Comment la pop psychédélique de Tame Impala a électrisé le courant dominant

À la première écoute, Currents de Tame Impala sonne comme un album léger et aérien. Il est rempli de synthés nostalgiques évoquant les matins brumeux d’été et les après-midi apathiques. Mais s’il y a un arrière-goût doux-amer, c’est parce que ces synthés brumeux obscurcissent les paroles mélancoliques de Kevin Parker.

Plus que tout, Currents est un album défini par un désir ardent : pour le changement, pour un sentiment d’identité et pour un nouveau départ. C’est un album classique qui mêle nostalgie et doute pour résumer à quel point la quête d’un nouveau départ peut être déroutante.

Sorti le 17 juillet 2015, Currents marque une rupture avec le psych-rock plus traditionnel qui constituaient les deux premiers albums de Tame Impala. C’était une entreprise de bricolage dans le vrai sens du terme, en ce sens qu’il a trouvé Parker en train d’écrire, de produire, de jouer, d’enregistrer et de mixer l’album tout en étant enfermé dans son home studio à Perth, en Australie. Ces efforts ont clairement porté leurs fruits, Currents devenant la sortie la plus populaire de son groupe, remportant une nomination aux Grammy Awards et refaisant Parker en maître de la pop.

Équilibrer l’espoir et le doute

Au-delà de son paysage en constante évolution de synthés et de batteries dignes de la danse, Currents vise à équilibrer les moments d’espoir et de doute. Un instant qui se sent chaud et flou peut tout aussi immédiatement semer la panique. “The Moment” n’est qu’une des nombreuses chansons au son agréable de l’album qui, lorsque vous écoutez vraiment, cache des couches plus sombres, se déployant en contemplations sur l’anxiété accablante que vous pourriez ne jamais être prêt pour la suite.

Le cycle d’information de 24 heures s’est transformé en un circuit constant de médias sociaux, maintenant plus auto-entretenu que jamais auparavant. Même si vous voulez vous libérer, il est même difficile de vous en séparer. Sur “Reality In Motion”, Parker a l’impression que son cœur est en surmultipliée, tournant en rond. Le temps semble passer si vite que vous n’avez même pas le temps d’évaluer la gravité et l’impact de tout ce qui se passe autour de vous. Et cela conduit à un sentiment de peur – que tout puisse s’effondrer autour de vous malgré vos meilleures tentatives pour vous échapper.

Parce que la vie moderne fonctionne à une telle vitesse vertigineuse, il est difficile de savoir dans quelle direction se trouve le haut. « Vie passée » décrit à quel point il peut être difficile d’évaluer le changement ; la personne que vous étiez il y a quelques années à peine se sent comme quelqu’un que vous ne connaissez pas du tout. Le changement est si constant qu’il est même difficile de faire confiance à votre ancien moi en tant que variable constante.

Plus culturellement adapté que jamais

Tout au long de l’album, les synthés de Parker sonnent comme s’ils étaient sous l’eau, parfois statiques et brouillés. Cela peut rendre l’instrumentation invitante, mais en tant que reflet de l’émotion de Parker, cela peut donner l’impression de se noyer. Ce qui ressemble à de la musique de danse est en fait une méditation réflexive, et c’est plus approprié culturellement que jamais.

Tout au long de Currents, Parker attend les moments non identifiables qui peuvent dominer. Sa fixation sur le passé l’empêche d’être aussi libre qu’il voudrait l’être dans le présent. Combiné à cette anticipation vouée à l’échec, il a l’impression qu’il ne parviendra peut-être jamais à trouver la libération qu’il recherche. Et pourtant, il finit par trouver “Oui, je change”. “Ils disent que les gens ne changent jamais, mais c’est des conneries, ils le font/Oui, je change, je ne peux pas l’arrêter maintenant”, chante-t-il.

Sur « Less I Know the Better », Parker décrit une relation moins que parfaite pour suggérer que tout le monde est plus heureux quand ils sont ignorants – et c’est peut-être vrai. L’incapacité collective du monde à être satisfait fait partie intégrante d’une surstimulation culturelle constante. Et cela peut sembler désespéré ! Mais Currents n’est certainement pas désespéré – juste incertain. Le désir de changer et d’évoluer sans savoir où cela vous mènera n’est pas seulement la force motrice du disque, mais un thème universel qui continue de parler au public aujourd’hui. Le changement est peut-être impossible à atteindre, mais il pourrait aussi être au coin de la rue.

