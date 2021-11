Comment la réalisatrice d’Eternals, Chloé Zhao, façonne la suite du MCU

« Eternals » de Marvel est une épopée de super-héros bourrée d’action sur des êtres cosmiques qui sauvent à plusieurs reprises l’humanité de monstres vicieux et mutants au cours de milliers d’années.

C’est aussi une délicate tapisserie d’amour, d’amitié, de chagrin et de trahison tissée de moments interpersonnels calmes et passionnés – y compris, par exemple, la toute première scène de sexe de Marvel Cinematic Universe – parmi ses nombreux personnages.

« Nous savions que pour faire ce film d’une manière que vous croyez que ces personnes immortelles ont parcouru la Terre pendant 7 000 ans, cela doit être une expérience très immersive, visuellement », a déclaré la réalisatrice Chloé Zhao au Los Angeles Times lors de la première du film à Hollywood. mois.

« J’avais cette idée que nous pouvions capturer les moments les plus grandioses, épiques et cosmiques, mais aussi les moments les plus infimes et intimes sur Terre. Et cette juxtaposition permet au public d’explorer notre relation avec le cosmos et notre planète.

Les acteurs et les créateurs de « Eternals » attribuent à Zhao et à son expérience de cinéaste indépendant la création d’une expérience cinématographique à la fois hors de ce monde et remarquablement terre à terre – pour un film Marvel, au moins.

« C’est un gros blockbuster… et [Marvel has] une formule qui fonctionne », a déclaré Lauren Ridloff, qui joue dans « Eternals » en tant que Makkari, le premier super-héros sourd du MCU.

« Mais Chloé fusionne en quelque sorte cette formule [with] sa propre touche et son influence. Et… elle traite en fait tous les acteurs sur un pied d’égalité. J’ai travaillé avec des vétérans de cette industrie, et j’avais toujours l’impression que nous avions tous quelque chose de précieux à apporter au film.

Gemma Chan, à gauche, et la réalisatrice Chloé Zhao sur le tournage des « Eternals » de Marvel.

(Sophie Mutevelian / Marvel Studios)

Le dernier mât de tente MCU est la suite très attendue de Zhao à « Nomadland », qui a remporté l’Oscar cette année du meilleur film et est, à bien des égards, l’antithèse de « Eternals ».

Outre l’actrice principale en titre Frances McDormand, le drame granuleux de l’envie de voyager présente un ensemble de non-acteurs pour la plupart jouant des versions fictives d’eux-mêmes contre l’outback américain souvent dur – dépourvu de tout semblant de magie Disney ou d’images générées par ordinateur.

À l’opposé, « Eternals » est un fantasme glacé, couvrant le globe et le siècle, regorgeant d’acteurs de premier plan (de Salma Hayek à Angelina Jolie) décrivant des super-héros éthérés numériquement améliorés par de lourdes doses de CGI de la taille de Marvel.

Un élément clé qu’ils partagent, cependant – en plus des aperçus bruts de l’humanité – est le cachet visuel de Zhao: des paysages panoramiques et pittoresques qui ne peuvent pas être rendus via un écran vert. (« Nomadland » a été tourné à travers le Nevada, la Californie, le Dakota du Sud et le Nebraska, tandis que « Eternals » a été tourné partout, de Londres aux îles Canaries.)

« Visuellement, être immersif et filmer sur place et capturer ces petits moments – et grands – est quelque chose, espérons-le, que j’ai apporté au voyage », a déclaré Zhao au Times.

« Le langage cinématographique de Chloé est si finement adapté à sa propre vision que tout ce qu’elle touchera ressemblera à un film de Chloé Zhao », a ajouté le co-scénariste de « Eternals » Ryan Firpo.

Richard Madden, à gauche, et la réalisatrice Chloé Zhao sur le tournage des « Eternals » de Marvel.

(Sophie Mutevelian / Marvel Studios)

Avec « Eternals », l’auteur chinois rejoint un club croissant de cinéastes indépendants estimés choisis par Marvel pour diriger des projets à gros budget générant des critiques élogieuses et des retours au box-office à succès.

Taika Waititi de Nouvelle-Zélande, par exemple, était connue pour ses films indépendants bien-aimés tels que « Hunt for the Wilderpeople » et « What We Do in the Shadows » avant de commander « Thor: Ragnarok » de Marvel. Et Ryan Coogler d’Oakland a fait ses débuts en tant que réalisateur avec « Fruitvale Station » – qui a dramatisé le meurtre d’Oscar Grant par la police en 2009 – avant de diriger le séminal « Black Panther » de Marvel.

« Je pense que Chloé – comme Ryan, comme Taika – [finds] un intérêt personnel dans ces films d’une manière que certains cinéastes ne verraient peut-être pas parce qu’ils voient la taille du film comme l’attraction et non l’histoire du film », a déclaré le coproducteur de « Eternals », Nate Moore, un vétéran de Marvel Studios. qui a également travaillé sur « Black Panther » et les images de « Captain America ».

« Chloé est une cinéaste qui privilégie les personnages, et je pense que c’est important, car il est très facile de se perdre dans les cloches et les sifflets des effets visuels et des combats. Mais elle est très ancrée dans l’expérience de ses personnages – comme elle l’a fait dans « Nomadland » et « The Rider » et « Songs My Brothers Taught Me » – et c’est la même chose.

Pour le duo de scénaristes Ryan et Kaz Firpo, qui ont également fait leurs débuts dans le circuit du cinéma indépendant, la connexion avec Zhao a été instantanée. En fait, l’une de leurs premières conversations avec leur co-scénariste et réalisateur portait sur « trouver cette perspective » qui transcende l’attrait au niveau de la surface des « explosions les plus fortes » et des « plus grandes ».

« Chloé apporte une perspective très unique en tant que personne née à l’étranger, élevée à Londres, venue en Amérique pour l’école », a déclaré Kaz Firpo.

«C’est une citoyenne internationale tout comme nous sommes des citoyens du monde – mon père est français, ma mère est japonaise – et donc, vous apportez toutes ces cultures différentes, et je pense que ce que Marvel recherche vraiment, c’est la vérité. Ils recherchent l’authenticité. Vous ne pouvez faire exploser qu’un certain nombre de voitures avant que cela ne devienne ennuyeux.

Comme le souligne Patrick Burleigh, co-scénariste de « Eternals », les adaptations visionnaires du MCU commencent par les interprétations respectives des cinéastes du matériel source de la bande dessinée. Les débuts du MCU de Zhao amènent au moins 10 nouveaux héros de la page à l’écran – plus quelques œufs de Pâques bonus destinés aux superfans qui restent pour le générique de fin.

« Les réalisateurs comme Chloé, ils ont la capacité de regarder cette propriété intellectuelle qui existe depuis 40 ans, 50 ans, et de la réinventer avec des yeux neufs et … de la transformer en quelque chose de vraiment frais, surprenant, mais qui reste vrai. aux racines de la bande dessinée », a déclaré Burleigh.

«Tant de ces films sont réalisés, mais il est crucial de les garder originaux et de repousser les limites. Et… le travail de Chloé, sur ce film en particulier, fait ça.

En plus de devenir la première femme de couleur à remporter un Oscar pour la réalisation, Zhao est également la première femme de couleur à réaliser un film dans le MCU.

Tout en faisant l’éloge de Zhao lors de la première mondiale de « Eternals » le mois dernier, les acteurs et les producteurs se sont souvenus avec émotion du moment où ils ont vu leur collègue accepter son Oscar historique pour avoir réalisé « Nomadland ».

« C’était tellement mérité. [‘Nomadland’ is lovely] », a déclaré Moore. «Cela vous transporte dans des mondes différents, et je pense que c’est difficile à faire à moins d’être un cinéaste super talentueux. Et Chloé est super talentueuse.

« J’étais tellement fier d’elle », a déclaré Ridloff. «Je lui ai envoyé un texto immédiatement. J’étais comme, ‘Oui!’ Chloé est une femme tellement badass.