Comment la renommée de Mary-Kate et Ashley Olsen a presque convaincu Elizabeth Olsen de WandaVision de changer son nom

Elizabeth Olsen est également apparue dans quelques épisodes de Full House, le téléfilm des jumeaux Olsen How the West Was Fun et plusieurs vidéos spéciales. Ces jours-ci, il y a des gens qui, étonnamment, découvrent que l’actrice de Marvel est la sœur cadette de Mary-Kate et Ashley Olsen. Il est prudent de dire qu’elle s’est principalement dissociée de ses sœurs, tout en continuant à obtenir des conseils de leur part de temps en temps et en se souvenant de ces jours où elle était petite et qu’elle se faisait dissiper de manière ludique dans un clip vidéo. Dans l’ensemble, Olsen semble toujours avoir de bons souvenirs de sa croissance avec ses deux sœurs, et c’est agréable de voir qu’elle en est venue à accepter et à aimer le fait qu’elle partage leur nom.