Comment la pluie en Afrique entraîne une migration massive de papillons vers l’Europe

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Il y a un demi-siècle, feu le météorologue Edward Lorenz a observé qu’un petit changement dans un système complexe peut avoir des conséquences de grande envergure. Il a inventé l’expression « l’effet papillon » pour décrire ce phénomène, suggérant que le battement d’aile d’un papillon pourrait changer le temps.

Mais parfois, c’est le temps qui change les papillons.

Dans une étude publiée cette semaine, les scientifiques suggèrent que les précipitations en Afrique subsaharienne, qui contrôle la croissance de la végétation, a un impact dramatique sur le nombre de papillons peints cet été-là en Europe – à plus de 4 000 milles.

Ces papillons, aussi colorés que leur nom l’indique, complètent le plus long circuit de migration de tout insecte, de la Scandinavie jusqu’en dessous du désert du Sahara, écrivent les auteurs. Et lorsque la végétation y est abondante pendant l’hiver, davantage de papillons semblent arriver en Europe des mois plus tard.

Publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, l’étude raconte une migration remarquable et audacieuse. Mais plus important encore, cela montre que les écosystèmes du monde entier sont connectés d’une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Et ces connexions soulèvent des questions sur la façon dont un changement climatique affectera les espèces migratrices menacées – et les ravageurs.

Une dame peinte papillon dans le sud de la CalifornieRon Reznick/VW Pics/Universal Images Group via .

Un papillon mystère

Avec des ailes orange et noires tachetées, rehaussées de touches de blanc, la dame peinte est parfois confondue avec le célèbre monarque qui effectue une migration épique des États-Unis et du Canada vers les forêts du centre du Mexique. – bien qu’il ait attiré beaucoup moins d’attention que son sosie charismatique. C’est peut-être parce que c’est si banal : la dame peinte est le papillon le plus répandu sur Terre, que l’on trouve sur tous les continents sauf en Amérique du Sud et en Antarctique.

Comme les monarques, de nombreux oiseaux et des centaines d’autres insectes, les dames peintes migrent avec les saisons. Ils ne supportent pas le froid, ils se dirigent donc vers l’équateur lorsque les températures commencent à baisser. Contrairement aux oiseaux migrateurs, cependant, ces créatures ailées se reproduisent toute l’année et complètent leur circuit – qui peut s’étendre sur des milliers de kilomètres – sur plusieurs générations.

“Ce n’est pas la même génération qui fait tout le voyage”, a déclaré Constanti Stefanescu, co-auteur de la nouvelle étude et chercheur sur les papillons au Musée des sciences naturelles de Granollers en Espagne. « Chaque génération fait une jambe.

Un papillon belle dame survole le lilas d’été..

Mais alors que les femmes peintes sont courantes, leur migration a échappé aux chercheurs pendant des décennies.

Les données d’enquêtes en Europe, où de nombreux papillons passent l’été, montrent des booms et des ralentissements spectaculaires qui ne suivent pas un schéma, avec leurs populations variant parfois de 100 fois au cours des années successives. Un été, il y a une explosion de papillons ; le suivant, juste quelques-uns voltigeant.

Les entomologistes ont longtemps soupçonné que cela avait quelque chose à voir avec l’endroit où ils hivernaient – mais ils n’étaient pas nécessairement s’attendre à ce qu’un désert lointain ait autant d’importance.

Experts en migration

Pour comprendre ce qui contrôlait les populations de papillons européens, une équipe de chercheurs a comparé les données climatiques et environnementales dans certaines parties de l’Afrique, telles que les estimations de la végétation, à l’abondance de papillons apparaissant en Europe pendant les mois d’été.

Lorsqu’ils ont cherché des motifs, ils en ont trouvé un : dans les mois qui ont précédé l’arrivée d’un grand nombre de femmes peintes en Europe, il y a eu un pic de végétation – que les chenilles mangent – dans la région de l’Afrique de l’Ouest juste sous le Sahara, probablement en raison d’une poussée dans les précipitations.

Cela suggère que les papillons aussi loin au nord que la Scandinavie sont affectés par l’habitat dans des pays comme le Tchad et la Tunisie. “C’est vraiment génial”, a déclaré Karen Oberhauser, experte en monarques et professeure d’entomologie à l’Université du Wisconsin à Madison, qui n’a pas participé à l’étude. “Jusqu’à ce que vous sachiez cela, vous ne penseriez jamais que ‘Wow, ce qui se passe si loin pourrait avoir un impact.”

Cet impact est tout au sujet de la disponibilité de la nourriture, disent les chercheurs.

