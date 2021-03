Comment la publicité vidéo perturbe le paysage marketing

Selon un rapport de Cisco, le trafic vidéo mondial devrait augmenter de 3 fois entre 2016 et 2021

Par Khushboo Solanki Sharma

La publicité vidéo a conquis le monde d’assaut et ouvert un nouveau chapitre dans le paysage du marketing. La prolifération des technologies émergentes, l’évolution des préférences des clients et la convergence des «médias new-age» ont inauguré une ère «connectée» dans laquelle le câble est passé à la fibre et s’est présenté au streaming. Les feuilletons aux heures de grande écoute, les feuilletons de l’après-midi et le public à prédominance masculine appartiennent au passé.

La pénétration des appareils intelligents et portables permet aux internautes de consommer du contenu à tout moment et n’importe où. Les outils et la technologie de création de contenu vidéo sont devenus relativement plus accessibles et abordables, permettant même aux petites marques de faire la publicité de leurs produits et services. L’émergence de plusieurs plateformes OTT et de médias sociaux a fait de la publicité vidéo une option recherchée par les spécialistes du marketing et les utilisateurs.

La diminution de la durée d’attention des utilisateurs dans un contexte d’explosion de l’information et l’accent mis par les marques sur le maintien de la fidélité des clients impliquent que la publicité vidéo est là pour rester et apporter une nouvelle aube dans le monde du marketing. Selon une estimation, 92% de l’audience B2B consomme de la vidéo et environ un milliard de vidéos sont regardées quotidiennement sur YouTube. De plus, la publicité vidéo représente un tiers des achats. Selon un rapport de Cisco, le trafic vidéo mondial devrait augmenter de 3 fois entre 2016 et 2021.

Score vidéo sur support publicitaire traditionnel pour informer et éduquer le public cible et générer des ventes. Les experts estiment qu’une annonce vidéo dans une description de produit augmente les chances d’achat de 35%. En combinant les caractéristiques de montrer et de raconter en même temps, les vidéos génèrent un engagement élevé et une plus grande exposition que le texte ou les images. Les médias sociaux sont un excellent média qui a multiplié les chances d’exposition vidéo. Plus de 700 vidéos sont partagées chaque minute sur Twitter. De plus, les vidéos permettent aux annonceurs de cibler des publics variés dans toutes les zones géographiques et de les profiler en fonction de leurs préférences et de leur genre. L’accès à des outils d’analyse avancés a permis de suivre l’engagement, les likes, les partages et le sentiment des consommateurs afin de maximiser le retour sur investissement des campagnes numériques. La dernière fonctionnalité de Google consistant à afficher des vidéos Instagram et TikTok sur un carrousel dédié dans le moteur de recherche sera un coup de pouce pour les marques qui visent à maximiser leur exposition et à créer un fort rappel sur toutes les plates-formes.

La publicité vidéo a une longueur d’avance pour les marques et les annonceurs alors que nous entrons en 2021 s’ils utilisent la meilleure narration, comprennent les techniques et les formats et utilisent les données de manière intelligente. Voici quelques conseils pour planifier des publicités vidéo efficaces.

Gardez à l’esprit la publicité mobile: Les internautes passent au moins trois heures par jour sur les téléphones mobiles et YouTube estime que la consommation de vidéos a augmenté de 100% d’une année sur l’autre. La clé ici réside dans la conception de vidéos en gardant à l’esprit le public mobile. De nos jours, le contenu vidéo est de plus en plus fourni en HTML5 plutôt qu’en plug-in Abode Flash. Il existe plusieurs outils disponibles pour optimiser les publicités vidéo afin d’améliorer le temps de chargement de leur page et leur permettre de jouer sur une faible bande passante.

Fixez des objectifs et conceptualisez le contenu en conséquence: Déterminez à l’avance l’objectif de la campagne publicitaire vidéo et élaborez une stratégie de contenu en ligne avec ces objectifs. Ces objectifs peuvent être la génération de leads, le trafic ou la sensibilisation. L’orientation client doit être au centre des campagnes de publicité vidéo. Une vidéo efficace informe, éduque et inspire les téléspectateurs. L’objectif de l’annonceur doit être d’établir un lien émotionnel avec les clients grâce à une narration puissante et à la conservation de contenu relatable plutôt que de pousser agressivement un produit ou un service.

Jouez avec les formats: Les micro-vidéos de moins de 10 secondes prennent de l’ampleur. Ces vidéos sont un moyen puissant pour exploiter le public millénaire averti en technologie. Mais ce phénomène n’implique pas le glas de 30 secondes-vidéos. Une stratégie de publicité vidéo efficace doit expérimenter les deux formats, en fonction des objectifs de la campagne et de la démographie du public cible.

Comprendre les formats de streaming des vidéos: Le streaming de vidéos est disponible dans divers formats, y compris les publicités InStream, vidéo natives ou non linéaires. Les annonces InStream sont générées dans des vidéos à la demande et ne peuvent pas être désactivées. Plus de 8 milliards de vidéos sont regardées sur Facebook chaque jour, ce qui a donné un coup de fouet aux publicités InStream sur cette plateforme. La publicité vidéo native, en revanche, est intégrée à une page et est lue une fois que l’utilisateur fait défiler la page à proximité. Leur polyvalence a conduit plus de 77% des agences de publicité à parier gros sur eux, selon e-Marketer. Les histoires vidéo en direct sur Instagram et Facebook et le contenu généré par les utilisateurs gagnent également en popularité.

Il ne faut pas oublier que les publicités vidéo, comme toute autre forme de publicité, doivent respecter les règles de base de la créativité, de la narration émotionnelle et des formats attrayants. L’émergence de la communication marketing intégrée a brouillé les frontières entre les planificateurs de médias vidéo, les graphistes et les spécialistes du marketing numérique. Par conséquent, des sessions de brainstorming et une coordination transparente entre les différentes équipes sont la voie à suivre pour que les agences de publicité se démarquent de la concurrence.

L’auteur est fondateur de Zero Gravity Communications

