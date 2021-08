Comment la réponse Covid-19 du gouverneur de Floride Ron DeSantis est devenue le modèle de ce qu’il ne faut pas faire

Il n’y a pas si longtemps, les principaux médias publiaient des articles proclamant que le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R) « avait gagné la pandémie » ou méritaient des excuses de la part des experts et des experts en santé publique qui ont critiqué son approche du laissez-faire face au coronavirus. Mais ces notions ont mal vieilli, alors que la Floride est aux prises avec des hospitalisations de Covid-19 pour lesquelles DeSantis semble particulièrement mal équipé pour gérer.

Les commentaires que DeSantis a faits aux journalistes mercredi dans le but de minimiser la sombre réalité selon laquelle la Floride est actuellement en tête du pays dans les hospitalisations de Covid pour les enfants en étaient un bon exemple. Au lieu de mettre en œuvre des politiques pour résoudre le problème, DeSantis a interdit les mandats de masque dans les écoles. Mercredi, il est allé jusqu’à suggérer – ne citant aucune preuve autre que des anecdotes anonymes – que les familles d’enfants d’âge scolaire devraient s’inquiéter davantage des enfants qui contractent le virus respiratoire syncytial (VRS).

“COVID, je considère comme un risque très mineur”, a déclaré DeSantis. « Le RSV est un peu plus sérieux et il montre simplement certaines choses sur lesquelles on se concentre par rapport à non. Des médecins m’ont dit que des parents sont venus avec des enfants malades qui ont obtenu un test COVID négatif et un VRS positif et les parents en ont été soulagés. »

Les remarques de DeSantis sont en contradiction avec les données de son propre département d’État de la Santé montrant que les cas de VRS ont diminué ces dernières semaines et peuvent actuellement être comptés d’une seule main. En revanche, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé plus tôt ce mois-ci que la Floride avait plus de 30 enfants atteints de Covid à l’hôpital chaque jour entre le 24 et le 30 juillet.

Cette conférence de presse est intervenue un jour après que DeSantis a exprimé sa confusion au sujet des responsables de son propre État demandant des ventilateurs et des appareils respiratoires plus petits au gouvernement fédéral – l’équipement nécessaire pour empêcher les hôpitaux de l’État d’être submergés.

DeSantis – qui a réprimandé la semaine dernière le président Joe Biden, « pourquoi ne sécurisez-vous pas cette frontière et jusqu’à ce que vous le fassiez, je ne veux pas entendre parler de Covid de votre part » – a fait des commentaires mardi aux journalistes semblant indiquer qu’il soit inconscient de la demande du ventilateur ou qu’il essaie intentionnellement d’induire les gens en erreur à ce sujet.

“Je douterais honnêtement que ce soit vrai, mais je regarderai parce que nous avons beaucoup de choses que nous avons stockées au cours de la dernière année et demie par le biais du Département de gestion des urgences”, a déclaré DeSantis. « Je n’ai eu aucune demande sur mon bureau. Je n’en ai pas été informé. »

Peu de temps après, NBC a rapporté non seulement que la demande avait été faite, mais que le gouvernement fédéral avait déjà envoyé l’équipement respiratoire en Floride. (Le bureau de DeSantis n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

“Ces vagues sont quelque chose que vous avez juste à gérer”

DeSantis, un ancien membre du Congrès qui s’est distingué lors de son mandat au poste de gouverneur en 2018 avec ses éloges flagorneurs de Trump, est devenu l’année dernière une sorte de héros conservateur national en raison de son approche non interventionniste. Comme mon collègue German Lopez l’a expliqué l’année dernière :

La Floride a fermé relativement tard dans tout l’État, mais elle a également été parmi les premières à rouvrir. L’État a également rouvert très rapidement – ​​laissant les restaurants, bars et autres entreprises rouvrir, parfois à pleine capacité ou à pleine capacité, quelques semaines après la fin de son verrouillage. Ce rythme rapide de réouverture a non seulement permis aux personnes de s’infecter mutuellement avec le coronavirus, mais a également rendu beaucoup plus difficile l’évaluation, en raison des retards dans la notification des cas de coronavirus, si chaque phase de réouverture entraînait une croissance incontrôlable des infections.

Relativement parlant, la situation de Covid en Floride était loin d’être un désastre jusqu’à tout récemment, et DeSantis a vanté sa capacité à maintenir le taux de chômage de l’État bas tout au long de la pandémie. L’État est toujours au milieu du peloton dans l’ensemble en termes de décès de Covid pour 100 000 habitants. Mais malheureusement, rien ne garantit que cela restera le cas, car ces dernières semaines, la Floride a représenté le deuxième plus grand nombre de cas de Covid par habitant aux États-Unis et le plus grand nombre de décès (141 par jour).

Le Dr Jonathan Reiner de la faculté de médecine de l’Université George Washington a déclaré lors d’une récente apparition sur CNN que si la Floride était un pays étranger, le gouvernement fédéral envisagerait d’interdire les voyages dans ce pays.

