Comment la police d’assurance maladie complémentaire vous aide-t-elle à payer moins de primes pour une couverture plus élevée?

Le plan de recharge peut vous aider à économiser vos dépenses de primes globales. Il est recommandé par les conseillers en assurance pour améliorer la couverture si vous avez une police de base en matière de santé. Image de représentation?

Une police d’assurance maladie complémentaire est comme une assurance maladie complémentaire qui vous aide à améliorer le niveau de couverture tout en maintenant la prime abordable. Selon Dhirendra Mahyavanshi, cofondateur de Turtlemint (une société InsurTech), il y a deux éléments de la politique de recharge que vous devez comprendre.

«Les plans de santé complémentaires sont assortis d’une somme assurée et d’une limite de franchise. Lorsque les réclamations dépassent la limite de franchise, la réclamation excédentaire est payée par la compagnie d’assurance », a déclaré Mahyavanshi à FE Online.

Exemple: fonctionnement de la couverture maladie complémentaire

Par exemple, disons que vous achetez un plan complémentaire avec une somme assurée de Rs 5 lakhs et une franchise de Rs 2 lakhs. Désormais, si la réclamation dépasse Rs 2 lakhs, la réclamation excédentaire serait couverte par la police complémentaire.

Selon le cofinanceur de Turtlemint, la police complémentaire fonctionne mieux en combinaison avec un régime d’assurance maladie existant. Vous pouvez souscrire une police complémentaire dont la franchise coïncide avec la somme assurée de la police de base. Dans un tel cas, les réclamations jusqu’à la franchise seraient couvertes par le régime d’assurance maladie de base tandis que les réclamations excédentaires seraient couvertes par le régime complémentaire.

Types de politique de recharge

Une politique de santé complémentaire se décline en deux variantes: top-up et super-top-up.

Dans le cadre du plan complémentaire, chaque réclamation est comptabilisée avec la limite de franchise. Si la réclamation dépasse la franchise, la franchise est payée.

Dans le cas des régimes super complémentaires, le total des sinistres encourus au cours d’une année est imputé à la franchise. Si le total des réclamations dépasse la franchise, la franchise est payée.

Comment acheter le meilleur plan de recharge

Mahyavanshi a partagé quelques conseils pour acheter la meilleure politique de recharge:

Faire correspondre la franchise avec la somme assurée du régime de santé existantOptimiser pour une couverture optimaleVérifier les prestations de la couverture pour s’assurer que la couverture est inclusiveVérifier la période d’attente préexistante et opter pour un régime qui a une faible période pour une couverture rapideVérifier les limites de couverture et sous- limites et optez pour des plans qui ne restreignent pas considérablement la couverture Vérifiez la liste des hôpitaux en réseau et optez pour un plan qui dispose du réseau d’hôpitaux le plus large

Combien pouvez-vous économiser en achetant une police de recharge?

Le co-fondateur de Turtlemint a déclaré qu’une police complémentaire est recommandée lorsque vous souhaitez augmenter votre couverture d’assurance maladie mais que vous ne voulez pas payer une prime élevée. La politique est très rentable et vous aide à économiser sur le coût des primes.

Par exemple: Disons qu’un homme de 35 ans a un plan existant de Rs 5 lakhs avec une prime comprise entre Rs 6000 et Rs 8000. S’il veut augmenter la couverture à Rs 10 lakhs, il a deux options:

Cas 1 – Il peut augmenter sa couverture lors du renouvellement auprès du même assureur ou d’un autre. Approximativement, la prime pour 10 lakhs de couverture d’indemnisation coûterait entre Rs 10 000 et Rs 12 000.

Donc, son coût supplémentaire = Rs 4000 environ pour la couverture supplémentaire de Rs 5 lakhs.

Cas 2 – Il peut opter pour un plan de super recharge de Rs 5 lakhs et une franchise de Rs 5 lakhs car son plan existant est de Rs 5 lakhs. La prime pour la politique de super recharge se situerait entre Rs 1 000 et 2 000 par an.

Sa dépense de prime serait de l’ordre de Rs 6000-8000 (pour son plan existant) + Rs 1000-2000 (pour le plan super complémentaire).

Donc, son coût différentiel = Rs 1000-2000 environ. pour la couverture supplémentaire de 5 lakhs.

Ainsi, le plan de recharge peut vous aider à économiser vos dépenses de prime globales. Il est recommandé par les conseillers en assurance pour améliorer la couverture si vous avez une police de base en matière de santé.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.