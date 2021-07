Comment la révolution Reagan s’est effondrée L’Amérique et le condo en Floride 10z viral

— extrait du rapport Hartmann

L’effondrement de l’immeuble à condos Champlain Towers South en Floride, la détérioration des infrastructures partout en Amérique et notre incapacité à planifier ou à répondre à la menace du changement climatique ont tous la même source : la cupidité. Et ça nous tue.

Avant les années 1980, les Américains comprenaient la nécessité de maintenir une trésorerie saine ou de mettre de côté des réserves pour couvrir le coût futur de l’entretien des choses. Nous avions une tranche d’imposition fédérale sur le revenu des particuliers supérieure d’environ 74 % pour les personnes morbides riches et une tranche d’imposition supérieure de près de 50 % sur le revenu des sociétés pour les sociétés qui étaient essentiellement des machines à sous.

En conséquence, les infrastructures remontant au système ferroviaire transcontinental construit sous l’administration d’Abraham Lincoln étaient bien entretenues et fiables. Les routes, les écoles et les hôpitaux étaient flambant neufs et à la pointe de la technologie ; même les bâtiments plus anciens construits pendant et avant le New Deal de FDR étaient bien entretenus. Et, bien que nous n’ayons pas encore entendu parler de la nécessité de nous préoccuper du changement climatique, notre gouvernement a pu se financer pour faire face aux crises.

Lorsque Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981, par exemple, la dette nationale américaine ne s’élevait qu’à 908 milliards de dollars ; nous avons financé des choses avec des impôts et principalement maintenu une dette nationale nécessaire afin que les épargnants et les agences fédérales et étatiques aient un endroit sûr pour garer de l’argent dans les trésoreries (qui cesseraient d’exister si nous remboursions la dette nationale).

Et nous avons compris qu’investir en Amérique produisait d’excellents retours sur cet investissement. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin et que notre dette nationale représentait 119 % du PIB (à peu près là où elle se trouve actuellement), le président Dwight Eisenhower a emprunté encore plus d’argent pour construire le réseau routier inter-États, qui a produit une telle explosion d’activité économique que les recettes fiscales supplémentaires ont payé la dette nationale à 60 % du PIB d’ici la fin de sa présidence.

De même, le GI Bill qui a accordé à 7,8 millions de jeunes hommes, pour la plupart, des prêts universitaires gratuits et des prêts immobiliers à faible taux d’intérêt s’est avéré un investissement fabuleux.

Étant donné que les diplômés universitaires gagnent bien plus que les personnes qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires et que les personnes à revenu élevé paient des taux d’imposition plus élevés, chaque 1 $ investi dans la partie éducative du GI Bill au cours de sa durée de 1944 à 1956 a produit 7 $ supplémentaires. dollars en recettes fiscales à notre gouvernement pendant la durée de vie de ces anciens combattants maintenant bien éduqués et bien payés.

Les condos ont une histoire légèrement plus mouvementée, mais elle est parallèle à la mentalité de la révolution Reagan « la cupidité est bonne ». Alors que l’idée des condominiums remonte au 19ème siècle, le premier condo moderne construit en Amérique était Graystone Manor dans l’Utah en 1960 et ils ont vraiment commencé à devenir une “grande chose” dans les années 1980 Reagan.

Lorsqu’un promoteur construit puis vend des unités de copropriété, le prix de vente comprend deux éléments que les acheteurs prennent en considération : le prix de vente et les frais de la HOA (Home-Owners Association). Ces frais couvrent l’entretien et l’exploitation du condo, de la peinture et de l’aménagement paysager au remplacement de la moquette à la réparation des tuyaux qui fuient, et s’élèvent généralement à quelques centaines de dollars par mois.

Du point de vue de l’acheteur, les frais mensuels de HOA sont mentalement ajoutés au paiement hypothécaire mensuel pour déterminer combien ils peuvent se permettre d’emprunter pour acheter le condo. Ainsi, plus les frais HOA sont bas, plus l’hypothèque que l’acheteur peut se permettre est élevée et plus le prix initial que le développeur peut facturer est élevé – de l’argent avec lequel le développeur repart.

