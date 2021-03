Comment la riche culture africaine a inspiré YouTube Original Super Sema

L’Afrique n’est actuellement PAS représentée du tout! Il y a encore très, très peu de représentation de notre extraordinaire continent, de nos pays, de nos peuples, de nos traditions et de nos histoires. Et même si nous constatons beaucoup d’enthousiasme croissant depuis le succès révolutionnaire de Black Panther en 2018 et la montée en puissance de l’espace futuriste africain, il reste encore beaucoup d’œuvres originales à produire pour servir au maximum l’un des plus grands publics du monde. point critique dans le temps et change une fois pour toutes la perception limitée de l’Afrique trop souvent représentée dans les médias occidentaux.

Super Sema s’inspire de la riche culture africaine. Notre objectif était de créer un monde authentique auquel les enfants d’Afrique pourraient s’identifier – les visuels, les personnages, les histoires et la technologie. Le bien et le mal font partie de toute culture, et nous ne voulions pas tomber dans des stéréotypes sur ce à quoi ces rôles pourraient ressembler ou agir dans un contexte africain. Nous voulons imaginer à quoi pourrait ressembler l’avenir des Africains et de la diaspora.