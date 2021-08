Comment la représentation de la princesse Diana par Kristen Stewart se compare aux autres

in

Après deux ans de préparation, la fille d’origine bavaroise et élevée en Grande-Bretagne d’un père sud-africain et d’une mère anglaise commençait à peine les avant-premières de la comédie musicale Diana au Longacre Theatre lorsque leur tournée à Broadway a été indéfiniment reportée en raison de la pandémie de COVID-19. (Le spectacle a été présenté en première mondiale au La Jolla Playhouse en Californie en mars 2019.)

“Donc, ce spectacle parle de cette princesse d’autrefois appelée Diana”, a déclaré De Waal à Theater Mania lors d’un événement de distribution en février 2020, “et elle a rencontré son prince de conte de fées, qui s’appelait Charles. Mais à son insu pour elle, il avait un amour du côté qui s’appelait Camilla. Et l’histoire est le fonctionnement de cette relation sous les projecteurs très public et ce qui s’est passé. “

De Waal, qui mesure 6 pouces de moins que les 5 pieds 10 de Diana, a lu Andrew Mortonla biographie de 1992 de la princesse de Galles et a passé des heures à étudier des vidéos YouTube pour obtenir sa voix et ses manières, y compris sa posture de calibre scolaire de finition, juste.

“Lorsque vous essayez de dépeindre un moment douloureux à la maison ou que vous allaitez un bébé, vous ne voulez pas que les gens se disent:” On dirait qu’elle porte des talons de strip-teaseuse “”, a plaisanté De Waal au New Yorker au début 2020. Quant à ce qu’elle a observé en regardant la princesse en action dans d’anciennes séquences vidéo, l’actrice a noté: “Elle se bat, elle survit, mais elle fait ces choses avec ses épaules complètement détendues et souriante pour les caméras.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que l’histoire de Diana valait la peine d’être racontée, De Waal, l’appelant un “rôle de rêve”, a déclaré à Broadway Inbound, “Je pense que la raison pour laquelle les gens voudront voir Diana est parce qu’elle est toujours une si grande partie de notre zeitgeist et une partie de notre prise de conscience. Et je pense que nous voulons la célébrer. “

Diana est repartie pour Broadway et Netflix en 2021.