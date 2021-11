Comment la relation entre Kate Middleton et le prince William semble se maintenir après 10 ans ensemble

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le prince William et Kate Middleton se sont mariés à l’abbaye de Westminster à Londres lors d’un mariage royal qui a attiré le public du monde entier. Maintenant, une décennie après leur mariage et officiellement les fiers parents de trois jeunes membres de la famille royale, la relation entre les Cambridge est plus forte que jamais, selon le photographe Chris Floyd, qui était responsable de la capture de la séance photo du 10e anniversaire du duc et de la duchesse de Cambridge en avril.

S’ouvrant à Us Weekly sur la « journée tourbillonnante » et son impression du couple royal, Floyd a déclaré que William et Middleton sont « comme tous les couples mariés ». Pour capturer les images marquant le jalon de leur relation, Floyd a déclaré qu’il avait encouragé le couple à « simplement être le couple que vous êtes l’un avec l’autre et à oublier que je suis là. Et à m’oublier ». Il en a résulté l’impression qu’ils « semblaient simplement aimer être très heureux en compagnie l’un de l’autre ».

Le couple royal a partagé ces images le 29 avril de cette année lorsqu’ils ont célébré leur 10e anniversaire de mariage. Prise au palais de Kensington, la première photo montrait William, vêtu d’un pull bleu et d’un pantalon bleu marine, regardant avec adoration sa femme, qui portait une robe portefeuille à motifs bleus. Une deuxième image montrait Middleton posant sa tête sur l’épaule de son mari alors que les deux riaient.

William et Middleton se sont rencontrés à l’université en tant qu’étudiants à l’Université de St. Andrew’s en Écosse et ont été ensemble pendant six ans avec une brève pause en 2007 avant de se fiancer en 2010. Réfléchissant à leur relation dans leur entretien de fiançailles, William que lorsqu’il s’est rencontré pour la première fois Middleton, il « savait qu’il y avait quelque chose de très spécial chez elle. Je savais qu’il y avait peut-être quelque chose que je voulais explorer là-bas. Nous avons fini par être amis pendant un certain temps, et c’était en quelque sorte une bonne base. Parce que je crois généralement maintenant qu’être amis les uns avec les autres est un énorme avantage. Et c’est parti de là.

Le couple s’est marié à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011, lors d’une cérémonie qui a été regardée par des millions de personnes à travers le monde. Au cours des années qui ont suivi, William et Middleton ont accueilli trois enfants ensemble – Prince George, 8 ans, troisième sur le trône derrière son père et son grand-père, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans.