Comment la saga ‘Dune’ est parallèle à la vraie science des dunes de l’Oregon

Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson jouent dans « Dune », un film basé sur le livre de l’auteur de science-fiction Frank Herbert. L’histoire s’inspire en partie des expériences d’Herbert dans le nord-ouest du Pacifique. (Photo Warner Bros.)

Les déserts d’Abou Dhabi et de Jordanie jouent des rôles principaux dans le film de science-fiction à succès « Dune », qui sort cette semaine dans les salles et sur HBO Max – mais les origines du conte classique remontent à un autre ensemble de dunes sur l’Oregon côte.

Le créateur de « Dune » Frank Herbert a passé une grande partie de sa vie dans le nord-ouest du Pacifique, de son enfance à Tacoma à son passage en tant que rédacteur en chef de l’éducation du Seattle Post-Intelligencer. (Quand je travaillais au PI dans les années 1980, certains de mes collègues rédacteurs pouvaient encore se souvenir des habitudes d’Herbert.)

En 1957, Herbert a passé du temps à faire des recherches sur ce qu’il espérait être un article de magazine sur un projet du département américain de l’Agriculture visant à stabiliser les dunes de sable mouvantes près de Florence, en Oregon, en plantant de l’herbe de plage envahissante. L’article n’a jamais été terminé, mais selon « Dreamer of Dune », une biographie écrite par le fils d’Herbert, Brian, l’idée de transformer les dunes a fait une énorme impression.

« Papa s’est rendu compte qu’il avait quelque chose de plus gros devant lui qu’un article de magazine », a écrit Brian Herbert. « Il s’est assis à son bureau et s’est souvenu d’avoir survolé les dunes de l’Oregon à bord d’un Cessna. Sable. Un monde désertique. Il a imaginé la terre sans la technologie pour arrêter d’empiéter sur les dunes de sable, et a extrapolé cette idée jusqu’à ce qu’une planète entière soit devenue un désert.

À partir de ce fil d’idée initial, l’aîné Herbert a tissé six romans, publiés entre 1965 et 1985. Depuis lors, Brian Herbert et son collaborateur de longue date de science-fiction Kevin J. Anderson ont écrit plus d’une douzaine de leurs propres suites « Dune » et préquelles. (Le dernier n’a été publié que le mois dernier.)

Le nouveau film ne couvre que la première moitié du roman original « Dune ». Mais dans les livres suivants, Herbert a retracé comment des scientifiques fictifs ont essayé de verdir la planète désertique d’Arrakis – et comment cela a entraîné des conséquences imprévues, voire problématiques.

Curieusement, cette partie de l’histoire est parallèle à ce qui se passe actuellement au milieu des dunes de l’Oregon. C’est un cas de vie imitant l’art… imitant la vie.

« Cela semble très extrême et de science-fiction quand vous le voyez dans un film ou dans un livre, mais c’est aussi comme la vraie gestion des terres du gouvernement américain », a déclaré Rebecca Mostow, assistante de recherche diplômée à l’Oregon State University.

Sable contre herbe

Mostow et sa conseillère pédagogique, la biologiste de l’OSU Sally Hacker, ont suivi comment les deux types d’herbes de plage plantées par l’USDA – l’un originaire d’Europe et l’autre originaire de la côte est des États-Unis – envahissent les dunes.

« Ces herbes ont été introduites pour faire un travail, et elles l’ont fait avec beaucoup de succès », a-t-elle déclaré. « Ils ont construit ces dunes qui sont essentielles pour que les communautés humaines puissent vivre sur la côte. »

Cependant, des problèmes peuvent survenir lorsque les herbes perturbent l’écosystème des dunes de sable dans des zones qui ne sont pas nécessaires à l’habitation humaine, mais abritent des plantes comme la verveine rose et des oiseaux comme le pluvier neigeux de l’Ouest. Si les dunes disparaissaient, ces espèces pourraient disparaître. Dans certains cas, les herbes ont été si envahissantes qu’elles ont dû être arrachées par des bénévoles, éliminées avec des herbicides ou rasées au bulldozer avec de la machinerie lourde.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de mouvement énorme pour enlever les herbes partout, mais dans les zones où nous, en tant que personnes, n’avons pas besoin de la protection côtière qu’ils fournissent, nous pouvons penser à un certain niveau d’élimination des herbes », dit Mostow.

