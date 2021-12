Comment la promotion F1 de Zhou ouvre une porte clé pour l’avenir de Piastri · .

Oscar Piastri vient de remporter le titre de Formule 2 en tant que rookie. Cependant, malgré l’obtention de son troisième championnat dans trois catégories au cours des trois dernières années, il n’augmentera pas pour courir dans l’échelon supérieur en 2022.

Cela permet de penser facilement qu’il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec l’échelle monoplace, l’équipe Alpine dont il fait partie et la Formule 1 elle-même de ce fait.

Piastri a remporté le titre F3 en 2020Pour mettre en perspective ce que Piastri a accompli, il a remporté les titres de Formule Renault Eurocup, FIA Formule 3 et Formule 2 en trois années consécutives et est devenu le deuxième pilote de l’histoire de la course à réaliser un tel exploit en route vers haut niveau des monoplaces. Il est désormais le membre le plus titré du programme de développement des pilotes lié à Alpine depuis sa création en 2002.

Son compatriote junior alpin Guanyu Zhou a glissé à la troisième place du classement F2 seulement après avoir déjà été confirmé en tant que pilote Alfa Romeo pour la saison 2022 de F1. Cette équipe fait partie du conglomérat automobile Stellantis et a des pressions commerciales différentes de celles du groupe Renault auquel appartiennent l’équipe Alpine F1 et la marque de voitures de sport du même nom.

Bon conducteur, bon endroit, mauvais moment

Piastri a rejoint ce qui était alors la Renault Sport Academy après avoir remporté l’Eurocup 2019, s’inscrivant dans la formation F3 de Prema pour 2020 en même temps. Lorsqu’il a rencontré Renault au Royaume-Uni pour obtenir cette place et le « soutien financier indispensable » pour la course, il a également signé pour rejoindre la société de gestion dirigée par son compatriote australien et ancienne star de la F1 Mark Webber.

Piastri s’est présenté à l’équipe d’usine de Renault, avant de se rendre à Bahreïn pour les essais de pré-saison F3, de retourner à l’internat au Royaume-Uni, puis de rentrer chez lui en Australie avec un week-end crucial où il a été intégré à Renault pour le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison. .

Et puis la pandémie de Covid-19 a frappé.

Alors que la course n’a commencé qu’à l’été, avec une longue période d’arrêt d’usine, le fait d’être coincé à l’autre bout du globe jusque-là n’a fait aucune faveur à Piastri.

Finalement, il est retourné en Europe et a emménagé dans son propre appartement avec un autre junior de Renault. Il a raté le camp d’entraînement de Tenerife où les autres juniors alpins se sont retrouvés en quarantaine, mais avec le personnel clé des Alpes, cela leur a au moins donné l’occasion de se lier un peu plus.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Lorsque la saison de F3 a commencé, les paddocks ont été strictement segmentés pour réduire la propagation de Covid-19 et ont refusé aux membres de la série junior la possibilité de se mêler à la fraternité F1. Cela a réduit le nombre de nouvelles connexions qui pouvaient être établies, donnant un avantage supplémentaire à ceux qui avaient de l’argent – comme Zhou – et a empêché les juniors de suivre les équipes de F1. Un pilote peut donner une forte impression simplement à la façon dont il passe du temps dans le garage à observer l’action de la F1, et cette opportunité est largement passée à côté de Piastri.

Changement d’heure pour Renault et Alpine

Piastri a pu se concentrer sur sa campagne de recrue en F3 et a rapidement remporté le titre, mais rien qu’en termes de résultats, ce n’était pas envoûtant. Il ne s’est jamais qualifié plus haut que le troisième et n’était que le cinquième meilleur buteur de la seconde moitié de la saison. De son propre aveu, deux titres en deux ans ont été scellés grâce notamment à « une erreur de mon rival » dans l’avant-dernière manche.

Piastri a eu Mark Webber comme fervent défenseur. Alors que Piastri n’avait pas accès au paddock F1, son manager Webber l’a fait grâce à son travail de diffusion avec la couverture gratuite de Channel 4 au Royaume-Uni. Mais le « travail le plus important » de Webber, selon Piastri, était de l’aider à obtenir le budget pour un siège compétitif en Formule 2 pour 2021. Cela a été fait avant la fin de l’année, mais il n’a pas pu promouvoir son protégé autant que il aurait aimé car le mixage dans le paddock de F1 était encore très restreint.

