Comment la publicité radio peut aider les marques à trouver des audiences inexploitées

Les marques ne devraient pas considérer la radio comme une chaîne à l’ancienne, mais comme une chaîne qui peut générer une réelle reconnaissance et une croissance

Par Mohit Gyanchandani

La radio est l’un des canaux publicitaires les plus éprouvés, mais de nombreux spécialistes du marketing d’aujourd’hui ont tendance à rechercher des alternatives plus récentes et plus mesurables par rapport à l’audio dans leur mix média.

En réalité, la radio est tout sauf old school. En fait, nous assistons à la renaissance d’un âge d’or de l’audio : selon une étude d’AZ Research Partners Private Limited, COVID a entraîné une augmentation du temps passé à la radio de 23 % en Inde, de nombreux consommateurs se tournant vers leur favori. canaux pour les aider à rester informés et à jour sur les nouvelles et les réglementations. Les budgets publicitaires reflètent cette tendance, et alors que les régions sortent lentement des blocages, l’industrie de la radio connaît une énorme croissance des dépenses des marques : les volumes publicitaires ont rebondi de 22 % au premier semestre 2021, selon les données partagées par AdEx India, un division de TAM Media Research.

Mais comment se lancer dans la publicité radio et quels sont ses principaux avantages par rapport à d’autres formes de médias ?

Une chaîne pas comme les autres

La publicité à la radio présente trois avantages distincts : sa flexibilité, son rapport qualité-prix et, plus surprenant, sa capacité de ciblage.

Premièrement, la production audio est beaucoup plus facile que la télévision, et les créations et les messages peuvent être modifiés dans un délai relativement court. Aucun autre média hors ligne ne vous offre la possibilité de réserver aussi spontanément : dans certains cas, vous pouvez réserver l’inventaire radio jusqu’à deux jours avant la diffusion. Cela signifie que vous pouvez même adapter la messagerie à des facteurs externes tels que la météo ou des événements spéciaux se produisant dans votre région cible.

Et parce que les spots radio sont assez faciles à produire, ils présentent également un bon rapport qualité-prix. En règle générale, vous devrez prévoir un budget pour l’installation d’un studio, un acteur vocal et les coûts de post-production, ainsi que les traductions et les voix off localisées.

Enfin, de nombreux spécialistes du marketing peuvent être rebutés par la radio, car elle n’est pas aussi facile à cibler que d’autres formes de publicité. Cependant, lorsqu’il s’agit de campagnes régionales, la radio offre un excellent retour sur investissement. Avec plus de 369 stations de radio privées opérationnelles dans plus de 101 villes et villages à travers l’Inde, selon la page Wikipedia sur la diffusion FM en Inde, tout produit, modèle commercial ou campagne avec un aspect régional peut tirer le meilleur parti des capacités de ciblage local de la radio.

Premiers pas : trois conseils pour réussir

Vous cherchez à mettre en place une campagne radio qui tue ? Le processus commence bien avant que vous ne soyez sur les ondes. Une planification et une production minutieuses sont essentielles, mais tout d’abord, il s’agit de décider des objectifs de votre campagne.

Comme pour les autres médias, il existe deux types essentiels de campagnes radio : la performance ou la sensibilisation. Si vous vous concentrez sur les performances, vous voudrez dépenser votre budget pour maintenir une fréquence élevée de diffusions ponctuelles. Maintenir la pression élevée garantira que les clients obtiennent plusieurs points de contact avec votre marque, ce qui est plus efficace pour générer des conversions.

Vous cherchez plutôt à accroître la notoriété de votre marque ? Cela signifie que la fréquence de diffusion des spots est plus faible. En bref, vos spots seront diffusés plus largement sur les réseaux à plus de personnes, mais chaque individu entendra le spot moins de fois. Quelle que soit la voie que vous décidez d’emprunter, il vaut la peine de réfléchir à la manière dont vos spots radio s’intègrent dans vos campagnes marketing plus larges – et à la façon dont d’autres canaux peuvent vous aider à résonner et à refléter votre message radio.

À partir de là, il est temps de vous familiariser avec le paysage : recherchez les prix, la fragmentation, la flexibilité, la propriété du réseau et les possibilités de ciblage avant de vous concentrer sur votre zone cible. Voici où travailler avec un planificateur média peut générer de la valeur, en offrant un accès facile aux relations et réseaux préexistants, en vous aidant à négocier les prix et en vous conseillant sur les meilleures stations pour toucher votre public cible.

Enfin, planifiez bien vos horaires. Soyez conscient du comportement de vos consommateurs cibles et de la façon dont cela affecte les prix et l’efficacité des créneaux radio – en ce qui concerne les heures de la journée, les jours de la semaine ou même les saisons. N’oubliez pas que les heures de grande écoute, en particulier en semaine, vont de 7h à 10h et de 17h à 20h, et vous donneront les meilleures chances d’atteindre un large public.

Pouvez-vous vraiment mesurer la radio ?

Étant donné que la radio n’est pas un canal de réponse directe, vos clients ne sont pas susceptibles de télécharger votre application ou de visiter votre site directement après avoir entendu votre annonce. Cela rend presque impossible d’attribuer avec précision les visites aux diffusions individuelles.

Cependant, l’industrie a fait de grands progrès ces dernières années en matière d’attribution radio. L’utilisation de modèles bayésiens est l’un des meilleurs moyens de commencer à suivre l’intraçable : le modèle essaie de prédire à quoi ressemblerait un KPI (comme le trafic d’un site Web) sans l’exécution d’une campagne, puis le compare aux données de trafic réelles. Le modèle peut également être construit en incluant des informations telles que la saisonnalité (par exemple, jour de la semaine par rapport au week-end), les tendances sous-jacentes à long terme (par exemple, la croissance organique des utilisateurs) et les effets d’autres campagnes marketing.

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus simple ? Travailler avec une société d’études de consommation peut vous aider à sonder les consommateurs sur l’impact de votre campagne. A-t-il été assez vu ? La pression publicitaire était-elle suffisante ? Le public se souvient-il de la campagne ou de votre marque ? Si la réponse est en grande partie non, alors peut-être que la création n’était pas assez claire.

La radio dans la « nouvelle normalité »

Vous cherchez plus d’encouragements pour commencer à tester à la radio ? C’est le moment idéal pour le faire : les dépenses en radio ont considérablement diminué pendant les fermetures, car les navetteurs constituent l’épine dorsale de l’audience principale de nombreuses stations. Avec la majorité des gens coincés à la maison, cela n’avait tout simplement pas de sens pour les marques de dépenser pour la radio. Mais avec la reprise lente des déplacements domicile-travail dans notre mode de vie « nouveau normal », c’est maintenant le meilleur moment pour commencer à expérimenter et cibler à nouveau les villes métropolitaines du pays.

Les marques ne devraient pas considérer la radio comme une chaîne à l’ancienne, mais comme une chaîne qui peut générer une réelle reconnaissance et une véritable croissance, en particulier dans le cadre d’une campagne cross-média.

(L’auteur est responsable de la planification et de la croissance des médias, DCMN Inde. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.