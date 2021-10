Comment la propriété intellectuelle peut être transférée via l’écosystème Blockchain

Alors que le monde est passé du stockage et du transfert d’informations du papier au stockage en nuage, les données ne sont toujours pas entièrement protégées. Le système de stockage en nuage existant utilisé pour partager des informations tout en étant cryptées est centralisé, et les systèmes centralisés présentent l’inconvénient inhérent d’être vulnérables aux piratages et aux attaques.

Cependant, les solutions décentralisées telles que la technologie blockchain sont devenues une excellente alternative en raison de leur immutabilité. Le partage de la propriété intellectuelle via le réseau blockchain peut créer un système plus sécurisé et fiable en raison de ses divers avantages.

Inefficacité des systèmes de stockage IP centralisés

Le système de stockage et de gestion IP centralisé souffre d’une technologie obsolète, d’une gestion et d’un enregistrement des fichiers inadéquats. La plupart de ces systèmes reposent sur une saisie manuelle des données qui est non seulement sujette aux erreurs, mais manque également de sortie précise et efficace.

En outre, la plupart des systèmes de stockage IP centralisés utilisent le stockage en nuage ou le stockage hors ligne comme documents administratifs, ce qui limite l’interconnectivité et constitue des méthodes non sécurisées. Les systèmes de stockage en nuage sont sujets au piratage en raison de l’absence d’un mécanisme de cryptage fort et ne sont pas considérés comme légalement acceptés lors du test d’une chaîne de contrôle.

D’un autre côté, la trace papier peut être facilement manipulée, ce qui la rend moins fiable, ce qui est une préoccupation croissante dans l’industrie de la gestion de la propriété intellectuelle. Le monde évolue rapidement vers un moyen plus fiable et sécurisé de stocker, de gérer et de valider la propriété intellectuelle, qui est l’utilisation de la blockchain.

Blockchain dans l’industrie de la propriété intellectuelle

La blockchain est un grand livre numérique utilisé pour enregistrer des informations telles que les transactions de crypto-monnaie. Comme son nom l’indique, Blockchain est une liste croissante de blocs qui stockent des enregistrements liés de manière cryptographique. Chaque bloc contient un hachage cryptographique lié au bloc précédent, les données de transaction et un horodatage pour les données.

Bien qu’il ait été créé en tant que système de paiement électronique peer-to-peer, la blockchain a trouvé des cas d’utilisation au-delà de l’intention initiale. Les données enregistrées sur la blockchain sont horodatées et ne peuvent pas être modifiées une fois enregistrées ; crée une solution parfaite pour l’enregistrement des données.

Les litiges coûteux et chronophages sur l’origine d’une invention ou le droit d’auteur de la propriété intellectuelle peuvent être résolus rapidement s’ils sont enregistrés sur la blockchain, car ils sont horodatés. De plus, des accords de licence peuvent être créés et enregistrés à l’aide de contrats intelligents pour développer des preuves immuables.

De plus, la blockchain offre une sécurité experte car elle est maintenue par des validateurs ou des nœuds situés dans différentes parties du monde pour maintenir le réseau décentralisé. Il peut également être utilisé pour identifier les produits contrefaits en attachant des balises blockchain. Les NFT sont un produit de la technologie blockchain largement utilisé pour sécuriser la propriété et le droit d’auteur d’un actif ou d’une propriété intellectuelle.

La blockchain est également utile pour accélérer le processus de signature de contrat, la diligence raisonnable et les processus de validation des fichiers, comme le démontre de manière experte KwikTrust. KwikTrust est une plate-forme de diligence raisonnable de type logiciel en tant que service qui offre une vérification de fichier auto-certifiée et par un tiers en stockant les résultats en toute sécurité sur la blockchain pour fournir un enregistrement irréfutable.

KwikTrust propose divers services tels que l’enregistrement, la signature et la validation de contrats, factures, comptes, références, identités, qualifications, propriété intellectuelle, fichiers audio et vidéo dans un environnement décentralisé et sécurisé. La plate-forme permet également de conserver des enregistrements en rappelant aux utilisateurs leur date d’expiration.

KwikTrust a développé l’alternative parfaite aux moyens peu fiables de stockage et de gestion de la propriété intellectuelle à l’aide de la technologie blockchain. Non seulement la plate-forme crée un enregistrement irréfutable de l’IP, mais elle permet également une gestion des données simple et transparente.

KwikTrust vise à créer une méthode sécurisée et rapide pour créer, stocker et valider des fichiers en tirant parti de la technologie blockchain. Pour plus d’informations sur KwikTrust, visitez https://www.kwiktrust.com/.