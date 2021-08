Comment la RA et l’IA contribuent à offrir une expérience d’achat personnalisée

Les marques ont reconnu les capacités révolutionnaires de l’introduction de la RA dans leurs opérations de support avant-vente, point de vente et après-vente.

Par Kanav Singla

Les technologies de la nouvelle ère telles que la réalité augmentée (AR) et l’intelligence artificielle (IA) ont transformé la façon dont les spécialistes du marketing et les entreprises interagissent avec leurs clients. Parmi d’autres développements technologiques majeurs, ces deux-là se sont démarqués ces dernières années. Pourtant, les capacités existantes ne font qu’effleurer la surface de ce qu’elles pourront éventuellement faire. Les analystes prévoient une croissance annuelle avec une valeur marchande augmentant jusqu’à 89 847 $ en 2025 contre 11 284 $ en 2019.

De même, la recherche montre que la taille du marché de la RA passera à environ 209,2 milliards de dollars en 2022, contre 6,1 milliards de dollars en 2016. Avec ce boom attendu, les détaillants cherchent à capitaliser sur la gravitation croissante vers la RA et l’IA afin de faire des recommandations hautement personnalisées. aux consommateurs car la satisfaction du client est la clé.

Améliorer la navigation en magasin avec la RA

Comme l’utilisation des smartphones est généralisée, la popularité de l’appareil en fait la cible principale pour la mise en œuvre de la technologie AR. Les applications mobiles sur ces smartphones utilisant une navigation AR personnalisée aident les détaillants à offrir un engagement client de niveau supérieur en ligne. Si un consommateur souhaite rechercher un produit par un terme général, un nom de marque particulier, un code de produit unique, ces applications permettent à l’acheteur de rechercher de différentes manières, selon ses besoins individuels.

Une fois qu’un consommateur recherche un produit souhaité sur l’application, il peut facilement appuyer sur l’article spécifique pour commencer à naviguer à partir de l’emplacement exact de l’acheteur sur l’emplacement du produit en rayon. En suivant simplement la navigation AR de son téléphone vers chaque article, le consommateur peut effectuer son voyage plus facilement que jamais. L’utilisation de la RA pour mieux naviguer dans un magasin selon ses préférences ou les listes de courses existantes permet aux clients de rechercher et de découvrir plus facilement les produits applicables.

De plus, les magasins connectés peuvent être construits et facilités sur la fonctionnalité AR. L’essayage virtuel a commencé comme une approche marketing par des marques haut de gamme de marques de cosmétiques et de mode, où la plupart d’entre elles ont intégré des fonctionnalités d’essayage de miroirs, de couleurs et d’accessoires dans leurs applications. L’idée est ensuite devenue populaire car les clients ont adoré la façon dont ils peuvent essayer différents maquillages et accessoires, voir s’ils correspondent à leur teint et à leurs robes sans avoir à se rendre dans un magasin. En outre, les marques utilisent des systèmes qui capturent tout ensemble pour offrir aux consommateurs des expériences tridimensionnelles et AR plus réalistes et interactives. Cela permet également le VTO à l’aide de n’importe quel smartphone, ordinateur portable ou appareil photo. Ainsi, il se sent aussi réel que d’être réellement là.

Utiliser la RA pour booster les ventes

Le point d’achat dans les ventes donne l’heure et le lieu exacts où un client paie pour un produit ou un service. L’achat en ligne peut être traité via un point de vente virtuel, tel qu’un site Web, une page de destination ou une application mobile. S’assurer que le client est pleinement engagé pendant tout le point d’achat est essentiel pour éviter les paniers abandonnés. L’augmentation des ventes via l’engagement visuel a montré des résultats prouvés, générant de plus grandes conversions de consommateurs et atteignant finalement un plus grand niveau de réussite pour les entreprises.

La personnalisation basée sur l’IA fait sa marque

En ce qui concerne les technologies d’IA, il est évident que les tactiques de personnalisation augmentent les revenus des marques et des détaillants. L’IA peut jouer un rôle puissant dans la création d’une expérience d’achat en ligne enrichissante. À son niveau le plus sophistiqué en exploitant l’IA, la personnalisation examine et analyse le comportement de navigation, fait des suppositions sur les attributs sous-jacents les plus importants, puis montre aux clients d’autres produits classés en fonction de la pertinence de leurs attributs par rapport à ce qu’ils supposent que vous recherchez. Plus vous interagissez, plus il peut utiliser d’informations pour faire des suppositions, tester et rejeter ou réviser en fonction de la façon dont vous répondez à ce qu’il propose. Il s’agit d’une version de base de l’apprentissage automatique.

Bien que le terme « artificiel » puisse signifier quelque chose de déshumanisé, cette chose non humaine a permis aux entreprises d’offrir une expérience d’achat plus personnalisée à leurs clients. L’IA permet d’analyser des millions d’interactions au quotidien. Même avec les données volumineuses, la technologie se résume à un seul client – la sensation que chaque marketeur souhaite fournir. Les équipes commerciales sont désormais dotées d’informations qu’elles n’imaginaient même pas avoir. Ils peuvent désormais personnaliser le cycle de vente à l’aide d’un logiciel basé sur l’IA. Les applications aident les vendeurs à interagir avec le bon prospect avec le message parfait au bon moment.

Regard vers l’avenir : les acheteurs heureux sont la clé

Les clients aspirent à la journée où ils peuvent quitter un magasin en se sentant confiants dans tous leurs achats, sans penser qu’ils auraient pu acheter des articles plus pertinents ou ennuyés de perdre trop de temps à décider quoi acheter. Pour aider les acheteurs à éviter ces sentiments négatifs et à ressentir plutôt un sentiment de satisfaction et d’accomplissement, les détaillants se donnent de plus en plus pour mission d’aider les acheteurs à déterminer ce qu’ils veulent et à trouver ce dont ils ont besoin en temps réel.

Les relations avec les clients changent radicalement à mesure que le CX devient un différenciateur. Les marques ont reconnu les capacités révolutionnaires de l’introduction de la RA dans leurs opérations de support avant-vente, point de vente et après-vente. Via un smartphone, la RA améliore les éléments pratiques du marketing personnalisé, des ventes et du support technique, en étendant les capacités de contenu et d’interaction, et en offrant une valeur qui va bien au-delà de la simple nouveauté. Ces exemples ne sont qu’un petit échantillon du potentiel que la RA peut offrir tout au long de la chaîne de valeur de la relation client et tout au long du parcours client.

Résumé

Bien qu’elles soient liées à une technologie du «futur», les technologies de RA et d’IA pleinement fonctionnelles sont un concept qui n’est pas trop éloigné de l’horizon lointain. Au fur et à mesure que les détaillants réorganisent leurs magasins avec ces fonctionnalités, les acheteurs se sentiront pris en charge car ils sont assistés à chaque point de contact du processus. Le résultat est non seulement des ventes élevées, mais aussi le développement d’acheteurs fidèles – la clé d’une entreprise florissante.

L’auteur est fondateur et PDG, Adloid. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Pourquoi il est important que les législateurs définissent l’esport avec les Jeux asiatiques 2022 au coin de la rue

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.