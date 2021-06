Comment la reine de la country Kacey Musgraves a pris la couronne

Le public était prêt à accueillir Kacey Musgraves comme une reine des retrouvailles d’ici 2015. Le pionnier de la country à la pointe du genre avait fait une percée remarquable avec Same Trailer Different Park deux ans plus tôt. Il a remporté les Grammy et ACM Awards et a fait de Musgraves une voix intrépide et aventureuse. Pageant Material, sorti le 23 juin 2015, était l’album qui a confirmé qu’elle était dans ce rôle pour rester.

Les fans et les médias se sont unis dans leur admiration pour la capacité de Kacey à prendre les traditions du pays et à leur donner une touche ludique. L’arme secrète récurrente était l’autodérision. Pas encore 27 ans lorsque Pageant Material est sorti, Kacey avait accumulé beaucoup d’expérience dans un curriculum vitae d’écriture de chansons qui a commencé à l’âge de huit ans.

« Vous ne pouvez pas me retirer le pays »

Les admirateurs jeunes et moins jeunes ont adoré l’idée d’une « Dime Store Cowgirl », pour ne citer qu’un morceau clé, qui ne se prenait pas trop au sérieux. Et, si elle l’a fait pendant une minute après le succès vertigineux de Same Trailer Different Park, elle s’est rapidement relevée. Dans la nouvelle chanson, la « fille de Golden », sa ville natale du Texas, Kacey nous a raconté ses nouvelles aventures, à la manière d’un « dear-diary ».

Elle avait fait “faire” sa photo avec Willie Nelson. Elle avait séjourné dans un hôtel avec piscine et avait voyagé bien au-delà même des limites de la ville d’adoption de Nashville. Mais ensuite, elle dit: «Peut-être pendant une minute, je suis devenue trop grosse pour mes culottes… mais je ne suis qu’une cow-girl de magasin à dix sous, c’est tout ce que je serai jamais. Vous pouvez me faire sortir du pays, mais vous ne pouvez pas me faire sortir le pays.

La chanson titre de Pageant Material était tout aussi effacée. Il a également été écrit avec Luke Laird et Shane McAnally, avec qui Kacey a produit tout l’album. Ici, elle était heureuse de faire face au fait qu’elle “n’est pas exactement Mme Congenial… Je préfère perdre pour ce que je suis que gagner pour ce que je ne suis pas”.

Mais c’est l’attitude qui a fait que sa musique se démarque en premier lieu. À l’époque comme aujourd’hui, cependant, cela continue de la rendre un peu trop franche et musicalement polyvalente pour certains programmeurs country. Le premier single de Pageant Material, “Biscuits” était un morceau amusant co-écrit avec McAnally et l’estimable Brandy Clark, tandis que Clark et Josh Osborne étaient ses collaborateurs sur un autre moment fort, le doux et décontracté “Late To The Party”.

“Les gens vont choisir d’être offensés, quoi qu’il arrive”

En effet, « Biscuits », avec sa ligne « fumez votre propre fumée », s’est avéré trop riche pour le sang de certaines stations de campagne. Musgraves, cependant, était déjà habituée à ce que les créateurs de goût s’indignent de ses paroles libérales. « Follow Your Arrow », une signature de Same Trailer Different Park, a abordé succinctement l’ensemble du sujet des mœurs sociales, avec des conséquences prévisibles. Pourtant, alors que cette chanson était fustigée par certaines parties du courant dominant, elle a été adoptée par d’autres. Il a ensuite remporté un prix CMA en tant que chanson de l’année.

“Les gens vont choisir d’être offensés par quelque chose, quoi qu’il arrive”, a déclaré Musgraves à cet écrivain dans une interview au Sunday Times en 2015. «Ces choses sur lesquelles je chante, je vois à quel point elles seraient considérées comme controversées par certaines personnes, mais pour moi, elles ne le sont tout simplement pas, et pour ma génération, elles ne le sont pas. C’est donc un peu difficile pour moi parfois de prendre ce surnom de “controversé”, mais il y a probablement des choses pires que je pourrais être appelé. ”

‘Je fais de la musique pour les gens qui aiment la country, et les gens qui n’aiment pas’

Peut-être que le plus grand régal de Pageant Material a été conservé pour sa piste secrète à la fin. Ici, le Nelson susmentionné a accompagné Musgraves sur “Are You Sure”, co-écrit avec Buddy Emmons pour son album de 1965 Country Willie: His Own Songs. La juxtaposition de la jeunesse et de l’expérience a fait une finale édifiante et délicieuse.

Pageant Material était un autre volet de l’une des histoires les plus remarquables de la musique moderne, par un artiste aussi passionné que possible. “J’ai l’impression de faire de la musique country pour les gens qui aiment la musique country et pour ceux qui ne l’aiment pas”, a déclaré Musgraves dans cette interview de 2015. « C’est tellement facile de nos jours pour les gens d’avoir besoin de vous mettre dans une sorte de boîte pour comprendre ce que vous êtes. Je ne sais pas, c’est peut-être juste de la musique. Espérons dans la bonne catégorie.

