Comment la performance de Captain America de Chris Evans est vue par l’acteur John Walker du Falcon et du soldat d’hiver

Des spoilers mineurs pour le deuxième épisode de The Falcon and the Winter Soldier – «The Star-Spangled Man» – nous attendent.

L’univers cinématographique Marvel a présenté un certain nombre d’excellentes performances au cours de la dernière décennie. Des vétérans comme Robert Downey Jr.aux nouveaux venus comme Teyonah Parris, les stars du MCU ont vraiment réussi à apporter leur A-game. Mais une performance qui ne manquera pas d’être saluée pour les années à venir est le tour de Chris Evans en tant que Steve Rogers / Captain America. L’acteur préféré des fans a vraiment incarné le rôle, clouant la nature héroïque mais ancrée du super-héros bien-aimé. Bien sûr, il y a maintenant une nouvelle casquette en ville sous la forme de John Walker de The Falcon and the Winter Soldier, et l’acteur Wyatt Russell a partagé ce qu’il pense du travail de son prédécesseur.