Comment la publicité OTT entraîne un changement de paradigme dans le marketing de marque numérique

Par Chanpreet Arora

Partout dans le monde, la consommation des médias se fait de plus en plus sous forme numérique. La vidéo over-the-top (OTT) est l’une des formes prédominantes de divertissement visuel parmi les consommateurs depuis les années 2000. Avec l’apparition de Covid-19, la popularité de la vidéo OTT a encore monté en flèche. Selon un récent rapport de TVision Insights, le temps passé sur AVOD est passé de 9,3 % au premier trimestre 2021 à 38 % au troisième trimestre 2021, incitant les annonceurs à dépenser davantage.

Au cours des deux dernières années, l’écosystème OTT est devenu plus lucratif du point de vue des annonceurs et des spécialistes du marketing, la communauté du marketing plaçant des paris plus importants sur la façon dont ils dépensent et s’intègrent à ces plates-formes au-delà des spots habituels. Profitant de ce paysage et de cette opportunité de croissance, les propriétaires de médias, comme Voot, continuent d’innover pour s’assurer que les spécialistes du marketing sont en mesure de générer un retour sur investissement pour chaque dollar dépensé.

Montée des IP numériques

2021 a vu les plates-formes OTT prendre des risques et expérimenter des adresses IP uniquement numériques dans le but d’offrir aux téléspectateurs un contenu premium, exclusif et portant l’engagement au niveau supérieur. Offrir aux téléspectateurs des adresses IP exclusives numériques a augmenté le nombre de téléspectateurs et le temps passé sur les plateformes, présentant ainsi aux marques une offre prometteuse d’engagement des consommateurs. Bigg Boss OTT a été une étape évolutive qui a uni le divertissement et les marques d’une manière unique. L’IP a attiré de nouvelles catégories de marques pour faire de la publicité et s’engager dans l’espace numérique ainsi que des marques qui étaient à l’aise avec la télévision pour expérimenter le support OTT. Avec l’histoire à succès de Bigg Boss OTT comme étude de cas, les plates-formes ont commencé à produire de manière proactive des adresses IP numériques qui les aideront davantage à connecter les téléspectateurs avec les annonceurs et les spécialistes du marketing.

Mettre l’accent sur l’interactivité

La vidéo est en train de passer d’une activité passive à une activité interactive. L’ère OTT consiste à interagir et à interagir avec le public. Une poignée de marques se sont construites sur l’interactivité car cela leur permet de mieux comprendre ce que leur TG veut et a besoin. Compte tenu de la tendance croissante du jeu entièrement numérique et des concepts de première catégorie, les acteurs OTT libèrent le pouvoir du fandom et comblent le fossé entre les marques et les consommateurs. Les acteurs OTT permettent aux marques de s’engager plus profondément avec les téléspectateurs grâce à des fonctionnalités interactives telles que des sondages, des quiz, des play-along, des votes, modifiant ainsi le récit de la narration et apportant un tout nouveau paradigme d’engagement. Avec l’ampleur de l’audience sur OTT, les pièces interactives aident les marques à se connecter avec leur public cible grâce à des intégrations significatives. Les marques, elles aussi, dépendent de plus en plus de plateformes premium pour faire passer leur jeu d’interactivité au niveau supérieur. Avec des solutions technologiques transparentes et une infrastructure solide, les OTT s’efforcent de fournir un support aux marques, entraînant ainsi davantage de dépenses.

Publicité programmatique

Être capable d’atteindre votre public là où il se trouve, alors qu’il est le plus sensible à votre message, est d’une importance cruciale. L’importance de la publicité OTT devient déjà incroyablement claire pour de nombreux spécialistes du marketing. Avec des capacités de ciblage extraordinaires, OTT à lui seul a un potentiel énorme ; mais lorsqu’il est combiné avec le programmatique, il peut être imparable et créer le différenciateur dont une marque a besoin pour garder une longueur d’avance. Avec la popularité croissante des plateformes OTT, la publicité programmatique permet aux spécialistes du marketing d’adopter une stratégie publicitaire déjà réussie et de maximiser son potentiel en temps réel. Il améliore les opportunités en combinant l’efficacité du public cible avec une portée plus large, des enchères et des achats plus rapides, et une expérience véritablement personnalisée pour les utilisateurs. Avec la demande croissante de consommation de contenu sur les plates-formes OTT, le programmatique continuera d’évoluer pour fonctionner plus efficacement pour les spécialistes du marketing, permettant à l’industrie d’avoir une plus grande dynamique autour des solutions existantes et de créer de nouvelles stratégies.

L’espace OTT se développe pour devenir très précieux pour les spécialistes du marketing afin de capturer de nouveaux publics ciblés et de fournir aux marques un autre moyen d’accroître l’engagement de la marque. Les spécialistes du marketing capables de capturer efficacement les préférences du public OTT et les nuances de la publicité vidéo OTT resteront au premier plan dans la concurrence de plus en plus féroce pour la reconnaissance de la marque et la fidélité des consommateurs.

L’auteur est à la tête de l’AVOD (Voot) de Viacom18 Digital Ventures. Les opinions exprimées sont personnelles.

