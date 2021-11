Comment la planète Gong est entrée dans une nouvelle orbite

Jamais le plus simple des groupes, en 1977 Gong était représenté par deux incarnations radicalement différentes. L’un d’eux, commercialisé sous le nom de Gong de Pierre Morlen, était plongé dans les royaumes du jazz-rock sans vocal (comme en témoigne l’album Gazeuse! de l’année précédente) ; pendant ce temps, la tenue Planet Gong naissante (et finalement éphémère) du fondateur d’origine Daevid Allen était sur une voie musicale plus bruyante. Avec Allen rejoint par sa femme et partenaire musical de longue date Gilli Smyth, ainsi que des membres assortis des space-rockers Here & Now, le collectif a entamé une série de tournées. Enregistré lors de leur concert à Toulouse le 6 novembre 1977 et sorti l’année suivante sur le label français LTM (et Charly au Royaume-Uni), l’album Live Floating Anarchy 1977 présente une illustration vivante de leur dynamique live.

Live Floating Anarchy 1977 démarre avec « Psychological Overture », un montage classique de Gong de voix de lutin et de bips électroniques, encouragé par les légendaires murmures spatiaux de Gilli Smyth. Il reste au « Floating Anarchy » suivant d’annoncer la nouvelle direction, accélérant le tempo avec un barrage furieux de riffs à grande vitesse surmontés de slogans politiques et d’un refrain d’hymne. « Stone Innocent Frankenstein » suit: un remaniement accéléré et rajeuni de la coupe classique de l’album solo Banana Moon d’Allen.

Avec ses cris éthérés et ses riffs au rythme lent, « New Age Transformation Try: No More Sages » revient brièvement sur d’anciens pâturages musicaux avant que « Opium For The People » (sorti plus tard en single) présente la vision de Planet Gong sur la musique new wave. L’épopée (à la fois dans le titre et la longueur de la chanson) « Allez Ali Baba Black-Sheep Have You Any Bullshit? And/Or (Then) Mama Maya Mantram » complète le tout avec une ménagerie carrément instable de chants fous, de bips astraux et de riffs lourds.

Avec une dynamique parfaitement adaptée à l’époque, mais toujours typiquement Gong, le groupe a été chaleureusement accueilli par le public contemporain (contrairement à beaucoup de leurs pairs de la fin des années 60). Mais alors, avec Gilli Smyth fournissant une dimension féminine presque inconnue dans le prog, et avec un élément anarchique constamment en jeu, le Gong de Daevid Allen n’a jamais été votre tenue de prog moyenne. Avec Planet Gong et Live Floating Anarchy 1977, Allen a ajouté une angularité new wave et des riffs uptempo à leur mélange breveté de folk, psych, space-rock et jazz. Dans le processus, il a réussi le quasi-impossible : vendre l’idéalisme hippie aux rockeurs punk.

