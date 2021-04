Comment la politique monétaire de la RBI vous affectera et ce que les investisseurs devraient faire

Tout en conservant sa position «accommodante», la RBI a de nouveau maintenu les taux directeurs inchangés dans sa première politique monétaire bimensuelle pour FY22 mercredi, qui était conforme aux attentes. Cette décision est susceptible de contribuer aux efforts budgétaires déployés par le gouvernement pour stimuler la relance économique.

«Nous nous félicitons également des annonces faites par le gouverneur pour stimuler l’inclusion financière et le flux de crédit vers les secteurs du logement et des MPME», ont déclaré des experts du secteur, commentant l’annonce politique.

Par exemple, la banque faîtière a apporté une série de changements à la portée des systèmes de paiement dans le cas d’instruments de paiement prépayés (PPI) pour lesquels un KYC complet a été achevé. Les changements visent à accroître l’interopérabilité entre les PPI full-KYC entre les émetteurs bancaires et non bancaires.

«Le RBI a désormais rendu l’interopérabilité obligatoire pour les PPI full-KYC et pour toutes les infrastructures d’acceptation. Cela signifie que les fournisseurs devront s’assurer qu’à l’avenir, les PPI tels que les portefeuilles électroniques, les cartes prépayées, etc., et les infrastructures d’acceptation telles que les appareils PoS, les distributeurs automatiques de billets, les codes QR, les points de contact pour le paiement de factures, etc. sont agnostiques. et tout instrument PPI conforme KYC peut être utilisé pour effectuer le paiement en utilisant n’importe quelle infrastructure de paiement », a déclaré Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

En outre, les clients disposant de PPI full-KYC d’émetteurs PPI non bancaires peuvent désormais retirer de l’argent via des distributeurs automatiques de billets et des terminaux PoS. Jusqu’à présent, cette facilité n’était disponible que pour les IPP full-KYC émis par les banques.

Dans le même temps, les utilisateurs peuvent désormais garer jusqu’à Rs 2 lakh dans leurs comptes, ce qui leur permet d’accéder à plus de fonds. Associé au mandat d’interopérabilité et de retrait d’espèces, cela signifiera des services plus transparents pour les clients et constituera une forte incitation à la migration vers des PPI à KYC complet.

Afin d’encourager la participation des non-banques à tous les systèmes de paiement, la RBI a élargi les systèmes de paiement centralisés (CPS) gérés par la RBI qui facilitent les paiements NEFT et RTGS pour inclure les opérateurs de systèmes de paiement réglementés par la RBI. Jusqu’à présent, NEFT et RTGS étaient limités aux seules banques, et cette initiative de la RBI ouvre un système de paiement en ligne sécurisé à un grand nombre d’entités réglementées.

«Bien que ces opérateurs de paiement non bancaires – qui incluent les PPI, les émetteurs de cartes, etc. – ne seront éligibles à aucune facilité de liquidité de la RBI pour faciliter le règlement de leurs transactions via les CPS, ils pourront toujours tirer parti du NEFT. et infrastructure RTGS pour le transfert de fonds. Cette décision peut les aider à minimiser considérablement le risque de règlement et, en même temps, à donner un coup de fouet aux paiements en ligne », a déclaré Shetty.

Naveen Kukreja, PDG et co-fondateur de Paisabazaar.com, a déclaré: «L’amélioration du solde maximal des comptes tenus auprès des banques de paiement de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh par client individuel devrait aider à approfondir l’inclusion financière et répondre aux besoins bancaires croissants. des titulaires de comptes des banques de paiement. Les propositions visant à rendre les instruments de paiement prépayés (PPI) full-KYC obligatoirement interopérables, à augmenter leur solde maximal à Rs 2 lakh et à permettre les retraits d’espèces via ces instruments approfondiront encore l’adoption des systèmes de paiement numériques, en particulier dans les petits centres urbains et ruraux. Ces étapes permettront également de créer des conditions de concurrence équitables pour les émetteurs d’IPP bancaires et non bancaires. »

En outre, l’extension des facilités spéciales de refinancement à NABARD, SIDBI et NHB pour une durée maximale d’un an devrait soutenir le flux de crédit et la croissance de l’économie rurale, du secteur du logement et des MPME. De même, la décision d’étendre la classification des prêts au secteur prioritaire (PSL) aux prêts prêtés par les banques aux NBFC pour rétrocession aux segments de l’agriculture, des MPME et du logement jusqu’au 30 septembre 2021 devrait augmenter le flux de crédit vers ces segments et, par conséquent, nourrir la impulsions de croissance dans ces segments.

