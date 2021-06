Comment la reine a fait attendre le monde après la conversation avec Oprah de Meghan Markle et du prince Harry | Royale | Nouvelles

La “gifle” du prince Harry à la reine discutée par un expert

La conversation de deux heures entre Meghan, Harry et Oprah a été diffusée pour la première fois le dimanche 7 mars aux États-Unis et a été diffusée sur ITV au Royaume-Uni le lendemain. Au cours de l’interview, Meghan et Harry ont fait des allégations préjudiciables de racisme et de négligence contre la famille royale et le palais.

Mais le cabinet a attendu mardi après-midi 9 mars pour publier un communiqué.

Selon l’auteur royal Robert Lacey, c’est la reine qui a voulu “s’endormir dessus” avant de donner une réponse au public et aux médias.

Dans un extrait de la version mise à jour du livre de M. Lacey « Battle of Brothers » publié par le Times, l’auteur a déclaré : « Harry et Meghan étaient sortis dans le monde un dimanche soir.

“Lundi matin, Buckingham Palace est passé en mode crise.

La reine ne s'est pas précipitée pour faire une déclaration à la suite de l'interview des Sussex avec Oprah Winfrey, a déclaré un auteur royal

La reine à Royal Ascot samedi

“Les trois foyers royaux représentant la reine, le prince Charles et le prince William ont été enfermés dans des discussions qui ont duré toute la journée.

“À la fin de lundi, les efforts combinés des trois ménages avaient rédigé une déclaration – une déclaration très courte – et la presse haletait aux portes.

« Les médias voulaient et attendaient une réaction à temps pour le journal télévisé du soir.

“Mais Elizabeth II – en contact avec toutes les discussions de la famille et du palais ce jour-là par téléphone et vidéoconférence depuis Windsor – a décidé qu’elles pouvaient attendre.

La reine avec Meghan et Harry en 2019

“La reine voulait” dormir dessus “. Et l’interview n’avait pas encore été vue par la plupart des gens en Grande-Bretagne, car elle ne devait pas être diffusée sur ITV avant 21 heures ce soir-là.”

Près de 40 heures après la première diffusion de l’interview, le palais a publié sa déclaration.

Ce message de 61 mots publié au nom de la reine a déclaré que toute la famille était “attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan”.

Il a poursuivi: “La question soulevée, en particulier celle de la race, est préoccupante.

Le prince Harry a déclaré à Oprah Winfrey que sa relation avec William était "spatiale" pour le moment

L'interview d'Oprah Winfrey de Meghan et Harry a été diffusée pour la première fois début mars

“Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille.”

S’adressant à Mme Winfrey, Meghan a affirmé que “des inquiétudes et des conversations” concernant la couleur de peau d’Archie se déroulaient alors qu’elle était encore enceinte de lui.

Entre autres sujets abordés par les Sussex, le prince Harry a également discuté des mesures prises avant de publier leur déclaration explosive annonçant leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en janvier 2020.

Le prince Harry et Meghan se sont mariés en mai 2018

Et il a parlé de ses relations avec le prince Charles et le prince William.

Parlant de son père, il a dit qu’il se sentait “déçu” par lui, “parce qu’il a vécu quelque chose de similaire”.

Sur son frère, il a dit que leur relation est une relation “d’espace”.

Il a également déclaré à propos de William: “Vous savez, comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux.

Meghan et le prince Harry vivent maintenant en Californie

“C’est mon frère. Nous avons vécu l’enfer ensemble.

“Je veux dire, nous avons une expérience partagée. Mais nous… vous savez, nous sommes sur… nous sommes sur des chemins différents.”

À la suite de cette interview, le prince Harry a publiquement rencontré son frère le 17 avril, lorsqu’ils ont tous deux assisté aux funérailles du prince Philip.

Le mois prochain, les frères devraient se revoir et assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana dans le Sunken Garden du palais de Kensington.