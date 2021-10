Comment la pilule Covid-19 de Merck, le molnupiravir, pourrait changer la pandémie de coronavirus

Le géant pharmaceutique Merck a annoncé vendredi une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de Covid-19 : son médicament antiviral molnupiravir a réduit de 50 % le risque d’hospitalisation et de décès chez les patients à risque, selon l’analyse intermédiaire de l’entreprise.

Un traitement Covid-19 nouveau et efficace – s’il est approuvé par les régulateurs de la santé – pourrait être un outil polyvalent pour les médecins pour traiter les patients Covid-19 et pourrait finalement sauver des vies. Bien qu’il existe un certain nombre de traitements contre le Covid-19 sur le marché, beaucoup d’entre eux sont coûteux, difficiles à administrer, peu disponibles ou peu efficaces. Pendant ce temps, des traitements qui ont peu de preuves derrière eux, comme le médicament antiparasitaire ivermectine et le médicament antipaludique hydroxychloroquine, ont gagné du terrain dans certains cercles.

Le molnupiravir, développé à l’origine pour traiter la grippe, pourrait résoudre bon nombre de ces défis. Il est administré sous forme de pilule deux fois par jour pendant cinq jours, par rapport à d’autres traitements Covid-19 qui nécessitent des transfusions intraveineuses coûteuses, tels que les anticorps monoclonaux et le plasma de convalescent. Le remdesivir, un médicament antiviral, actuellement le seul médicament entièrement approuvé par la Food and Drug Administration pour traiter Covid-19, doit également être administré dans la circulation sanguine.

Un médicament comme le molnupiravir (le nom fait référence au marteau de Thor, Mjölnir) pourrait également permettre de pallier les lacunes persistantes de la couverture vaccinale Covid-19, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Cependant, les résultats ont été annoncés dans un communiqué de presse de l’entreprise, qui a moins de poids scientifique qu’un article évalué par des pairs ou même un article pré-imprimé qui présente les données à examiner par des scientifiques externes. Les découvertes de Merck proviennent d’un essai clinique randomisé de phase trois portant sur 775 patients adultes atteints de Covid-19. Les participants avaient une maladie légère à modérée et étaient considérés comme à risque mais non hospitalisés lorsque l’essai a commencé début août.

Au 29e jour de l’essai, 7,3 % des patients ayant reçu du molnupiravir étaient décédés ou avaient été hospitalisés, contre 14,1 % des patients du groupe placebo (ce qui signifie qu’ils n’ont pas reçu le médicament). Merck affirme que le molnupiravir était également efficace contre les variantes du coronavirus, notamment gamma, delta et mu. L’essai a été interrompu, avec l’approbation des régulateurs, une fois que ces résultats ont montré l’efficacité du médicament.

Un groupe d’experts indépendants a vu les données et a déclaré “nous en avons assez vu” Et arrêté l’essai parce que le médicament fonctionnait clairement C’est une vérification importante Cela me rend également beaucoup plus optimiste quant à l’efficacité d’autres thérapies similaires en cours d’études pour COVID 3/4 – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 1er octobre 2021

“Avec ces résultats convaincants, nous sommes optimistes que le molnupiravir peut devenir un médicament important dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre la pandémie et s’ajoutera à l’héritage unique de Merck consistant à faire avancer les percées dans les maladies infectieuses au moment où elles sont le plus nécessaires”, a déclaré Robert Davis , PDG et président de Merck, dans un communiqué.

Merck et son collaborateur Ridgeback Biotherapeutics ont déclaré qu’ils demanderaient une autorisation d’utilisation d’urgence pour ce médicament auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, ce qui permettrait aux médecins de commencer à le prescrire aux patients. Le gouvernement fédéral planifie déjà son approbation potentielle : il s’est engagé à acheter 1,7 million de traitements au molnupiravir pour 1,2 milliard de dollars (environ 700 dollars par cours), et la production du médicament a déjà commencé. Ridgeback Biotherapeutics et Meck prévoient de faire 10 millions de cures du médicament d’ici la fin de l’année.

Mais il faudra encore des semaines ou des mois avant que la plupart des gens aient accès à la petite pilule brune. Et même lorsqu’il est disponible, il peut toujours y avoir des réfractaires résistants au traitement de la maladie.

Comment fonctionne le nouveau médicament antiviral de Merck, le molnupiravir

Les virus sont des bêtes difficiles à coincer. Ce sont des parasites passifs et ne peuvent se reproduire sans détourner la machinerie d’une cellule hôte. Il est donc très difficile de trouver un médicament qui puisse interférer avec le cycle de vie d’un virus, sans également causer de dommages collatéraux aux cellules humaines saines. Et parce que les virus mutent si rapidement, un traitement efficace peut le devenir moins au fil du temps.

Comparez cela aux bactéries, qui contiennent tout le matériel biologique dont elles ont besoin pour faire des copies d’elles-mêmes. Leur machinerie est suffisamment différente des cellules humaines pour que la classe de médicaments appelés antibiotiques puisse tuer de nombreuses bactéries avec un minimum de dommages pour les humains.

Le molnupiravir fonctionne beaucoup comme le remdesivir, un médicament antiviral (-vir est un suffixe couramment utilisé pour les médicaments antiviraux). Le virus SARS-CoV-2, qui cause le Covid-19, se copie en codant des instructions sur l’ARN, qui est composé de molécules « de base » identifiées par les lettres A, C, U et G. Tandis que le remdesivir imite A (adénosine), le molnupiravir peut imiter U (uracile) ou C (cytosine).

Lorsque le virus incorpore le remdesivir dans son ARN, le médicament bloque son cycle de reproduction. Le molnupiravir agit un peu différemment, provoquant des mutations génétiques qui entravent le virus.

Surtout, ces médicaments peuvent tromper le virus, mais ils ne trompent pas les cellules humaines, ils ont donc un effet ciblé et laissent les cellules humaines seules pour la plupart.

Merck n’a noté aucun effet secondaire spécifique du molnupiravir dans son communiqué de presse et a déclaré que le taux de complications était similaire entre le groupe placebo et le groupe de traitement dans l’essai clinique. Des effets secondaires non spécifiés se sont produits chez 35 pour cent des receveurs de molnupiravir, mais se sont produits chez 40 pour cent du groupe placebo.

Le molnupiravir a fait l’objet d’une certaine controverse dans les premiers stades de son développement. Certains chercheurs ont précédemment soulevé des inquiétudes selon lesquelles le mécanisme du molnupiravir pourrait entraîner des problèmes imprévus. Rick Bright, l’ancien chef de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, a allégué dans une plainte de dénonciateur l’année dernière que son agence avait subi des pressions pour financer la fabrication du médicament (alors connu sous le nom d’EIDD-2801) avant de recevoir des données de sécurité adéquates. La FDA a tendance à prêter une attention particulière aux problèmes de sécurité lorsqu’elle évalue les médicaments à utiliser en cas d’urgence.

3/5 une préoccupation selon laquelle il introduit des mutations virales ou un potentiel mutagène signifie probablement qu’il ne sera pas recommandé pendant la grossesse. Il me semble que mon bon collègue @RickABright s’inquiétait de ce médicament lorsqu’il était au BARDA, alors peut-être qu’il peut commenter. Aussi important de se rappeler – Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) 1er octobre 2021

Le molnupiravir comble une lacune cruciale dans la réponse au Covid-19

Alors que les États-Unis disposent de plusieurs vaccins très efficaces qui aident notre système immunitaire à lutter contre Covid-19, le taux de vaccination a ralenti et de nombreux réfractaires subsistent. Dans le même temps, de nombreux autres pays n’ont toujours pas accès à suffisamment de vaccins. Les non vaccinés continuent de représenter la majorité des hospitalisations et des décès, avec actuellement environ 2 000 décès par jour aux États-Unis seulement.

Les traitements du Covid-19 restent donc un élément essentiel de la réponse à la pandémie. Mais développer de nouveaux médicaments pour traiter une maladie est coûteux et prend du temps, c’est pourquoi les chercheurs ont été impatients de trouver des thérapies standard qui ont déjà été jugées sûres à utiliser contre d’autres maladies. Certains se sont avérés fructueux, comme le corticostéroïde dexaméthasone. Les scientifiques ont également vu des promesses dans le médicament antidépresseur fluvoxamine en tant que thérapie.

De nouveaux médicaments comme le molnupiravir nécessitent plus de tests et d’examens, mais ils offrent la possibilité d’une approche plus forte et plus ciblée. Un médicament comme le molnupiravir pourrait être particulièrement utile car il est administré aux premiers stades de la maladie. Puisqu’il ne s’agit que d’une pilule, cela peut éviter au patient de se rendre dans une clinique pour une transfusion de traitements tels que les anticorps monoclonaux. Cela réduit les chances qu’un patient infecté transmette le virus au personnel médical et évite les complications potentielles associées aux transfusions.

Et tandis que 700 $ pour une cure de molnupriavir ne sont pas vraiment bon marché, une transfusion à elle seule peut coûter 1 000 $, et cela s’ajoute au coût des médicaments administrés par voie intraveineuse. Une cure d’anticorps monoclonaux peut coûter 2 100 $, tandis que le remdesivir peut coûter 3 100 $.

Les pilules sont également beaucoup plus faciles à stocker et à transporter que les médicaments transfusés, de sorte qu’elles peuvent atteindre des zones plus reculées avec moins de ressources.

C’est pourquoi certains des effets les plus importants du molnupiravir pourraient se produire dans d’autres pays, en particulier dans des endroits où les vaccins Covid-19 n’ont pas encore pris beaucoup de place. Merck a déclaré qu’il mettait en place une tarification échelonnée pour le molnupriavir, ce qui signifie qu’il pourrait coûter moins cher dans d’autres pays, et octroie une licence de production à cinq fabricants de médicaments génériques en Inde pour renforcer ses approvisionnements.

Les traitements aident les gens à aller mieux, mais il est important de se rappeler que la vaccination reste la tactique la plus efficace pour contrôler la pandémie. La vaccination peut prévenir la maladie en premier lieu, et même les vaccins les plus chers sont très bon marché par rapport à la plupart des thérapies contre la maladie. Les deux premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech et du vaccin Moderna coûtent environ 50 $.

D’autres mesures au-delà des médicaments restent également essentielles. Le port de masques, la distanciation sociale et les tests de dépistage du Covid-19 sont toujours efficaces, et l’arrivée d’un médicament efficace ne sera pas une raison pour baisser la garde. Les piliers existants de la riposte à la pandémie resteront cruciaux pour maîtriser cette maladie mortelle.