En règle générale, la lisière sud du Sahara n’a pas beaucoup de végétation. Cela signifie que les chenilles des belles dames – qui sont brun grisâtre avec des rayures et des pointes jaunes – n’ont pas beaucoup à manger, et la population de dames peintes ne peut pas croître. De plus, les adultes n’ont pas beaucoup de nectar pour alimenter leur long vol.

Une chenille du papillon de la belle dame../iStockphoto

À l’occasion, cependant, la région est frappée par des pluies torrentielles, qui provoquent une recrudescence de la vie végétale. Les chenilles se gorgent de flore corne d’abondance et le ballon des nombres de papillons. Il y a aussi peu de parasites et de prédateurs pour les contrôler, car les femmes peintes ne se présentent pas en abondance d’une année à l’autre, a déclaré Jason Chapman, co-auteur de l’article. et professeur agrégé à l’Université d’Exeter, spécialisé dans la migration animale. (Chapman soupçonne qu’une partie de la raison pour laquelle ils migrent est d’éviter les parasites et les prédateurs.)

Dans l’ensemble, “cela fait qu’un nombre énorme de femmes peintes arrivent en Europe – au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne, et dans d’autres pays si éloignés” de l’Afrique subsaharienne, a-t-il déclaré.

En reliant la population en Europe à l’Afrique subsaharienne, l’étude révèle également que ces papillons sont des migrateurs experts. Sur plusieurs générations, ils parcourent jusqu’à 8 700 milles aller-retour et, contrairement à de nombreux insectes, ils semblent traverser l’un des plus grands déserts du monde. “C’est le cycle migratoire le plus long qui a été décrit pour un insecte”, a déclaré Stefanescu. « C’est vraiment exceptionnel.

Les chercheurs ont également découvert que la configuration des vents joue probablement un rôle dans la migration. Contrairement aux oiseaux, les papillons sont à la merci des vents et dépendent d’eux pour traverser le désert.

Les impacts profonds du changement climatique

L’étude révèle comment les écosystèmes dans des parties disparates du monde sont connectés. Et cela a des implications importantes pour la conservation et la lutte antiparasitaire.

Considérez la légionnaire d’automne, un ravageur originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques qui se nourrit de maïs. En 2016, il est arrivé en Afrique, et maintenant les chercheurs craignent que sa forme de papillon adulte ne fasse son chemin vers l’Europe.

Une grande question en suspens est de savoir si et comment il pourrait traverser le Sahara. Selon Keith Cressman, qui étudie les ravageurs migrateurs à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les capacités de vol de la chenille légionnaire d’automne ne sont pas si différentes de celles de la dame peinte. “La chenille légionnaire d’automne pourrait faire la même chose”, a-t-il déclaré en suivant le même itinéraire vers l’Europe.

L’étude sert également à rappeler que les impacts du changement climatique seront complexes et de grande envergure. Cela pourrait rendre une région particulière plus sèche ou plus humide et, ce faisant, affectent des endroits à des milliers de kilomètres. “Nous devons penser à grande échelle, en particulier pour les espèces migratrices”, a déclaré Oberhauser.

Le changement climatique pourrait, par exemple, rendre les cyclones plus fréquents ou plus graves. C’est effrayant, en partie parce que “historiquement, les cyclones ont été à l’origine des invasions acridiennes”, a déclaré Cressman, prévisionniste senior à la FAO. “C’est très sérieux.” Une épidémie acridienne en cours en Afrique et au Moyen-Orient, qui a commencé en 2018, a commencé en raison de pluies torrentielles inhabituelles dans une partie de l’est de l’Arabie saoudite, a déclaré Cressman.

Il existe également des insectes migrateurs que les écologistes tentent de sauver, pas de contrôler, comme le papillon monarque. La population de monarques de l’Est, l’espèce la plus commune en Amérique du Nord, a diminué de plus de 80 % au cours des 20 dernières années, et Oberhauser a déclaré que le changement climatique est susceptible d’aggraver les choses. Comprendre la migration des espèces aide les scientifiques à déterminer quels habitats ont particulièrement besoin de protection.

Quant aux dames peintes, elles semblent bien se porter, même si le climat change. En Afrique subsaharienne, les pluies torrentielles deviennent de plus en plus irrégulières, mais aussi plus violentes. « Ces changements auront sans aucun doute un impact sur les générations de femmes peintes au sud du Sahara et influenceront probablement les immigrations en Europe », écrivent les auteurs de l’étude. “Mais exactement comment ces changements se manifesteront est difficile à prédire.”

Un effet papillon, en effet.