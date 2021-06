Comment la presse grand public a passé sous silence les e-mails de Fauci tandis que d’autres ont creusé plus profondément .

Les courriels explosifs du chef des maladies infectieuses Anthony Fauci publiés la semaine dernière ont généré une couverture nettement divergente des médias grand public et alternatifs, les anciens médias offrant une couverture plus éclatante des documents et des publications plus récentes couvrant le matériel de manière beaucoup plus approfondie.

Les e-mails, publiés en trois lots par le Washington Post, Buzzfeed et le groupe Informed Consent Action Network, ont offert aux lecteurs une place aux premières loges des premiers jours de Fauci à gérer la pandémie de COVID-19, dès les premiers soupçons de la propagation du virus aux États-Unis par les fermetures printanières qui ont persisté jusqu’en été.

Les raisons des demandes spécifiques et ciblées par e-mail, obtenues via des demandes et des poursuites en vertu de la Freedom of Information Act, n’étaient pas immédiatement claires. La couverture des documents du Washington Post et de Buzzfeed ressemble plus à un profil de Fauci qu’à un exposé des documents internes de l’une des figures les plus polarisantes de la santé publique américaine actuelle.

Le Washington Post, par exemple, a affirmé que les e-mails « ouvrent[ed] une fenêtre sur le monde de Fauci pendant certains des jours les plus frénétiques de la crise, lorsque le directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses luttait pour apporter de la cohérence à la réponse chaotique de l’administration Trump au virus et que le président Donald Trump cherchait à minimiser sa gravité.

Buzzfeed, quant à lui, a adopté un ton similaire, signalant que les e-mails “fournissent[d] un rare aperçu de la façon dont Fauci a abordé son travail pendant la plus grande crise sanitaire du siècle dernier, le montrant traiter directement avec le public, les responsables de la santé, les journalistes et même les célébrités. »

D’autres points de vente, quant à eux, ont offert des évaluations nettement plus critiques du contenu de l’e-mail, allant au-delà des échanges souvent anodins pour examiner les implications plus profondes des e-mails suggérés concernant la dernière année et demie de la pandémie.

National Review, par exemple, a noté un e-mail de Peter Daszak, l’une des principales figures au centre de la théorie de l’origine des « fuites de laboratoire » en cours de COVID-19. Dans cet e-mail, Daszak a remercié Fauci d’avoir contesté publiquement les affirmations selon lesquelles COVID-19 pourrait provenir de l’Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire chinois de coronavirus financé pendant des années par Daszak lui-même en partie à l’aide de subventions du NIAID de Fauci.

Le New York Post, quant à lui, a mis en évidence un e-mail que Fauci a reçu concernant des avertissements selon lesquels le virus avait certaines propriétés suggérant qu’il avait été bio-ingénierie. Epoch Times a souligné un e-mail du début de 2020 dans lequel Fauci contestait l’efficacité de blocage des virus des masques faciaux achetés en magasin. Et le fédéraliste a rendu compte de l’échange de courriels de Fauci avec Mark Zuckerberg concernant les efforts croissants de Facebook pour faire face à la crise COVID-19 sur la plate-forme de médias sociaux.

Une enquête critique sur les e-mails de Fauci a également été menée par le biais de canaux improbables, tels que le White Coat Waste Project, une organisation de défense des droits des animaux qui a annoncé la semaine dernière une action en justice fédérale pour obtenir encore plus de dossiers de Fauci.

White Coat Waste a déclaré à Just the News qu’il recherchait des e-mails remontant à 2013 pour déterminer dans quelle mesure les National Institutes of Health étaient au courant du financement indirect par le NIAID du laboratoire de Wuhan et dans quelle mesure le NIH aurait pu être au courant de la possibilité d’une fuite de laboratoire fin 2019.

Anthony Bellotti, le président du groupe, a déclaré que l’objectif ultime est de déterminer si Fauci a pu jouer un rôle par inadvertance dans le lancement de la pandémie de COVID-19.

“Résumé : les contribuables ont le droit de savoir qui paie les factures, qui encaisse les chèques et si les dépenses inutiles de Fauci en expérimentation animale au laboratoire de Wuhan ont causé la pandémie”, a déclaré Bellotti à Just the News.

Le Washington Post, quant à lui, a refusé de commenter directement ses motivations pour obtenir les e-mails de Fauci. La porte-parole de Paper, Kris Coratti, a souligné le langage utilisé dans le rapport du Post lui-même, qui a décrit les courriels publiés comme offrant un aperçu de Fauci « luttant pour apporter de la cohérence à la réponse chaotique de l’administration Trump au virus. [while] Le président Donald Trump cherchait à minimiser sa gravité. »

Fauci n’a pas répondu à plusieurs questions de Just the News concernant le contenu des messages. La couverture des e-mails, quant à elle, s’est poursuivie jusqu’à la fin de la semaine dernière, l’Associated Press couvrant de manière critique la réponse des “chaînes d’information conservatrices” et le rédacteur en chef de CNN, Chris Cillizza, accusant les républicains d’avoir tenté de “faire [Fauci] dans un croque-mitaine.

Fauci lui-même a qualifié cette semaine la fureur entourant les e-mails de “non-sens”.

“C’est vraiment une attaque contre la science”, a-t-il déclaré à Rachel Maddow de MSNBC lors d’une interview.