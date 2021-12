Comment la relation entre le prince Charles et le prince Harry a changé depuis l’interview d’Oprah Winfrey

La relation entre le prince Charles et le prince Harry a beaucoup changé depuis l’interview de Harry et de son épouse Meghan Markle avec Oprah Winfrey, et nous avons maintenant des détails sur les différences entre les deux hommes. S’adressant exclusivement à Us Weekly, l’expert royal Stewart Pearce a déclaré au média que Harry et Charles avaient appris à être plus clairs lorsqu’ils communiquaient entre eux. « C’est juste que leur style de gestion de ce niveau d’intensité émotionnelle est complètement différent, vous savez ? » Pearce a déclaré à la sortie.

« Le prince Charles est, par nature, un homme très timide et aime [be by] lui-même », a-t-il poursuivi. « Cela ne veut pas dire qu’il s’en moque, il trouve juste une démonstration ou une démonstration émotionnelle… [to be] vraiment difficile. » Pearce a poursuivi en affirmant que Charles « se ferme » très facilement lors de conversations inconfortables, tandis qu’Harry a tendance à être « plus ouvert » lorsqu’il partage ses sentiments. -tous les entretiens avec Oprah en mars. À un moment donné, le couple a partagé qu’un membre de la famille royale avait spéculé sur la couleur de la peau de leur bébé, Archie, avant sa naissance, mais ils n’ont pas nommé l’individu. des semaines et des mois après l’entretien, il a été allégué que Charles était celui dont ils avaient parlé.

Le prince Charles a récemment répondu aux affirmations via une déclaration d’un représentant du palais de Buckingham qui a déclaré à Entertainment Tonight : « Ceci est de la fiction et ne mérite pas d’autres commentaires. » Bien qu’il y ait eu beaucoup de critiques envers le prince Charles concernant la spéculation, l’auteur Christopher Andersen affirme que les commentaires ont été sortis de leur contexte. Dans son nouveau livre – Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan – Andersen déclare qu’un jour Charles parlait à sa femme, Camilla, et se demandait à haute voix « à quoi ressemblerait l’enfant ». Camilla a été surprise par l’enquête, selon Andersen, et a répondu : « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis certain. »

S’adressant à ET, Andersen a déclaré: « Le commentaire a été fait par Charles à Camilla au petit-déjeuner de la journée [Meghan and Harry’s] les fiançailles ont été annoncées. … Écoutez, je suis grand-père et je peux vous dire que les grands-parents, bien sûr, spéculent sur ce à quoi vont ressembler leurs enfants et sur la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, de leur peau, peu importe. » Après cela a été signalé à Andersen que les antécédents biraciaux de Markle changent la nature de la question présumée, il a répondu: « Elle est biraciale et il est le roux le plus célèbre du monde. Mais c’était innocent, bénin… il n’y avait rien. Vous devez vous rappeler à ce stade, Charles aime vraiment Meghan et il devient très amical avec la mère de Meghan, Doria Ragland … Il a été pris et a été en quelque sorte perverti, et déformé et armé par les hommes en gris pour être habitué à genre de semer le trouble. »