant son histoire, Selby a appris d’autres cas révolutionnaires dans son réseau plus large, et cette connaissance a confirmé sa propre expérience. “De toute évidence, c’est bouleversant d’entendre que d’autres personnes étaient malades”, a expliqué Selby. “Mais c’était rassurant, d’une manière tordue … J’avais un peu l’impression que mes inquiétudes étaient validées.”

Selby est heureuse d’avoir été vaccinée et le médecin qui a traité son cas révolutionnaire l’a remerciée de l’avoir fait. D’autres personnes atteintes d’infections révolutionnaires ont fait écho à ce sentiment.

“Je pense qu’il est possible … que je sois sous respirateur en ce moment sans le vaccin”, a déclaré McHargue. À partir du moment où il a été testé positif, il était convaincu que lui et sa famille iraient bien, grâce à leur statut vaccinal.

Gonzales était tout aussi reconnaissant. « Être vacciné est ce qui a sauvé non seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille », a-t-il déclaré. « Ce que j’ai vécu et ce que j’ai vu ma famille vivre était déjà assez difficile. Je ne veux pas imaginer à quoi cela aurait ressemblé si l’un d’entre nous n’avait pas été vacciné.