Par ailleurs, la première politique monétaire de cet exercice est également positive du point de vue du sentiment du marché obligataire. «Cela aidera également à réduire une certaine volatilité dans un environnement où les vues du marché sur les grandes tendances macroéconomiques de la croissance et de l’inflation évoluent encore. La pente actuelle de la courbe des taux et cette politique de RBI rendent le compromis risque / rendement intéressant pour la plupart des fonds de dette », déclare Amit Triphati, CIO-Fixed Income, Nippon India Mutual Fund.

En fait, dans la politique monétaire actuelle, le gouverneur de la RBI a agréablement surpris les participants au marché obligataire avec le projet de programme d’acquisition de titres gouvernementaux 1.0 (GSAP 1.0) qui achètera des titres publics d’une valeur de 1 billion de roupies au premier trimestre de l’exercice22.

Selon Edelweiss Mutual Fund, une bonne exécution de ce programme permettra d’atteindre les deux objectifs suivants:

1. Il apportera une certitude aux acteurs du marché obligataire en ce qui concerne l’engagement de la RBI à soutenir le marché obligataire au cours de l’exercice 22.

2. Cela contribuera également à réduire les primes à long terme.

Prises ensemble, ces deux mesures entraîneront vraisemblablement un aplatissement de la courbe de rendement de l’IGB, les rendements du marché monétaire (jusqu’à 1 an) ayant une tendance à la hausse et à l’extrémité longue de la courbe de rendement bénéficiant du programme GSAP 1.0 de la RBI. Dans cette mesure, cela devrait contribuer à réduire les primes de terme de manière graduelle.

Le deuxième déclencheur positif pour le marché obligataire pourrait provenir de l’entrée de l’Inde dans les indices obligataires des marchés émergents au cours de l’exercice 22. Cela devrait aider à inverser les sorties continues de FPI du marché obligataire depuis FY19 et aider à créer une source supplémentaire et soutenue de demande d’IGB au cours de FY22 et au-delà. Cela devrait également contribuer à réduire progressivement les primes de terme.

Que doivent faire les investisseurs?

Selon Edelweiss Mutual Fund, la politique de la RBI a réitéré son opinion antérieure selon laquelle les investisseurs devraient s’attendre à un faible rendement à un chiffre du marché obligataire au cours de l’exercice 22 et devront augmenter leur maturité moyenne afin d’optimiser leurs rendements ajustés au risque. Ainsi, les investisseurs à court terme (jusqu’à 2 ans) obtiendront probablement un rendement réel nul ou négatif (ajusté en fonction de l’inflation) au cours de l’exercice 22, similaire à celui de l’exercice 21. Les investisseurs prudents devraient envisager d’investir dans des obligations de haute qualité dont l’échéance est de 5 ans ou plus par le biais de fonds indiciels d’obligations à échéance cible gérés de manière passive ainsi que d’ETF obligataires pour bénéficier de la diversification, de la transparence, d’objectifs d’investissement simples et clairs et de la prévisibilité des rendements pour les hold-to -investisseurs en maturité.

«Sur la base du durcissement des rendements en janvier et février 2021, un certain nombre d’investisseurs étaient préoccupés par leurs nouveaux investissements existants ou potentiels sur le marché obligataire et souhaitaient adopter une approche attentiste pour des rendements plus élevés. «Bien que notre position sur cette approche soit bien documentée, la politique actuelle a réitéré notre point de vue selon lequel le pire est peut-être derrière nous en ce qui concerne l’évolution des rendements. Sur cette base, les investisseurs sont invités à s’investir au plus tôt et à ne pas attendre le moment opportun », dit-il.

