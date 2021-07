Comment la racine pivotante pourrait affecter la compétitivité de Bitcoin

Comparer

Source : Adobe / Abdul Qaiyoom

La racine pivotante est en route. La mise à jour tant attendue de Bitcoin (BTC) a été confirmée, après avoir dépassé le seuil d’approbation minimum de 90 % des mineurs à la mi-juin, ce qui signifie qu’elle sera déployée en novembre.

Alors que les principales fonctionnalités de Taproot (confidentialité accrue et scripts de portefeuille améliorés) sont assez bien connues, quel sera l’impact de la mise à jour sur Bitcoin au sens large ? Cela attirera-t-il plus d’adoption, éloignera-t-il les utilisateurs des pièces de confidentialité ou même attirera-t-il la colère des régulateurs ?

Les réponses à ces questions sont assez variées, selon un certain nombre de développeurs Bitcoin. Parce que bien que les fonctionnalités de Taproot puissent attirer une plus grande utilisation de Bitcoin, il peut également s’écouler un certain temps avant que les applications et services basés sur Bitcoin les utilisent pleinement, et les protocoles doivent être construits sur Bitcoin avant que les fonctionnalités, les économies de coûts et la confidentialité aient un impact significatif. . impacter.

Ce que Taproot fait pour Bitcoin

En résumé, voici les trois principaux avantages que Taproot apportera à Bitcoin :

Frais réduits pour les transactions complexes / multi-signatures : Taproot réduira considérablement les données requises pour traiter les transactions complexes, telles que celles impliquant plusieurs signatures ou un blocage temporel. C’est idéal pour tous ceux qui ont besoin de plus de sécurité. Confidentialité accrue : en combinaison avec les signatures Schnorr, Taproot permettra aux utilisateurs de mélanger les transactions effectuées par des portefeuilles complexes (par exemple, multi-signatures ou verrouillées dans le temps) avec celles qui n’utilisent que des signatures uniques. Par conséquent, cela permettra à toute personne intéressée à divulguer son utilisation de multisig de dissimuler une telle utilisation. Fonctionnalité de portefeuille améliorée : Taproot permettra aux développeurs de définir des conditions plus complexes pour les portefeuilles. Par exemple, cela permettra aux développeurs de créer des portefeuilles multi-signatures qui nécessitent au départ 3 signatures sur 5 pour confirmer les transactions, mais peuvent se dégrader sur une période de temps définie pour ne nécessiter que 2 signatures sur 5. C’est idéal si vous anticipez la possibilité de perdre l’une de vos clés privées.

Ce sont les principales fonctionnalités offertes par Taproot. Et presque tous les développeurs auxquels Cryptonews.com a parlé ont convenu que ces fonctionnalités seraient largement utilisées, mais pas immédiatement.

“J’espère que les fonctionnalités activées par Taproot seront largement utilisées une fois qu’elles seront intégrées par les applications en aval car cela aidera les applications à fournir des fonctions précieuses, à acquérir un avantage concurrentiel et à réduire les coûts”, a déclaré un développeur de Bitcoin, qui a demandé à rester anonyme. .

D’autres développeurs conviennent que nous devrons attendre que les applications, les portefeuilles et les protocoles implémentent Taproot avant que ses effets bénéfiques ne soient pleinement divulgués. Pour le développeur et fondateur du service BTCPay Server BTCPay Server Nicolas Dorier, il est peu probable que l’adoption de Taproot soit aussi large que pour SegWit, en particulier pour les utilisateurs qui n’exigent que des paiements avec une seule signature.

« Il sera largement utilisé pour d’autres protocoles construits sur Bitcoin (comme Lightning). Sur la chaîne, Taproot rend l’utilisation de ces protocoles indiscernable des autres protocoles. Les avantages multi-signatures proviendront sûrement de ce type d’améliorations, mais les portefeuilles multi-signatures actuels passeront-ils à Taproot ? », a-t-il demandé, ajoutant que la réponse à cette question n’est pas encore claire.

« Tirer parti de la confidentialité nécessite un protocole plus complexe (musig2) pour fonctionner », a-t-il déclaré, notant que cela pourrait ne pas valoir la peine pour les portefeuilles multi-signatures d’aujourd’hui.

Pour l’auteur/éducateur/développeur Bitcoin Jimmy Song, les portefeuilles multi-signatures intégreront progressivement Taproot, mais là encore pas tout de suite.

« Pas grand-chose au début, mais beaucoup plus avec le temps. Il existe une demande pour de bonnes solutions de sauvegarde, alors oui, je pense que les portefeuilles les intégreront », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Effets sur la concurrence

La question est : l’intégration des capacités de Taproot fera-t-elle une réelle différence dans la proposition de valeur de Bitcoin ? Eh bien, la réponse à cette question dépend de vos priorités.

« J’espère que cela attirera des gens qui comprennent vraiment la valeur de la sécurité. Les gens qui jouent aux altcoins sont préoccupés par l’appréciation symbolique, pas par l’autosouveraineté, donc je soupçonne que des gens comme ça ne seront pas trop friands de Taproot », a déclaré Jimmy Song, qui soupçonne qu’un autre long marché baissier pourrait convertir plus de personnes en Bitcoin.

Nicolas Dorier a souligné que Taproot ne réduira pas réellement les frais pour la grande majorité des utilisateurs de Bitcoin, qui ont tendance à utiliser des portefeuilles et des transactions à signature unique. Cependant, vous êtes ouvert à la possibilité d’étendre son adoption à long terme.

«Je ne pense pas que Taproot à lui seul attirera plus de gens vers Bitcoin. La valeur perçue viendra des protocoles qui peuvent être construits dessus, et il est difficile de prédire s’il y aura de nouveaux protocoles aussi populaires que Lightning », a-t-il déclaré.

Dorier est également d’avis que Taproot n’aura pas d’impact majeur sur la vie privée à court et moyen terme.

«Je dirais que, jusqu’à ce qu’il soit largement utilisé pour des protocoles autres que Bitcoin, il peut même avoir un impact négatif en faisant en sorte que les transactions Taproot se démarquent de la foule. C’est temporaire », a-t-il déclaré.

En d’autres termes, il serait quelque peu naïf de penser que Taproot aidera Bitcoin à aliéner les utilisateurs d’autres devises, y compris les devises de confidentialité, telles que monero (XMR), dans les mois suivant son lancement. Au contraire, vos avantages peuvent prendre beaucoup plus de temps pour avoir des ramifications concurrentielles.

Les régulateurs aimeront-ils Taproot ?

Par extension, il est peu probable que Taproot attire l’attention des régulateurs ou rende ces régulateurs plus sévères envers Bitcoin.

« Je ne pense pas que cela attire beaucoup l’attention des gouvernements. L’agrégation de signatures à entrées croisées pourrait le faire, mais c’est au moins une autre fourchette souple », a déclaré Jimmy Song.

Nicolas Dorier partage largement cette appréciation, ne serait-ce que parce que le recours aux portefeuilles complexes est encore assez faible.

“Je ne m’attends à aucun mouvement de la part des régulateurs”, a-t-il déclaré. “Les personnes qui essaient de protéger leur vie privée dans Bitcoin ont déjà de nombreux moyens de le faire, et la capacité de Taproot à améliorer cela est au mieux marginale.”

Pourtant, même si l’impact immédiat de Taproot restera modéré, il s’agit certainement de la mise à jour Bitcoin la plus importante depuis SegWit. Car à long terme, il offrira aux utilisateurs de Bitcoin une sécurité et une confidentialité accrues.

