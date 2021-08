Comment la préquelle de 1883 de Yellowstone sera encore plus grande que la série phare de Kevin Costner

Le succès massif de Yellowstone sur Paramount Network est sans aucun doute le résultat des efforts de nombreuses personnes talentueuses, mais il peut essentiellement être lié à la vision et au dévouement du co-créateur Taylor Sheridan. Le vétérinaire de Sons of Anarchy savait comment il voulait raconter l’histoire de la famille Dutton, et il a trouvé les moyens d’y arriver, et avec Yellowstone servant désormais de tremplin pour un univers global, Sheridan a les moyens et la motivation d’y aller encore plus grand avec son prochain effort de franchise, qui sera le spin-off précédent de 1883, avec Tim McGraw et Faith Hill.