“La charge virale en Floride est si élevée en ce moment, il n’y a vraiment que deux endroits sur la planète où elle est plus élevée”, a déclaré Reiner. (Ces deux endroits : le Botswana et la Louisiane.)

Dans un article de Talking Points Memo affirmant que DeSantis « est le pire gouverneur Covid du pays », Josh Kovensky détaille comment DeSantis a permis la poussée continue de Covid avec sa guerre sur deux fronts contre les mandats de masques et de vaccins :

Alors que tout ce carnage évitable commençait, DeSantis l’a ignoré avec une série d’ordres qui, selon les épidémiologistes, ont versé de l’essence sur la variante Delta déjà plus contagieuse. Il a fait l’actualité nationale cette année en interdisant deux mandats qui, selon les responsables de la santé publique, sont nécessaires pour réduire les hospitalisations: les exigences en matière de vaccins et de masques d’intérieur. Le gouvernement de Floride a interdit aux entreprises et aux agences gouvernementales d’exiger des vaccins et a interdit aux écoles d’imposer des exigences en matière de masques.

Notamment, l’interdiction du mandat de vaccination de DeSantis inclut les navires de croisière – une politique que Chris Hayes de MSNBC a qualifiée de « politique Covid la plus dérangée que nous ayons vue ». Mais un juge fédéral a décidé plus tôt cette semaine que la Floride ne peut pas empêcher les compagnies de croisière d’exiger une preuve de vaccination.

De même, l’interdiction des masques de DeSantis est contestée devant les tribunaux par les parents et ignorée par au moins un conseil scolaire. DeSantis a répondu en disant que le Florida Board of Education pourrait retenir les chèques de paie des membres du conseil et des administrateurs qui appliquent les mandats de masque, ce qui a incité la Maison Blanche à suggérer qu’elle pourrait essayer d’intervenir. (Jeudi, l’administration DeSantis a reculé de sa menace de retenir le salaire.)

Biden a indirectement visé DeSantis lors d’un discours plus tôt ce mois-ci, déclarant: «Seulement deux États, la Floride et le Texas, représentent un tiers de tous les nouveaux cas de Covid-19 dans l’ensemble du pays. Nous avons besoin du leadership de tout le monde… Je dis à ces gouverneurs, s’il vous plaît, aidez-vous, mais si vous n’allez pas aider, au moins éloignez-vous.

“Seulement deux États, la Floride et le Texas, représentent un tiers de tous les nouveaux cas de Covid-19 dans l’ensemble du pays. Nous avons besoin du leadership de tout le monde … Je dis à ces gouverneurs, aidez s’il vous plaît, mais si vous n’y allez pas pour aider, au moins s’écarter” — Biden pic.twitter.com/dPDnGAJ38u – Aaron Rupar (@atrupar) 3 août 2021

Jeudi, la nouvelle a été annoncée que quelques jours seulement après le début de l’année scolaire en Floride, 440 élèves du comté de Palm Beach ont déjà été invités à se mettre en quarantaine en raison de l’exposition à Covid-19. Et vendredi matin, quatre enseignants du comté de Broward sont morts de Covid en une seule journée.

Mais DeSantis ne semble pas découragé.

« C’est aéroporté. C’est en aérosol », a-t-il déclaré jeudi à propos de la variante delta. “Nous devons donc simplement comprendre quand cela se produit, ces vagues sont quelque chose avec lesquelles vous devez simplement faire face.”

DeSantis ne semble pas grand sur l’autoréflexion

Qu’est-ce qui explique le refus obstiné de DeSantis de reconnaître la gravité du pic de cas de Covid en Floride et d’arrêter de travailler contre les meilleures pratiques de santé publique ? La réponse à cette question fait l’objet d’un débat, mais l’un des facteurs peut être la conviction qu’un renversement de cap saperait sa marque en tant que gouverneur qui l’a collée aux libs en faisant un pied de nez au Dr Faucis du monde. Cette marque a fait de DeSantis le favori non-Trump pour la nomination présidentielle républicaine de 2024.

Après tout, ce n’est que le mois dernier que DeSantis vendait des marchandises « Don’t Fauci My Florida » sur son site Web.

Alors que Fauci a mené des entretiens locaux et nationaux critiquant de manière indirecte les politiques de DeSantis, DeSantis a continué à minimiser l’augmentation, affirmant la semaine dernière que “c’est notre saison COVID”. Pendant ce temps, les hôpitaux de l’État signalent des temps d’attente «sans précédent» pour les lits.

Il est possible qu’à mesure que les nouvelles deviennent de plus en plus désastreuses, les Floridiens ajustent leur comportement et/ou se fassent vacciner s’ils ne l’ont pas déjà fait, incitant de nouveaux cas à recommencer à baisser. C’est peut-être sur cela que DeSantis mise. Mais même dans ce scénario rose, il n’en reste pas moins qu’en travaillant obstinément à contre-courant des experts en santé publique, il facilite des souffrances et des morts inutiles.