Par conséquent, pendant la plupart des années 60, les développeurs ont vendu des condos, ils ont ignoré les coûts d’entretien à long terme lors du calcul des frais HOA pour les maintenir bas, rendant la vente des condos plus rentable pour le développeur. Et, pour des raisons similaires, les conseils HOA sont souvent réticents à augmenter les frais mensuels pour constituer une réserve pour de futurs projets de maintenance majeurs, car cela réduit leurs propres valeurs de revente.

Le problème survient dans 20, 30 ou 40 ans lorsque le condo a besoin d’un nouveau toit ou de réparations majeures et qu’il n’y a rien dans les réserves pour le payer. C’est pourquoi les résidents de Champlain Towers South ont été frappés, au cours des derniers mois seulement, d’une cotisation unique de 80 000 $ par logement pour payer la détérioration structurelle révélée par l’enquête de 2018.

Le développeur repart avec l’argent initial, les anciens propriétaires ont eu droit à un tour gratuit et les personnes qui ont acheté au cours des dernières années sont confrontées aux coûts de réparations majeures, en particulier lorsque les conseils d’administration de HOA choisissent de gérer le condo sans tenir compte de l’avenir, comme Les républicains dirigent le pays depuis 1981.

Ce qui est à peu près la même chose que Reaganomics nous a apporté avec toute la nation. Les milliardaires qui possédaient Reagan ne voulaient pas continuer à payer un taux d’imposition maximal de 74 %, alors ils l’ont fait baisser, ainsi qu’au Congrès, ce taux maximal à 25 %.

Pour faire face à la perte de revenus, nous avons essentiellement cessé de maintenir le pays pendant que Reagan et le premier président Bush ont subventionné les riches en plus que tripler la dette nationale à 2 600 milliards de dollars en 12 ans.

C’est pourquoi aujourd’hui, notre système ferroviaire ne peut pas supporter un train rapide, nos systèmes d’approvisionnement en eau sont pollués et peu fiables, nos écoles et nos ponts s’effondrent et notre réseau électrique ne peut pas supporter une tempête hivernale ou une chaleur estivale au Texas.

Pendant ce temps, les milliardaires de l’industrie des combustibles fossiles savent depuis plus de 50 ans que leur produit provoquerait une urgence climatique mondiale qui coûterait des milliards de dollars (en fait, a déjà coûté des milliards aux États-Unis).

Au lieu de planifier le passage à l’énergie verte au fil du temps, ils ont financé une campagne nationale de plusieurs décennies pour mentir sur le réchauffement climatique afin qu’ils puissent continuer à augmenter leurs profits, laissant les générations futures – et nous, maintenant – faire face aux coûts et aux conséquences. , y compris des millions de décès annuels dans le monde.

Plusieurs États ont modifié leurs règles de copropriété pour exiger (la Floride ne l’a pas fait) ou “recommander” que les développeurs écrivent des règles HOA qui nécessitent un fonds de réserve pour les futures réparations majeures, bien que l’application soit rare et que ces règles ne s’appliquent tout simplement pas pendant longtemps. besoins à long terme dans la plupart des États. (J’espère que l’expérience Champlain Towers South amènera certains États à se réveiller et à modifier ces lois et règles.)

De même, certains États (presque exclusivement les États bleus) ont suffisamment augmenté leurs impôts au fil des ans pour pouvoir continuer à réparer et à reconstruire les infrastructures de leurs États, étant donné que le gouvernement fédéral a largement abdiqué cette responsabilité depuis la révolution Reagan de 1981.

Les États rouges, avec leurs impôts tristement bas, sont devenus des zones de sacrifice en matière d’infrastructure et, ironiquement, bénéficieront le plus des propositions d’infrastructure du président Biden.

À l’avenir, les promoteurs de condos devraient être tenus de fixer les frais HOA suffisamment élevés pour constituer des réserves à long terme, notre pays et le monde ont besoin d’une taxe sur le carbone sur l’industrie des combustibles fossiles, et les gouvernements fédéral et des États rouges doivent augmenter les impôts des riches. et les entreprises reviennent aux niveaux d’avant 1981 pour couvrir les améliorations et l’entretien à long terme.

Si nous ne parvenons pas à inverser la révolution Reagan et à planifier/construire à nouveau pour l’avenir, cette arnaque de 40 ans par de riches développeurs, des sociétés de combustibles fossiles et des milliardaires morbides qui préfèrent se tirer dans l’espace plutôt que de payer leurs impôts se poursuivra.

Et plus de gens mourront.

_______