Au cours de l’hiver, Renault a décidé de rebaptiser son équipe de F1 en Alpine, et la structure du pouvoir à la fois au sein de l’équipe et du groupe Renault dans son ensemble a considérablement changé. L’Alpine Academy renommée était maintenant tiraillée dans deux directions entre l’idéal de la réalisatrice Mia Sharizman en tant que créatrice de futurs pilotes de F1 et les préférences commerciales du directeur général d’Alpine, Laurent Rossi.

Pendant ce temps, une entreprise qui se dirigeait vers un avenir de véhicule électrique avait sa fortune en Australie alors que la pandémie se déroulait.

Reanult a retiré la plupart des modèles de la vente dans le pays, y compris la voiture électrique Zoe au lifting. Moins de 70 Zoe auraient été vendues dans la région sur quatre ans avant qu’il ne devienne le troisième véhicule de l’histoire à recevoir une cote de sécurité Euro NCAP zéro étoile. Les taxes d’État restrictives introduites cet été contre les véhicules électriques (VE) n’ont fait qu’empirer la situation. L’industrie est nerveuse car les prochains modèles de Renault – l’un ironiquement nommé « Austral » – doivent encore être confirmés pour le marché australien. Mais la baisse de la demande de voitures neuves et les chaînes d’approvisionnement perturbées pendant la pandémie ont rendu ces types d’engagements plus difficiles à prendre, tandis que d’autres marchés sont prioritaires.

Renault a signé un accord d’approvisionnement avec une entreprise australienne visant à extraire du lithium sans carbone pour alimenter les batteries des véhicules électriques, mais le problème est que la promotion de la F1 est à l’opposé de leurs intérêts.

Piastri joue le jeu de l’attente

Avec tout cela, Piastri a eu un potentiel limité en tant qu’outil de marketing jusqu’en 2021 par rapport à Zhou. L’arrivée du tout premier pilote chinois de F1 sur la grille est une victoire marketing en soi. Le désir de l’équipe de capitaliser sur la première véritable opportunité d’avoir un pilote chinois en Formule 1 a été mentionné dans le cadre des plans d’Alpine lors du lancement de son équipe. À côté de leur alignement de pilotes actuel figurant sur des affiches remplies de neige avec leur pilote français Esteban Ocon aux commandes d’une voiture de sport Alpine A110 sur le rallye de Monte-Carlo, il y avait une image de marque claire dans laquelle Alpine s’engageait déjà sur le long terme.

Préparer Guanyu Zhou F1 a été un objectif clé pour Alpine. L’un des plus grands défis pour Alpine au début de 2021 était de rappeler Piastri en Europe après sa visite en Australie au cours de la nouvelle année. La connexion Internet intermittente où il a été mis en quarantaine a rendu difficile pour lui de prendre des engagements médiatiques et un travail plus urgent, mais Piastri est entré en 2021 avec une approche stratégique intelligente. Il vit maintenant près de l’usine d’Enstone et, dès le départ, a déclaré qu’il prévoyait de faire tout son possible pour connaître l’équipe de F1 et être populaire dans l’usine de la même manière que Nico Hulkenberg s’était efforcé de prouver sa valeur à Williams. années avant.

Malgré cette approche et le succès en piste qui a suivi en F2, la formation d’une stratégie pour l’avenir de Piastri n’était pas initialement une priorité. Christian Lundgaard aurait été le plus performant des trois lors des tests privés de F1 menés par l’Académie, mais le Danois s’est lancé en IndyCar pour le moment. Lorsque la suggestion d’envoyer Piastri et Zhou à d’autres équipes de F1 en prêt a été évoquée, cela a conduit à un simple désaccord plus haut chez Alpine.

Certains pensaient que c’était la bonne chose à faire. D’autres personnes impliquées ne voulaient pas qu’un pilote Alpine pilote une voiture de F1 sans moteur Renault – ce que Zhou fera désormais chez Alfa Romeo. L’agonie à ce sujet a duré assez longtemps pour éliminer la perspective de prêter leurs pilotes de toute façon, malgré des commentaires très publics selon lesquels il s’agissait d’une considération active dans le plan d’Alpine visant à faire entrer ses juniors en F1.

Finalement, la seule carte qu’Alpine avait à jouer était de promouvoir Piastri au statut de pilote de réserve en 2022, et ce poste ne s’est ouvert qu’une fois que Zhou était parti pour Alfa. Donc, de tous les facteurs en jeu qui ont déterminé le chemin de Piastri vers l’écart de la F1, c’est le passage de Zhou à un siège de Grand Prix qui a en fait permis au champion de Formule 2 de se rapprocher de son objectif ultime, plutôt que de lui refuser un accès au monde. championnat.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :