Comment la réalité virtuelle va changer le trading pour les pros et tout le monde

Le boom du travail à domicile a incité plusieurs entreprises de réalité virtuelle (VR) à expérimenter de nouvelles façons de commercer.

Alors que les plates-formes évoluent rapidement et que les entreprises se mettent en mesure de vendre la nouvelle technologie, ce n’est pas encore une grosse entreprise, mais beaucoup pensent que ce le sera bientôt.

Glimpse Group est une société faîtière pour plusieurs entreprises de réalité virtuelle différentes avec des applications du monde réel. La société est devenue publique le mois dernier et compte huit groupes de réalité virtuelle dans son portefeuille, notamment des programmes de télésanté, de divertissement et d’apprentissage pour les écoles et les entreprises.

Ils se concentrent également sur la négociation d’actions par le biais d’une entreprise appelée D6 VR. Il a été développé par l’ancien analyste de Morgan Stanley, Andy Maggio, qui a déclaré à CNBC dans une interview : “Je pense que la réalité virtuelle sera la technologie la plus transformatrice de notre vie.” Alors que Maggio admet que la technologie n’est pas tout à fait prête pour les heures de grande écoute, il dit que la qualité de la technologie s’améliore rapidement. “La résolution est le double de ce qu’elle était il y a cinq ans, le matériel avance très rapidement, il est plus léger et plus facile à utiliser”, a-t-il déclaré.

Alors que plusieurs sociétés financières ont expérimenté la technologie, aucune n’envisage de démolir leurs salles des marchés physiques de sitôt.

L’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et PDG du groupe Glimpse, Lyron Bentovim, n’est pas surpris par le rythme. “Wall Street est lent à s’adapter, mais c’est l’avenir du trading”, a-t-il déclaré.

Bentovim avance l’argument qu’un commerçant peut généralement voir six à huit écrans au maximum dans l’espace physique. “Tu es limité,” dit-il. Avec la réalité virtuelle, vous pourrez voir et interagir avec des dizaines d’écrans et superposer les données sur les données. “Je peux voir un commerçant observer plusieurs tendances, puis s’immerger dans les données sans être restreint par des limites physiques”, a-t-il déclaré.

Alors que Glimpse Group essaie de se faire un nom dans l’espace, il n’est pas le premier à entrer. La société britannique FlexTrade, spécialisée dans la création de logiciels pour les sociétés financières, a présenté son premier programme de réalité virtuelle pour les traders lors d’une conférence en 2017.

“Les commerçants n’ont tout simplement pas assez de biens immobiliers sur leur bureau”, a déclaré le directeur général Andy Mahoney. “Nous pouvons faire mieux qu’un clavier, un écran et une souris.”

Andy Mahoney de FlexTrade fait une démonstration de la réalité augmentée lors d’une conférence pour les professionnels de la finance.

Avec l’aimable autorisation : Flextrade

Lors de séries de tests, Mahoney a découvert que la réalité virtuelle à grande échelle rendait les commerçants malades car elle était trop désorientante. Avec de nouvelles améliorations, cependant, cela devient moins problématique.

L’équipe de recherche et développement de FlexTrade a donné aux clients des tests de réalité augmentée qui intègrent une suite de données, de graphiques et d’informations dans un environnement réel afin que les utilisateurs voient les choses à la fois dans le monde réel et virtuel.

« Les clients adorent ça, mais ils ne pensent toujours pas que nous en sommes encore là… mais nous le serons bientôt », a déclaré Mahoney.

« Le véritable avantage est la possibilité de visualiser les données dans plusieurs dimensions », selon Brennan McTernan, directeur technique de D6.

Il pense qu’il y a trois domaines où la réalité virtuelle devient plus précieuse pour le secteur financier.

Le premier est destiné aux commerçants, leur permettant de sortir d’un espace physique et de personnaliser les données et la recherche. La seconde est de voir les données en 3D et de pouvoir contrôler la taille et la couleur, et de superposer des données sur d’autres données. Le troisième, a déclaré McTernan, est que “les conseillers financiers peuvent raconter une meilleure histoire aux clients et aider à mieux expliquer les données avec la réalité virtuelle”.

Les dirigeants de l’espace admettent qu’il peut être inconfortable et désorientant de porter un casque pendant plusieurs heures à la fois. Mais ils soutiennent également que la réalité virtuelle permet aux clients et aux professionnels de la finance de travailler sans distractions, au moins pendant une partie de leur journée.

En ce qui concerne l’adoption, l’équipe de Glimpse est prête à être patiente. Le PDG Bentovim a déclaré: “Il fut un temps où personne n’avait d’ordinateur sur son bureau, puis le vent a tourné très rapidement”.