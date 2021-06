Comment la populaire réunion spéciale des amis de HBO Max était comparée à la Ligue de justice de Zack Snyder

HBO Max, comme la plupart des autres services de streaming, ne publie pas de chiffres d’audience officiels au public. Cependant, la société de mesure de marché Antenna (via TheWrap) a publié des chiffres qui montreraient l’impact de Friends: The Reunion. Selon les chiffres de l’entreprise, la réunion spéciale a attiré plus d’abonnés pour le service que n’importe lequel de Warner Bros.’ films de grande envergure de 2021. Cela comprendrait des titans à succès comme Justice League de Zack Snyder, Godzilla contre Kong et Mortal Kombat.