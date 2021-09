Comment la première de la saison 5 du 9-1-1 pourrait revisiter l’expérience de mort imminente d’Eddie

in

Bien sûr, une alerte à la santé n’est pas la même chose qu’une crise sanitaire ou une urgence sanitaire, et “Panic” pourrait honnêtement donner une tournure qui rend Eddie nerveux à propos de sa propre santé par paranoïa plutôt que de le mettre sur le compte à cause d’une blessure. . Il a vécu une expérience traumatisante qui aurait pu laisser Christopher sans son père si la balle l’avait touché dans l’un de ses organes vitaux. Même s’il s’était arrangé pour que Christopher aille voir Buck au cas où le pire se produirait, tout type d’effet persistant – même s’il est plus dans la tête d’Eddie qu’autre chose – pourrait certainement être effrayant.