Et il y a encore une autre intrigue : récemment, Hacker et Mostow ont découvert que les deux espèces d’herbe de plage se croisaient au milieu des dunes pour créer un type d’herbe hybride qui a tendance à pousser plus haut.

« Nous mettons beaucoup de » pourrait « et » devrait « , mais nous savons que dans les herbes, la hauteur est liée à la quantité de sable qu’elles attrapent », a déclaré Mostow. « Les herbes plus hautes attrapent plus de sable, et donc, en voyant cette herbe hybride devenir plus haute que l’espèce parente, nous prévoyons qu’elle capturera plus de sable. Mais il y a beaucoup d’autres facteurs qui affectent la capture, et oui, nous creusons là-dedans.

Si l’herbe hybride s’avère posséder une capacité accrue à capturer le sable et à accumuler des dunes, cela pourrait avoir « des conséquences énormes à l’échelle de l’écosystème », a déclaré Hacker dans un récent communiqué de presse.

« L’hybridation pourrait aboutir à un taxon vraiment invasif ou augmenter le potentiel invasif de l’une ou l’autre des espèces parentales », a-t-elle déclaré.

Planètes désertiques

Notre monde natal est déjà en train de devenir de plus en plus une planète désertique : une étude a révélé que le désert du Sahara a augmenté d’environ 10 % au cours du siècle dernier, et selon un rapport de l’ONU de 2019, les risques de désertification devraient augmenter dans les décennies à venir en raison au changement climatique.

Et les autres mondes ? Dans notre propre système solaire, Mars froid et sec est la chose la plus proche de la planète décrite dans « Dune ». Et en effet, Frank Herbert a d’abord envisagé d’utiliser la planète rouge comme cadre de son premier roman, mais a décidé de ne pas le faire. « Les lecteurs auraient trop d’idées préconçues sur cette planète, en raison du nombre d’histoires qui ont été écrites à son sujet », a expliqué Brian Herbert.

Ajuster le climat de Mars pour le rendre plus hospitalier pour les humains est une intrigue séculaire dans les livres et les films de science-fiction – et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a suggéré que faire sauter les pôles martiens avec des milliers de missiles nucléaires pourrait faire l’affaire. (C’est une stratégie de terraformation que vous ne lirez pas dans les romans « Dune ».)

Siegfried Eggl, un planétologue qui a quitté l’Université de Washington cet été pour occuper un poste de professeur adjoint à l’Université de l’Illinois, a déclaré qu’il y avait probablement suffisamment de planètes désertiques au-delà de notre système solaire pour que les séquelles de « Dune » continuent indéfiniment.

Certaines simulations du processus de formation planétaire ont suggéré que la planète rocheuse typique est probablement plus sèche que la Terre. « Il semble plus probable que nous ayons des planètes ‘dunes’ que des planètes semblables à la Terre », a déclaré Eggl.

Ce n’est pas nécessairement mauvais : Kevin Zahnle, planétologue au centre de recherche Ames de la NASA, a fait valoir que dans certaines conditions, une planète comme Arrakis a de meilleures chances d’habitabilité qu’une planète comme la Terre.

Au moment où les humains arriveront sur ces planètes désertiques lointaines, seront-ils assez sages pour faire la bonne chose ? Ce sont le genre de questions qui intriguent Mostow alors qu’elle s’apprête à voir le film. « Je serais ravie s’il y avait une quelconque mention du type de climatologie de terraformation et de construction du monde qui se produit », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que dans la saga « Dune », un étranger sollicite l’aide des indigènes d’Arrakis pour cultiver des plantes et commencer à remodeler l’écosystème de la planète.

« C’est ce que nous avons vu ici sur la côte de l’Oregon », a-t-elle déclaré. « Il y avait des autochtones qui vivaient sur la côte pendant des générations et des générations, puis des colons sont arrivés. …. Ils ont introduit des plantes de leur pays d’origine, ces graminées d’Europe et de la côte Est. Et c’est ce que nous voyons également dans ‘Dune’, avec ces plantes venant de Terra, ou de ce qu’elles appellent la Terre.

Trouver le bon équilibre entre adopter un écosystème existant et travailler à son changement est un problème central au milieu des dunes d’Arrakis – et, il s’avère, également au milieu des dunes de la côte de l’Oregon.